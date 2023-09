Ουρές και ορθοστασία για τα προσωπικά αντικείμενα θρυλικού καλλιτέχνη της ροκ

Πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν τα προσωπικά αντικείμενα ενός σταρ τους φανατικούς οπαδούς του; Η απάντηση είναι… πάρα πολύ. Και το έχουμε δει με τους Beatles, με τον Michael Jackson, με τον Elvis Presley ακόμα και με τη Madonna. Αυτό όμως που συνέβη στην έκθεση με τα προσωπικά αντικείμενα του Freddie Mercury στο Λονδίνο ήταν αναπάντεχο, λένε οι διοργανωτές. και βγάζουν φωτογραφία τα... πλήθη.

Ο λόγος για την έκθεση Freddie Mercury "A World of his Own" που φιλοξένησε ο Οίκος SOTHEBY'S στο Λονδίνο λίγο πριν δώσει σε δημοπρασία αντικείμενα από την προσωπική συλλογή του σταρ των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι.

Οι φανς του Μέρκιουρι, που φέτος αν ζούσε θα έκλεινε τα 77 του χρόνια (γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946) προκειμένου να δουν τα 1.400 προσωπικά αντικείμενα του σταρ περίμεναν ώρες σε μια ουρά που στριφογυρνούσε στο οικοδομικό τετράγωνο.

Την έκθεση - όπως μας ενημερώνει το δελτίο Τύπου του SOTHEBY'S - έχουν δει πάνω από 130.056 επισκέπτες, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης λειτουργίας της στο Λονδίνο . Προσέλκυσε δε περισσότερους επισκέπτες ημερησίως από οποιαδήποτε άλλη έκθεση αφιερωμένη σε μια εμβληματική προσωπικότητα. Βοήθησε φυσικά το ότι ήταν δωρεάν!

Ένα Wurlitzer Model 850 'Peacock' jukebox στο πλαίσιο της έκθεσης με τα 1,000 αντικείμενα της προσωπικής συλλογής του Freddie Mercury AP





Θαυμαστές του Φρέντι ήρθαν από τα πέρατα του Ηνωμένου Βασιλείου και από όλο τον κόσμο, μερικοί πετώντας από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία μόνο για μια ημέρα, προκειμένου να δουν τις ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες της γκαλερί - καθεμία από τις οποίες ήταν αφιερωμένη σε μια διαφορετική πτυχή της παραμυθένιας ζωής του Μέρκιουρι.

Σπάνια εικόνα από το προσωπικό φωτογραφικό άλμπουμ του Φρέντι Μέρκιουρι τον δείχνει να κάνει τις γνωστές... τρέλες του πριν από κάποια συναυλία. SOTHEBY'S





Την περασμένη εβδομάδα, η ουρά μήκους μισού χιλιομέτρου ξέσπασε σε ένα αυθόρμητο Χρόνια Πολλά για τον Φρέντι, και όλοι όσοι περίμεναν να μπουν στην έκθεση ξέσπασαν χορωδιακά, τραγουδώντας "We Will Rock You".

Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, η έκθεση με τα περίπου 1.500 έργα τέχνης και αντικείμενα του Φρέντι Μέρκιουρι από το Garden Lodge στην γκαλερί του οίκου Sotheby's και τώρα ακολουθούν έξι δημοπρασίες τον Σεπτέμβριο. Θυμίζουμε ότι ο Μέρκιουρι κληροδότησε την οικία του Garden Lodge και το περιεχόμενό της στην Μέρι Όστιν, μια από τις πιο στενές και έμπιστες φίλες του. “Εδώ και πολλά χρόνια, είχα τη χαρά και το προνόμιο να ζω περιτριγυρισμένη από όλα τα υπέροχα πράγματα που ο Φρέντι εντόπισε και τόσο αγάπησε. Όμως τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η ώρα να πάρω τη δύσκολη απόφαση να κλείσω αυτό το πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή μου….” ανέφερε η ΄Όστιν.

Κάποια από τα χρήματα της δημοπρασίας θα πάνε σύμφωνα με την Όστιν στο Mercury Phoenix Trust και στο Ίδρυμα του Elton John για το Aids. Συγκλονισμένη από την ανταπόκριση, η Όστιν θα δώσει στη δημοπρασία και το λατρεμένο πιάνο Yamaha Baby Grand του Φρέντι, με την ελπίδα να πάει σε ένα σπίτι όπου θα το αγαπήσουν, και θα το απολαύσουν.

The baby grand piano belonging to "Queen" frontman Freddie Mercury will be up for auction at Sotheby's in London. He used it to compose the seminal track "Bohemian Rhapsody" in 1975 https://t.co/xNRTi9cNB8 pic.twitter.com/GJpJW6FS7e — CNN (@CNN) August 4, 2023

Το πιάνο, που αγοράστηκε 1975, είναι σε άριστη κατάσταση γιατί ο Φρέντι το λάτρευε, το φρόντιζε, και το θεωρούσε "προέκταση του εαυτού του". Πάνω σε αυτό συνέθεσε μεγάλες επιτυχίες των Queen, μεταξύ αυτών το θρυλικό Bohemian Rhapsody.

Αναμένεται να "πιάσει" τιμή πώλησης πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια.

Freddie Mercury's Yamaha Grand Piano AP

Οι ευχές του Elton John

O στενός φίλος του Freddie Mercury, Elton John, έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα στο πλαίσιο της σειράς δημοπρασιών του Sotheby's:

“Μου λείπει ο Freddie μέχρι σήμερα. Ήταν ένας υπέροχος φίλος - ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη και ζωή, περισσότερο από οποιονδήποτε έχω γνωρίσει ποτέ. Ήταν ι ένας λαμπρός ερμηνευτής του, οποίου η μουσική ενέπνευσε και ενθουσίασε εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Freddie και εγώ μοιραζόμασταν την αγάπη μας για τη συλλογή και ανταλλάξαμε πολλά δώρα όλα αυτά τα χρόνια, και κάποια από αυτά περιλαμβάνονται σε αυτή την εξαιρετική δημοπρασία. Ήταν ευγενικός, γενναιόδωρος και αστείος και είναι τραγωδία που το AIDS τον πήρε από τον κόσμο τόσο πολύ νωρίς. Είμαι ευγνώμων στη Μέρι που επιμελήθηκε με τόση αγάπη το σπίτι του και που δώρισε τα κάποια από τα έσοδα στο Ίδρυμά μου, το οποίο συνεχίζει να καταπολεμά το AIDS σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω ότι αυτό θα κάνει τον Φρέντι να χαμογελάει.”

Μία ρέπλικα του στέμματος του στέμματος του Αγίου Εδουάρδου - το οποίο θα φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου στη στέψη του - στην έκθεση του Sotheby's με αντικείμενα του Φρέντι Μέρκιουρι KIN CHEUNG/AP PHOTO

Ένα από τα πιο "διάσημα" αντικείμενα που εκτέθηκαν στο Sotheby's ήταν το στέμμα στο πρότυπο του στέμματος του Αγίου Εδουάρδου - μαζί με το συνοδευτικό μανδύα από κόκκινο βελούδο, από ψεύτικη γούνα και στρας. Ο Μέρκιουρι φόρεσε τον μανδύα για την τελική ερμηνεία του "God Save the Queen", με την οποία έκλεισε η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στο Knebworth, το 1986. Φωτογραφία του, δια χειρός Peter Hince, φιλοξενήθηκε στην έκθεση “Queen Unseen: My Life with the Greatest Rock Band of the 20th Century” στο Τορίνο.

Tο χτενάκι για το μουστάκι του Φρέντι ήταν πολύ πιο... μικρό από ότι φανταζόμασταν. AP





Το σακάκι του Φρέντι στο θρυλικό πάρτι για τα 39α γενέθλιά του στο Μόναχο το 1985 SOTHEBY'S





Χειρόγραφοι στίχοι του τραγουδιού “We are the Champions”, του σημαντικότερου ύμνου των Queen που κυκλοφόρησε στο έκτο άλμπουμ τους “News of the World” (1977), και τραγουδήθηκε από φανατικούς θαυμαστές σε ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας, εκτιμάται ότι θα πωληθούν έως και 300.000 αγγλικές λίρες.

Το συλλεκτικό τηλέφωνο του Φρέντι, το χτενάκι για το μουστάκι του και τα γυαλιά του με σχήμα αστεριών SOTHEBY'S

Η χτένα για το μουστάκι του Φρέντι από τα Tiffanys έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει προσφορές 30.000 λιρών - 50 φορές πάνω από την τιμή εκκίνησης.

