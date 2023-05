Iron Maiden: Έπαιξαν επιτέλους το "Alexander The Great" και σείστηκε η Λιουμπλιάνα

Στο πρώτο live ραντεβού της περιοδείας "Future Past" στη Λιουμπλιάνα το βράδυ της Κυριακής (29/5) οι θρυλικοί Βρετανοί ρόκερς Iron Maiden έκαναν τη μεγάλη έκπληξη. Το συγκρότημα έπαιξε το "Alexander the Great", ένα τραγούδι που οι Έλληνες φανς του συγκροτήματος έχουν ζητήσει πολλάκις δια βοής στις συναυλίες των Maiden, αλλά μάταια.

Το τραγούδι (με αρχική διάρκεια 8:35 λεπτά) βρίσκεται στο άλμπουμ των "Somewhere in Time" του 1986 και δεν το έχουν παίξει ποτέ ζωντανά πάνω στη σκηνή.

Ο Harris εμπνεύστηκε στιχουργικά και μουσικά από την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του αφιέρωσε το Alexander the Great χαρίζοντας στους οπαδούς της μπάντας ένα από τα καλύτερα metal τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στη Λιουμπλιάνα οι Maiden έπαιξαν και άλλα κομμάτια - έκπληξη από το ίδιο άλμπουμ.

Η συναυλία άνοιξε με το "Caught Somewhere in Time", ενώ η μπάντα έπαιξε επίσης για πρώτη φορά από το 1999 το "Stranger In a Strange Land" και για πρώτη φορά από το 2008 το "Heaven Can Wait" .

Πιο συγκεκριμένα οι Maiden έπαιξαν 15 κομμάτια στην Arena Stožice ανάμεσα στα οποία και τα: "Days Of Future Past", "The Time Machine", "Death Of The Celts" και "Hell On Earth" από το "Senjutsu".

O Bruce Dickinson των Iron Maiden AMY HARRIS/INVISION/AP

Όταν είχε ρωτηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης ραδιοφωνικής συνέντευξης γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν το "Alexander The Great" στα live τους, ο Bruce Dickinson είχε απαντήσει με χιούμορ "γιατί ο Adrian [Smith, κιθάρα] δεν μπορεί να θυμηθεί το σόλο του". Ήταν ένα αθώωο αστείο, ακ και συνεχίζοντας τη συνέντευξη αποκάλυψε πως το κομμάτι δυσκόλεψε μέχρι και τα... μηχανήματα ηχογράφησης.

Σε άλλη συνέντευξή του είπε ότι απλά έχουν τόσα κομμάτια να παίξουν που δεν το έχουν συμπεριλάβει... ακόμα. Να που ήρθε η μεγάλη στιγμή και φυσικά τώρα περιμένουμε να το ακούσουμε και στη χώρα μας - κάτι που παραμένει το μεγάλο συναυλιακό απωθημένο.

Τους Iron Maiden ακούσαμε στο ΟΑΚΑ το περσινό καλοκαίρι, και φαίνεται απίθανο να τους ξαναδούμε στο 2023 για να παίξουν τον Αλέξανδρο επί ελληνικού εδάφους. Εξάλλου, η χώρα μας δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εν εξελίξει περιοδείας τους.

