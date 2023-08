"NO Ordinary": Το φεστιβάλ για τον ήχο με βάση την πειραματική μουσική

Η τρίτη εκδοχή του No Ordinary Festival θα πραγματοποιηθεί στο Transcendance – αγωγός τέχνης στη Θεσσαλονίκη στις 8,9 και 10 Σεπτεμβρίου 2023 παρουσιάζοντας έξι συναυλίες πειραματικής μουσικής.

Η φετινή διοργάνωση του NOF εμβαθύνει στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και στην διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ των πειραματικών σκηνών της Ελλάδας και της Ελβετίας. Εννέα αυτοσχεδιαστές/στριες από τις δύο χώρες θα συναντηθούν και θα παίξουν για πρώτη φορά μαζί!

Καλλιτεχνική επιμέλεια | Curator : Δήμος Βρύζας | Dimos Vryzas

Παραγωγή | Powered by : Transcendance – αγωγός τέχνης | AdhocArts

NOF – 3rd edition supported by pro Helvetia – swiss art council

Transcendance : Πολυξένης Αντωνίου 4 | Polyxenis Antoniou 4

Πόρτες | Doors : 20:00

Έναρξη | Concerts start : 21:00 (στο χώρο θα λειτουργεί μπαρ από τις 20:00 μέχρι τις 23:59 a bar set for the festival will be open from 20:00 until 23:59)

Είσοδος | Entrance --> Προτεινόμενη συνεισφορά για κάθε ημέρα |

Suggested contribution per day : ≥5 Euros

Διάρκεια | Duration of each concert: ≈40 minutes

Επικοινωνία | Contact : [email protected]

Ιστοσελίδα | Website : noordinaryfestival.com

Line Up : Sky Above | Hans Koch | Nora Vetter | Philipp Eden | Simos Riniotis | Giannis Arapis | Danae Stefanou | Marina Tantanozi | Andria Nicodemou

8 Σεπτεμβρίου | 8 September

21:00 - (Trio) Nora Vetter / Simos Riniotis / Philip Eden

22:00 - (Duo) Hans Koch / Giannis Arapis

9 Σεπτεμβρίου | 9 September

21:00 - (Duo) Nora Vetter / Marina Tantanozi

22:00 - (Trio) Hans Koch / Simos Riniotis / Andria Nicodemou

10 Σεπτεμβρίου | 10 September

21:00 - (Quartet) Danae Stefanou / Giannis Arapis /

Philipp Eden / Marina Tantanozi

22:00 - (Solo) Sky Above

