Μάριος Φραγκούλης: 35 χρόνια καριέρας σε μία μεγάλη συναυλία - "Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο"

Τα 35 χρόνια συνεχούς και δημιουργικής παρουσίας του στα διεθνή μουσικά δρώμενα συμπληρώνει φέτος ο Μάριος Φραγκούλης και θα το "γιορτάσει" με μια μεγάλη συναυλία στις 10 Οκτωβρίου, στο Ηρώδειο.

Ο διεθνούς φήμης ερμηνεύτης - που πρόσφατα καταχειροκροτήθηκε στον ρόλο του 'Pollione' στη "Norma", δεν θα είναι μόνος του σε αυτήν τη μία και μοναδική συναυλία - γιορτή. Μαρινέλλα, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιώργος Περρής, Dolce Pontes, Τάκης Ζαχαράτος και Marvin Rose θα δώσουν το παρών με σκοπό να τον τιμήσουν με την παρουσία τους.

ADVERTISING

Στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας τενόρος θα ερμηνεύεσει τραγούδια από όλο το φάσμα της πορείας του στα μουσικά δρώμενα.

Με το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, το τεράστιο μουσικό εύρος και το υψηλό καλλιτεχνικό του ανάστημα ο καταξιωμένος ερμηνευτής έχει συμπράξει στην πολύχρονη πορεία του, με μερικές από τις πιο σημαντικές ορχήστρες στον πλανήτη συγκλονίζοντας το κοινό στη Σκάλα του Μιλάνου, στο Royal Albert Hall, στο Jazz at Lincoln Center, στο Boston Pops, στο Θέατρο Τέχνης, στην Επίδαυρο και σε δεκάδες άλλες αίθουσες από την Αμερική ως την Ασία.

Δίνοντας πάντα "ψυχή" στα κομμάτια που ερμηνεύει, ο Μάριος Φραγκούλης δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τις ικανότητες, τον επαγγελματισμό και το πάθος του. Το όνομα του είναι συνυφασμένο με το ήθος, την ευγένεια, την πειθαρχία, τη σκληρή δουλειά, τις αξιόλογες σπουδές και κυρίως την αστείρευτη αγάπη για την τέχνη, χαρακτηριστικά που τον έχουν καταστήσει ως έναν από τους εμβληματικότερους πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού.

Ο Μάριος Φραγκούλης

Ο διεθνής μας τενόρος και ηθοποιός μετρά πλήθος θρυλικών συνεργασιών και διόλου ευκαταφρόνητες διακρίσεις και κατέκτησε επάξια την κορυφή, όπως και τις καρδιές των αμέτρητων θαυμαστών του ανά τον κόσμο. Βρέθηκε επί σκηνής με τους Sarah Brightman, Montserrat Caballe, Placido Domingo, Jose Carreras, Angela Gheorghiu, Barbara Cook, MarilynHorne, Justin Hayward, Lucio Dalla, Lara Fabian, Alessandro Safina, Vittorio Grigolo, Vanessa Williams και Klaus Meine, Γιώργο Νταλάρα, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Μαρίνο, Έλλη Πασπαλά Γιώργο Περρή και Μαρινέλλα, ενώ έλαμψε ως πρωταγωνιστής στα West Side Story, Les Miserables, Phantom of the Opera, The King and I, Happy End, Όρνιθες, Grease, Βάκχες, Αχιληίς , Προμηθέας Δεσμώτης και Norma.

Την 30μελή Ορχήστρα που θα τον πλαισιώνει στο Ηρώδειο την Τρίτη 10 Οκτωβρίου διευθύνει ο Στάθης Σούλης.

Δεν με ενδιαφέρει μόνο η μουσική. Μπορεί να είναι η τέλεια μουσική, αλλά δεν θα την τραγουδήσω αν ο στίχος δεν πάει στην καρδιά. Πρέπει να έχω κάτι σημαντικό να πω. Δεν μπορώ να τραγουδήσω κάτι ασήμαντο. FRANCESCA GIAITZOGLOU





Μάριος Φραγκούλης: "Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο"

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Magazine ο Μάριος Φραγκούλης μας είχε μιλήσει για τη ζωή και την 35χρονη πορεία του, μια πορεία γεμάτη από σκληρή δουλειά και σπουδαίες συνεργασίες με ανθρώπους που τους θεωρεί "ήρωές" του. "Τίποτα δεν παίρνω ως δεδομένο" μας είχε πει, "Δουλεύω σκληρά και ό,τι τραγουδάω πλέον πρέπει να νιώθω ότι έχει νόημα".

Σαν τραγουδιστής πιστεύω ότι κάθε τραγούδι είναι μια θεατρική πράξη, μια παράσταση. Με αρχή μέση και τέλος. Πρέπει να το σκέφτεσαι έτσι, σαν ηθοποιός. Δεν τραγουδάω ποτέ απλά ένα τραγούδι. Είναι μία ερμηνεία, κάθε φορά πολύ σημαντική - Μ. Φραγκούλης

Αναφορικά με τη σκληρή δουλειά που υπάρχει πίσω από την επιτυχία μας είχε πει μεταξύ άλλων: "Για να γίνουν όλα αυτά που έχω κάνει έγιναν και πάρα πολλές θυσίες. Τρομερή πειθαρχία. Πρέπει να γίνεις… μοναχός! Για να μπορέσεις να τραγουδήσεις πρέπει καταρχάς να μην … μιλάς πολύ. Να μην τραγουδάς συνέχεια. Πρέπει να κάνεις ασκήσεις και τον υπόλοιπο χρόνο να είσαι ήρεμος. [...]

Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη επιλογή στη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτές είναι οι θυσίες. Θυσιάζεις το να δεις τους φίλους σου κάθε μέρα. Θυσιάζεις το να βγεις το βράδυ σε μέρη που υπάρχει θόρυβος. Τραγουδάς μόνο όταν κάνεις πρόβες, όταν μελετάς και θέλεις να μάθεις κάτι. Το μαθαίνω μία οκτάβα κάτω… σχεδόν ψιθυρίζοντάς το. Μαθαίνοντας τη μουσική στο πιάνο. Τα μαθαίνω μουσικά πρώτα! Και επίσης τι λένε τα λόγια, γιατί τα λόγια είναι αυτά που σου μένουν. Θέλει πάρα πολύ μελέτη. Θέλει άπειρες ώρες να αφιερώσεις. Όταν ήμουν στη δραματική σχολή ξυπνούσα 6 το πρωί. Στις 7 έφευγα από το σπίτι, στις 8 ξεκινούσε το μάθημα. Επέστρεφα 8 το βράδυ όπου είχα να μελετήσω μέχρι τις 2 τη νύχτα για να μάθω τον ρόλο. Κάθε μέρα. Η μελέτη γίνεται με προσωπικό τρόπο και όπως εσύ θέλεις να εστιάσεις. Όσο πιο πολύ δουλέψεις τόσο πιο πολλά έχεις να κερδίσεις. [...]

"Εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης έτσι κι αλλιώς. Και σαν πρεσβευτής ειρήνης εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι θα βρεθεί μία λύση και πιστεύω ότι ο Πούτιν να συμμορφωθεί μέσα από τις πιέσεις και τις επιλογές που δεν έχει πια". FRANCESCA GIAITZOGLOU / ΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ATHENEE

Τύχη, μας είχε πει, είναι η προετοιμασία για να συναντήσεις την κατάλληλη στιγμή. "Η μελέτη, η αφοσίωση, η δύναμη και η επιμονή που χρειάζεται για να μελετήσεις τέτοιους ρόλους και να κατακτήσεις την τεχνική του τραγουδιού. Συνεχώς να ακούς να μαθαίνεις.. Από την ημέρα που πήγα στη δραματική σχολή “ζούσα” σε μία βιβλιοθήκη. Έμαθα όλα τα έργα του Σαίξπηρ απέξω. Αρχαίο δράμα, σύγχρονους συγγραφείς. Η τύχη από μόνη της δεν θα σε βοηθήσει. Πρέπει να έχεις κατακτήσει κάποιο επίπεδο και θα έρθει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που θεωρώ εγώ αξιόλογους στην τέχνη τους, έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά, έχουν δουλέψει. "

Τέλος, στο πλαίσιο εκείνης της συνέντευξης ο Μάριος Φραγκούλης μας είχε προτρέψει απέναντι στις δυσκολίες να είμαστε θετικοί και να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. "Να δούμε πώς και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Τις καριέρες μας, τη ζωή μας. Αυτό που λέμε στη θρησκεία μας: Κάνε εσύ τη δική σου προσπάθεια και θα σε βοηθήσει ο Θεός. Αν εσύ κάθεσαι και περιμένεις να σου συμβούν πράγματα, δεν θα γίνουν. Πρέπει να είμαστε θετικοί και ορμητικοί στα θέματα της ζωής. Ειδικά με όλες αυτές τις δυσκολίες."

Πληροφορίες

Μάριος Φραγκούλης - 35 χρόνια

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ώρα έναρξης: 21.00

Εισιτήρια εδώ

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις