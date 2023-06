Playground 260: Οι νύχτες στην Πειραιώς γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέρουσες

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Πειραιώς 254, Ταύρος συνεργάζονται για την ένταξη ενός ακόμα χώρου στην Πειραιώς 260, το Playground 260, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο hot venues της πόλης.

Ο χώρος αυτός ξεκινάει με τα Playground 260 Sessions, Dj sets και συναυλίες με Dark electronica, alternative, rock, έντονοι ρυθμοί και νεανική διάθεση θα κάνουν τις νύχτες στην Πειραιώς ακόμη πιο ενδιαφέρουσες, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ σε offbeat δρόμους και προσφέροντας νέες εμπειρίες στο κοινό του.

Πρώτο session

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου οι METAMAN, Saber Rider και Jay Jay, που θα βρεθούν διαδοχικά στα decks, θα στήσουν ένα Popup Party που θα κρατήσει μέχρι τα ξημερώματα.

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό οι πόρτες θα ανοίξουν στις 23:00 και οι djs θα παίξουν από ένα σετ, ενώ μετά στο SESSION θα μοιραστούν τα decks και θα παίξουν back to back, turning the stage (the van in this case) into a playground.

Saber Rider PLAYGROUND 260

Το πρόγραμμα της βραδιάς

23:00 - OPEN

23:30 - 01:00 JAY JAY

01:00 - 02:30 SABER RIDER

02:30 - 04:00 METAMAN

04:00 - MIXED PLAYGROUND SESSION

Την παραγωγή του event έχει αναλάβει η HUB events. Είσοδος για το κοινό από Σπύρου Πολυκράτη 6, κάθετη στην Πειραιώς μετά την πλάγια είσοδο της Πειραιώς 260

Saber Rider

H Saber Rider είναι παραγωγός, performer και DJ, με έδρα την Αθήνα, που επικεντρώνεται στα plunderphonics και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Είναι resident DJ/Radio Producer στο Movement και στο FADE, ενώ παράλληλα διαθέτει και ένα εντυπωσιακό κατάλογο δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει από πιάνο για μπαλέτο, παραγωγή και σύνθεση για διάφορα media (σινεμά, χορό, διαφήμιση κ.λ.π.) και μουσική επιμέλεια για τηλεόραση μέχρι μιξάζ, sound design, μαθήματα, αυτοσχεδιασμό και πλήκτρα σε μπάντες.

METAMAN PLAYGROUND 260

Metaman

O Metaman έχει στο ενεργητικό του δύο ηλεκτρονικούς δίσκους απο την WonTon records, της οποίας είναι συνιδρυτής. Ως DJ καλύπτει όλο το φάσμα της μη βαρετής ηλεκτρονικής μουσικής.

Jay Jay

O Jay Jay, κατά κόσμον Ιάσονας Οικονόμου, χαρίζει τα τελευταία χρόνια ξεχωριστές μουσικές επιλογές σε επιλεγμένους χώρους της Αθήνας και όχι μόνο. Τα DJ σετ του χαρακτηρίζονται από ελευθερία αυτοσχεδιασμού και μοναδικό γούστο, ενώ κινείται με άνεση σε διάφορα μουσικά είδη, από house και tech μέχρι funk και μελωδικά beats. Με freestyle μουσικές και μικρές δόσεις από Detroit, o Jay Jay είναι από τους πιο κατάλληλους για ένα δυνατό DJ set σε uplifting ρυθμούς!

aefestival.gr/playground-260-sessions

