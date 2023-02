Πού μπορείς να δεις την ολόσωμη φόρμα του Ziggy Stardust και άλλα 79.999 αντικείμενα του David Bowie

Περισσότερα από 80.000 προσωπικά αντικείμενα του David Bowie παραχωρήθηκαν στο βρετανικό Μουσείο Victoria & Albert και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να γνωρίσει το κοινό με πιο ουσιαστικό τρόπο αυτόν τον θρυλικό καλλιτέχνη.

Μιλάμε για ένα κυριολεκτικά αχανές αρχείο που περιλαμβάνει: κοστούμια, φωτογραφίες γράμματα, στίχους, μουσικά όργανα, εικαστικά για εξώφυλλα δίσκων και πολλά ακόμα προσωπικά του αντικείμενα, που αναμένεται να εκτεθούν το 2025 στο “The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts” στο Στράτφορντ.

ADVERTISING

Το νέο Κέντρο Τεχνών στο δυτικό Λονδίνο είναι προέκταση του East Storehouse του Μουσείου Victoria & Albert, που δημιουργήθηκε αρχικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Και όπως λέει ο Tristram Hunt, διευθυντής του V&A το κέντρο τεχνών θα είναι ένα “βιβλίο γεμάτο πηγές για τους αυριανούς Bowies”. Για να συμπληρώσει ότι ο Bowie είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς και performers όλων των εποχών.

Ο David Bowie ήταν πολυμαθής και πολυδιάσταστος. Εμπνεύστηκε από όλα τα είδη και τους τομείς, αντλώντας υλικό από τη λογοτεχνία, αλλά και από την ιστορία της τέχνης, όπως και από τα μέρη που είχε ταξιδέψει.

Τα αντικείμενα "καλύπτουν" την τεράστια - από όλες τις απόψεις - καριέρα του David Bowie και πολλά από αυτά δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Προσωπικές σημειώσεις, σκέψεις και στόχοι για πρότζεκς που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά του καλλιτέχνη, που είχε πιο πολλές πλευρές από όσες γνωρίζαμε.

Α΄πό την έκθεση "David Bowie is" AP

Το Μουσείο - εκτός από τη στήριξη του estate του καλλιτέχνη - πήρε μία δωρεά ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων από το Blavatnik Family Foundation και τη Warner Music Group για να αποθηκεύσει και να παρουσιάσει το αρχείο του Bowie σε αυτή τη νέα λονδρέζικη τοποθεσία.

Η ολόσωμη φόρμα του Ziggy Stardust και το συνθεσάιζερ του Brian Eno

Ο David Bowie στο Wembley Stadium για το Live Aid (AP Photo/) AP

Κάποια αντικείμενα του αρχείου παρουσιάστηκαν στην μεγάλη αναδρομική έκθεση “David Bowie Is” που περιόδευσε στον κόσμο και την είδαν εκατομμύρια επισκέπτες από το 2013 ως το 2018.

Η πολύχρωμη ολόσωμη φόρμα του Ziggy Stardust δια χειρός Freddie Burretti, οι δημιουργίες του Kansai Yamamoto για την περιοδεία του 1973 “Aladdin Sane”, και το “Union Jack” πανωφόρι που ο ίδιος ο τραγουδιστής σχεδίασε μαζί με τον Alexander McQueen για το εξώφυλλο του δίσκου “Earthling” το 1997.

O David Bowie 10 μηνών, από την έκθεση "David Bowie is" στο Μπρούκλιν, 2018.. AP

Ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζουν: οι ιδιόχειρες σημειώσεις με τους στίχους των “Fame”, “Heroes” και “Ashes to Ashes”, κολάζ φωτογραφιών από το “The Man Who Fell to Earth”, και εκατονταδες αρνητικά και εκτυπώσεις σε όλα τα φορμά από κορυφαίους φωτογράφους, όπως ο Terry O’Neill και ο Helmut Newton.

Τα παπούτσια του "Dead Man Walking" στην έκθεση "David Bowie is" στο Μπρούκλιν, 2018. AP

Στο αρχείο του Bowie υπάρχει και το συνθεσάιζερ του Brian Eno από τα άλμπουμ “Low” και “Heroes” και ένα ξυλόφωνο δώρο από τον Marc Bolan στα τέλη των 60s που χρησιμοποίησε στην ηχογράφηση του “Space Oddity”.

Ο David Bowie ως Ziggy Stardust στην έκθεση "David Bowie Is" στο Μουσείο V&A. JOEL RYAN/INVISION/AP

Ξεκινώντας από φτωχική καταγωγή στο νότιο Λονδίνο ο Bowie - το όνομα τους οποίου ήταν David Robert Jones – έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς και performers του 20ου αιώνα, με πωλήσεις δίσκων πάνω από 100 εκατ. παγκοσμίως και τεράστια επιρροή σε όλες τις μορφές της τέχνης και της ποπ κουλτούρας.

Ο Bowie πέθανε από καρκίνο στο συκώτι στη Νέα Υόρκη το 2016, δύο ημέρες μετά από τα 69α γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του “Blackstar”, σοκάροντας τους θαυμαστές του που δεν γνώρισαν τίποτα για τη ασθένειά του.

Ο Peter Murphy στην περιοδεία “Celebrating David Bowie”

Τον επόμενο Απρίλιο ο Peter Murphy (Bauhaus) βγαίνει ξανά σε περιοδεία ως κεντρικός τραγουδιστής της αφιερωματικής περιοδείας “Celebrating David Bowie”.

Μαζί του οι: Adrian Belew, Royston Langdon (Spacehog), Matt McJunkins (Perfect Circle), Scrote, Jeff Friedl (Devo/A Perfect Circle),Ron Dziubla και Eric Schermerhorn. Ξεκινούν - αν όλα πάνε καλά με τον Murphy- στις 4 Απριλίου από το Χιούστον του Τέξας και ολοκληρώνουν στις 8 Μαΐου στην Τακόμα, Ουάσινγκτον.

Το σόου όπως διαβάζουμε στο Rolling Stone: “Θα μεταφράσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bowie με έμφαση στον Ziggy Stardust και την πανκ εποχή του, την τριλογία του Βερολίνου (τα άλμπουμ Low, Heroes και Lodger) και τα χρόνια εμβύθισης στον Trent Reznor”.

Ανακάλυψε την απαράμιλλη γεύση του. Ένας πραγματικά αυθεντικός ιταλικός espresso. O espresso που θα επιλέξεις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις