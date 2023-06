Paul McCartney: "Έτσι χρησιμοποιήσαμε το AI και τη φωνή του John Lennon στο νέο τραγούδι των Beatles"

Σε διευκρινίσεις, σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία ενός νέου τραγουδιού των Beatles, προχώρησε ο Paul McCartney, σημειώνοντας πως "τίποτα δεν έχει δημιουργηθεί τεχνητά ή συνθετικά".

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Guardian, την περασμένη εβδομάδα, ο McCartney ανακοίνωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει τεχνολογία AI σε ένα ακυκλοφόρητο demo των Beatles από τη δεκαετία του '70, λέγοντας στο BBC Radio 4 ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να "βγάλει" τη φωνή του John Lennon από μια ηχογράφηση σε κασέτα.

"Καταφέραμε να πάρουμε τη φωνή του John και να την κάνουμε καθαρή μέσω αυτού του AI", είπε. "Έτσι, μπορούσαμε να μιξάρουμε τον δίσκο, όπως κάνουμε συνήθως. Σου δίνει κάποιου είδους περιθώρια αυτό".

Ο McCartney προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά εν μέσω ανησυχιών για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τα προς το ζην των καλλιτεχνών στο μέλλον.

"Είδαμε κάποια σύγχυση σχετικά με αυτό", έγραψε ο μουσικός το απόγευμα της Πέμπτης (22/06). "Φαίνεται να υπάρχουν πολλές εικασίες εκεί έξω".

"Δεν μπορώ να πω πολλά σε αυτό το στάδιο, αλλά για να είμαι σαφής, τίποτα δεν έχει δημιουργηθεί τεχνητά ή συνθετικά. Είναι όλα αληθινά και όλοι παίζουμε σ' αυτό. Καθαρίσαμε κάποιες υπάρχουσες ηχογραφήσεις - μια διαδικασία που συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Ελπίζουμε να το αγαπήσετε όσο κι εμείς", έγραψε.

Ο McCartney δεν αποκάλυψε τον τίτλο ή τους στίχους από το τραγούδι, το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ωστόσο, πιστεύεται ευρέως ότι είναι μια σύνθεση του Lennon του 1978 με τίτλο "Now and then". Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε σε μια κασέτα με την ετικέτα "For Paul" που είχε ηχογραφήσει ο Lennon λίγο πριν το θάνατό του το 1980.

Πώς πάρθηκε η απόφαση για το τραγούδι

Η χήρα του Λένον, η Γιόκο Όνο, έδωσε αργότερα την κασέτα στους τρεις επιζώντες Beatles τη δεκαετία του '90, όταν εργάζονταν στο έργο τους Anthology - μια αναδρομή της καριέρας τους που περιλαμβάνει τρία άλμπουμ, ένα ντοκιμαντέρ και ένα βιβλίο.

Δύο τραγούδια από εκείνη την κασέτα, το "Free as a Bird" και το "Real Love", κυκλοφόρησαν επίσημα ως μέρος του Anthology, ηχογραφημένο από τους Beatles χρησιμοποιώντας την αρχική ηχογράφηση φωνής του Lennon.

Αλλά το "Now and then" θεωρήθηκε ακατάλληλο για κυκλοφορία εκείνη την εποχή, με οποιεσδήποτε απόπειρες ηχογράφησης να εγκαταλείπονται γρήγορα από το συγκρότημα.

Σε μια συνέντευξη του 1997 στο Q Magazine, ο McCartney αποκάλυψε ότι το τραγούδι είχε τεθεί στο ράφι επειδή ο αείμνηστος George Harrison το είχε αποκαλέσει "σκουπίδι".

"Δεν είχε πολύ καλό τίτλο, χρειαζόταν λίγη επεξεργασία, αλλά είχε έναν όμορφο στίχο και τον τραγουδούσε ο John", είπε. "Αλλά στον George δεν άρεσε. Οι Beatles επειδή ήταν δημοκρατικοί, δεν το κάναμε".

Η ιδέα να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για την ανακατασκευή του αρχικού demo του Lennon προήλθε από τη διαδικασία γυρισμάτων του "Get Back", του οκτάωρου ντοκιμαντέρ του Peter Jackson των Beatles που χρησιμοποιούσε παρόμοια τεχνολογία AI για να καθαρίσει τον ήχο από το αρχειακό υλικό των Beatles, διαχωρίζοντας τις φωνές από το θόρυβο του παρασκηνίου.

