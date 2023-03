Νέο ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο του rock'n'roll, Little Richard - Δείτε το τρέιλερ

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ "Little Richard: I Am Everything", που "βουτάει" στη ζωή και το έργο του πρωτοπόρου της rock'n'roll, Little Richard (Λιτλ Ρίτσαρντ). Η ταινία εξιστορεί τη ζωή και τη συνεισφορά του αείμνηστου καλλιτέχνη στη μουσική, στην queer κοινότητα της εποχής και σε άλλους τομείς.

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Λίζα Κορτέζ θα περιλαμβάνει πλάνα αρχείου από την καριέρα και την προσωπική ζωή του θρύλου, συνεντεύξεις με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, καθώς και νέες συνεντεύξεις με μουσικούς, την οικογένειά του και τους φίλους τους με όλους να συζητούν για το πολιτιστικό αντίκτυπό του.

Μεταξύ άλλων μιλούν για τον Little Richard καλλιτέχνες οι οποίοι επηρεάστηκαν από το έργο του, ο Μικ Τζάγκερ, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο σκηνοθέτης Τζον Γουότερς. Ο θρύλος της αμερικανικής μουσικής πέθανε σε ηλικία 87 ετών, στις 9 Μαΐου του 2020.

Ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ή Ρίτσαρντ Ουέιν Πένιμαν όπως ήταν το πραγματικό όνομά του, προερχόμενος από το R&B, συνέβαλε στα χρόνια του 1950, όπως και άλλοι μαύροι καλλιτέχνες όπως ο Τσακ Μπέρι ή ο Φατς Ντόμινο, στην ανάδυση ενός νέου είδους, του ροκ εν ρολ. Ο Λιτλ Ρίτσαρντ είχε μία πολύ ιδιαίτερη σκηνική περσόνα, με φανταχτερά πουκάμισα, χαρακτηριστική κόμμωση και ένα λεπτό -σαν μια γραμμή από κραγιόν- μουστάκι.

Δείτε το τρέιλερ του "I Am Everything" για τον Little Richard

Η ταινία συμπαραγωγή του Rolling Stone αφηγείται τη σύνθετη ιστορία του πρωτοπόρου του μουσικού, ο οποίος σε ένα από τα αρχειακά πλάνα αναφέρει: "Γνωρίζατε ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Πατ Μπουν πούλησαν περισσότερα αντίτυπα του "Tutti Frutti" από εμένα;". Σε άλλο σημείο ακούμε ότι "Ήταν πολύ καλός στο να απελευθερώνει τους άλλους, αλλά όχι τον εαυτό του".

Το ντοκιμαντέρ "Little Richard: I Am Everything" θα προβληθεί στις 11 Απριλίου σε κινηματογράφους και στη συνέχεια στις 21 Απριλίου θα είναι διάθεσιμο σε ψηφιακές πλατφόρμες.

O Little Richard αποτέλεσε το 2004 έναν από τους δέκα πρώτους στην λίστα των κορυφαίων καλλιτεχνών όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone. Το 1984, εκδόθηκε το βιβλίο "The Life and Times of Little Richard", γραμμένο από τον Τσαρλς Γουάιτ, το οποίο αναβίωσε το ενδιαφέρον του κοινού προς τον τραγουδιστή.

O Little Richard AP





Εμφανίστηκε στις ταινίες "Down and Out in Beverly Hills", "Why Do Fools Fall in Love" και "Last Action Hero", όπως και στις τηλεοπτικές σειρές "Miami Vice", "Martin" και "Full House". Έχει πρωταγωνιστήσει σε διάφορες διαφημίσεις, ενώ το 1988 έκανε μία γκεστ εμφάνιση στο σινγκλ των U2 και B. B. King με τίτλο "When Love Comes to Town".

Το 1986, υπήρξε ένας από τους δέκα πρώτους καλλιτέχνες που εισήχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame και το 1993 έπαιξε στην προεδρική εναρκτήρια εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον.

