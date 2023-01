Οι Metallica "ξαναχτυπούν" - Άκουσε το νέο τους τραγούδι που σπάει ένα μεγάλο ταμπού

“Η πρόθεσή μας είναι να μιλήσουμε για το σκοτάδι που νιώθουμε μέσα μας” λένε οι Metallica για το νέο single τους με τίτλο “Screaming Suicide”, που μόλις κυκλοφόρησε και με αυτό στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα στους φανς τους.

Επτά χρόνια μετά το άλμπουμ “Hardwired… to Self-Destruct” που κυκλοφόρησε μέσω της ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας "Blackened Recordings", οι Metallica ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ “72 Seasons”, το οποίο αναμένουμε στις 14 Απριλίου του 2023.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το πρώτο single με τίτλο “Lux Æterna”, το οποίο φαίνεται ότι άρεσε πολύ στους θαυμαστές της κορυφαίας μέταλ μπάντας, που σχηματίστηκε το 1981 στο Λος Άντζελες.

Metallica: "Δεν είσαι μόνος"

Οι Metallica μοιράστηκαν μία λιτή ανακοίνωση για το νέο single και την έμπνευση πίσω από το τραγούδι.

“Το Screaming Suicide αναφέρει την λέξη ταμπού - αυτοκτονία. Η πρόθεσή μας είναι να μιλήσουμε για το σκοτάδι που νιώθουμε μέσα μας. Είναι γελοίο να πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αρνούμαστε ότι έχουμε τέτοιες σκέψεις.

Σε κάποια φάση πιστεύουμε ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν σκεφτεί. Όταν αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα είναι σαν να μιλάμε για αυτά που δεν λέγονται. Αν είναι μία ανθρώπινη εμπειρία, θα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε γι αυτήν. Δεν είσαι μόνος”.

Ακούστε το “Screaming Suicide” των Metallica

Ο James Hetfield για το νέο άλμπουμ

Πρόκειται για το 12ο άλμπουμ της μπάντας σε παραγωγή Greg Fidelman, με Hetfield και Ulrich. Μιλώντας για το κόνσεπτ του τίτλου ο James Hetfield αναφέρει : “72 Seasons”. Τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής μας, που σχηματίζουν τον αληθινό ή λάθος εαυτό μας. Τότε που μας λένε οι γονείς μας “ποιοι είμαστε”. Μια πιθανή κατηγοριοποίηση γύρω από το τι είδους προσωπικότητα έχουμε.

Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτού είναι η συνεχής παρατήρηση αυτών των πυρηνικών πεποιθήσεων και το πώς επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον κόσμο σήμερα. Μεγάλο μέρος της ενήλικης εμπειρίας είναι επαναφορά ή αντίδραση σε αυτά τα παιδικά βιώματα. Αιχμάλωτοι της παιδικής ηλικίας ή σπάζοντας τα δεσμά που κουβαλάμε προς την ελευθερία”.

O James Hetfield και ο Robert Trujillo των Metallica στη συναυλία The Rose Bowl το 2017, στην Pasadena CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Το tracklisting του “72 Seasons”

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

Οι Metallica, που την περασμένη χρονιά μπήκαν και στην καρδιά των θαυμαστών του “Stranger Things” στο σύμπαν του Netflix, ετοιμάζουν εντατικά την επόμενη περιοδεία τους. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της μπάντας “All Within My Hands”, που ενδυναμώνει τις τοπικές κοινότητες προσφέροντας τροφή, στέγη και επιμόρφωση.

* Πληροφορίες: 24ωρη Γραμμή παρέμβασης για την Αυτοκτονία.

