Πώς ένας θαυμαστής των The Clash ξεσκέπασε απάτη 1 εκατ. λιρών με πλαστά βινύλια

Επιχειρηματίας που έβγαλε πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες πουλώντας πλαστούς δίσκους στο διαδίκτυο ξεσκεπάστηκε από φανατικό θαυμαστή των Clash, που ξέρει πολύ καλά τον ήχο της λατρεμένης του μπάντας, και δεν κανείς δεν μπόρεσε να τον κοροϊδέψει.

Οι αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν το ποιόν του Richard Hutter, ενός 55χρονου επιχειρηματία από το Ringwood του Hampshire, μετά από καταγγελία ενός φαν της post punk μπάντας The Clash ότι ο δίσκος που του πούλησε είχε απαράδεκτο ήχο.

Όπως αποδείχθηκε ο Richard Hutter έκανε αυτή τη “δουλίτσα” επί έξι χρόνια και είχε πουλήσει εκατοντάδες ποπ και ροκ πλαστούς δίσκους, τους οποίους χρέωνε 35 λίρες τον καθένα. Beatles, Pink Floyd, Nirvana, Amy Winehouse... με κανέναν δεν αντιμετώπισε πρόβλημα, όμως ένας θαυμαστής των Clash δεν πείστηκε από αυτό που άκουσε στο πικ-απ του και ζήτησε τα χρήματά του πίσω.

Όταν ο Hutter αρνήθηκε, ο φαν των Clash απευθύνθηκε στις αρχές, οι οποίες έφτασαν πανεύκολα στο κατώφλι του επιχειρηματία. Εκεί ανακάλυψαν μια ολόκληρη συλλογή “μαϊμούδων”, από το “Appetite for Destruction” των Guns N’ Roses μέχρι το “Songs for the Deaf” των Queens of the Stone Age.

Τα βινύλια "ξαναζωντάνεψαν" - Η ζήτηση στα ύψη

Μπορεί οι πωλήσεις των βινυλίων να έπεσαν κατακόρυφα με την κυκλοφορία των CD, αλλά περίπου το 2010 “ξαναζωντάνεψαν” για να φτάσουμε σήμερα - σύμφωνα με τον Guardian - να μην υπάρχουν αρκετά βινύλια για να καλύψουν την τεράστια ζήτηση.

Αυτή τη ζήτηση πήγε να εκμεταλλευτεί, ο Hutter ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή και 250 ώρες απλήρωτης κοινωνικής εργασίας. Τελικά θα μείνει 24 μήνες φυλακή.

Η Paola Monaldi, επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος για την προστασία περιεχομένου δισκογραφικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε στον Guardian σχολιάζοντας την υπόθεση: “Το βινύλιο έχει κάνει ένα φοβερό comeback τα τελευταία χρόνια, με 5,5 εκατομμύρια LP να έχουν αγοραστεί το 2022 στη Βρετανία. Δυστυχώς αυτή η αναγέννηση συνοδεύεται με την ανησυχητική άνοδο λαθραίας πώλησης δίσκων”.

