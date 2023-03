Marc Almond: Η φωνή των Soft Cell έρχεται τον Απρίλιο στην Ελλάδα

Ο Marc Almond, ο Βρετανός καλλιτέχνης που μετράει πάνω από 40 χρόνια καριέρας και έγινε σύμβολο του new wave – pop ήχου των δεκαετιών 80s – 90s, έρχεται στην Αθήνα για μία συναυλία στις 28 Απριλίου, στο Christmas Theater.

“Days of Pearly Spencer”, “Tainted Love”, “Something’s Gotten Hold of my Heart”, “A Lover Spurned”, “I Feel Love”, οι μοναδικές διασκευές του στα τραγούδια του Jacques Brel όπως το “If You Go Away” και άλλες μεγάλες επιτυχίες, από τον μοναδικό Marc Almond σε ένα δυνατό live!

Η φωνή των περίφημων Soft Cell και των Marc and the Mambas, έρχεται στην Ελλάδα γιορτάζοντας μια λαμπρή καριέρα 40 ετών!

Τα σπουδαία φωνητικά χαρίσματα του Μαρκ Άλμοντ συνδυάζονται με την ακαταμάχητη ικανότητά του να μετατρέπει σε θρίαμβο ατμοσφαιρικότητας ακόμη και το πιο αδιάφορο τραγούδι.

O Μαρκ Άλμοντ αποδεικνύει σε ένα best of live show τη μεγάλη του αξία τόσο ως μέλος των συγκροτημάτων που τον έκαναν γνωστό, όσο και ως solo τραγουδιστής, συνθέτης και performer.

Στις εμφανίσεις του, την υπέροχη φωνή του, συνοδεύει μετά από πολλά χρόνια μία full δυνατή μπάντα. Οι διασκευές παίζουν μεγάλο ρόλο στην καριέρα του Almond. Από το ‘Tainted love’ ως το ‘Days of Pearly Spencer’ επιλέγει με προσοχή ξεχασμένα, αλλά ιδιόμορφα οικεία τραγούδια και στην κυριολεξία τα ανασταίνει και τους χαρίζει την πνοή του.

5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τον Marc Almond

O Μαρκ Άλμοντ WE/PROMO PHOTO

Γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1959 στο Southport της Αγγλίας. Έχει δηλαδή γενέθλια μια ακριβώς μέρα πριν από τον Neil Tennant, των Pet Shop Boys, είναι όμως έξι χρόνια νεότερός του! Όπως οι περισσότεροι "αστέρες" του New Wave έτσι και αυτός ξεκίνησε ως φοιτητής Καλών Τεχνών. Το έτος κυκλοφορίας του το ‘Tainted Love’ (1981) υπήρξε το μεγαλύτερο σε πωλήσεις single στη Μεγάλη Βρετανία! Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχές της καριέρας του τη γνώρισε παρέα με τους Bronski Beat του Jimmy Sommerville διασκευάζοντας δύο hits της Donna Summer το “I Feel love” και το “Love to love you baby” τους έφεραν στο ΤΟΡ-5 της Βρετανίας! To 1992 διασκευάζοντας το ‘Days Of Pearly Spencer’, του David Mc Williams, φτάνει ως το Nούμερο 4 των charts της Βρετανίας!

O Μαρκ Άλμοντ WE/PROMO PHOTO

Πληροφορίες - Εισιτήρια

Marc Almond / CHRISTMAS THEATER

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 στις 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΤΗΡΙΩΝ: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ : 58 Ευρώ, Α ΖΩΝΗ: 48 Ευρώ, Β ΖΩΝΗ: 38 Ευρώ, Γ ΖΩΝΗ: 30 Ευρώ, Δ ΖΩΝΗ: 24 Ευρώ, Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 18 Ευρώ, ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 77 01 700): 18 ευρώ. Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια 211 77 01 700.

Προπώληση: 211 77 01 700, www.viva.gr & www.ct.gr

