Release και Amon Amarth τραβούν το μεγαλύτερο “κουπί” της metal ιστορίας στην Πλατεία Νερού

To Release Athens 2023 υποδέχεται δύο "δυνατά" συγκροτήματα της metal σκηνής, τους Amon Amarth και τους KREATOR, την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Οι βασιλιάδες του ‘Viking metal’ Amon Amarth έρχονται στο Release Athens 2023 με ένα εντυπωσιακό death metal show, επικών διαστάσεων. Την ίδια ημέρα co-headliners οι Γερμανοί KREATOR με μια full metal υπερπαραγωγή, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα.

Amon Amarth και KREATOR θα φροντίσουν να ζήσουμε στην Πλατεία Νερού την πιο σημαντική βραδιά του “σκληρού ήχου” για το φετινό καλοκαίρι.

Έχοντας στις αποσκευές τους έναν από τους κορυφαίους δίσκους της καριέρας τους, το σκοτεινό “The Great Heathen Army”, οι Amon Amarth έρχονται στο Release Athens 2023 με ένα εντυπωσιακό show, που μας υπενθυμίζει το γιατί παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ του death metal.

Amon Amarth RELEASE

Amon Amarth - Metal "βασιλιάδες" από το Βουνό του Χαμού

Το Release Athens μας δίνει άλλη μία ευκαιρία να δούμε από κοντά ένα συγκρότημα στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του. Οι Amon Amarth θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά και επιβλητικά live acts του metal, και το έχουν αποδείξει ως headliners στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου.

Δημιουργήθηκαν στην Tumba της Σουηδίας, το 1992. Το όνομά τους, που αντηχεί ρυθμικά στα στόματα των φανατικών οπαδών τους σε κάθε συναυλία, προέρχεται από τη γλώσσα Σίνταριν και συγκεκριμένα από το “Βουνό του Χαμού”, ένα ηφαίστειο δηλαδή στη “Μέση Γη” του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Ο “Άρχοντας των Δαχτυλιδιών” συναντά την κουλτούρα των Βίκινγκς καθ’όλη τη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών που η μπάντα έχει διαγράψει μια μοναδική πορεία και έχει αγαπηθεί από τα metal ακροατήρια.

Amon Amarth και Kreator στο Release Athens 2023





Από τον θρίαμβο του underground πρώτου δίσκου, “Once Sent From The Golden Hall” (1998), και μετά, οι Σουηδοί υπήρξαν μια ασταμάτητη μηχανή επικού metal. Με κυκλοφορίες όπως το σπουδαίο “Twilight Of The Thunder God” (2008) και το concept άλμπουμ “Jomsviking” (2016), οι Amon Amarth έχουν εξελιχθεί σε μια από τις πιο σταθερές δυνάμεις του heavy metal, προσφέροντας στο φανατικό κοινό τους μια σχεδόν ατελείωτη σειρά κλασικών τραγουδιών όπως τα “The Way of Vikings”, “Guardians of Asgaard”, “Deceiver of Gods” και “First Kill”, μεταξύ πολλών άλλων.

Θα είναι το μεγαλύτερο “κουπί” των Amon Amarth, αυτό του Release Athens;

Το metal κουιντέτο έγινε διάσημο χάρη στα διαχρονικά τραγούδια και τις εκρηκτικές, σχεδόν θεατρικές, ζωντανές εμφανίσεις του. Μια τέτοια αναμένουμε στις 28 Ιουνίου, μια βραδιά που καλούμαστε να πάρουμε μέρος στο μεγαλύτερο ‘rowing pit ever’. Τι είναι αυτό; Οι θαυμαστές των Amon Amarth το ξέρουν καλά. Και ήδη ετοιμάζονται...

Στη μέση του set τους, προλογίζοντας το "Put Your Back Into The Oar", o τιτάνας τραγουδιστής και frontman, Johan Hegg προστάζει το κοινό "This is where you row like a Viking", καλώντας όλους να καθίσουν και να ξεκινήσουν το... κουπί σαν άλλοι Vikings!

Πάρτε μια γεύση από το τι θα συμβεί και ξεκινήστε προπόνηση:

Σε πολλές αρένες παγκοσμίως τα πήγαν καλά, αλλά οι Ελληνες metalheads θα "αναγκάσουν" τους Amon Amarth να τους ανακηρύξουν νικητές για το μεγαλύτερο σε έκταση "κουπί" που είδαν ποτέ.

Το μήνυμα των Amon Amarth στο ελληνικό κοινό

Οι Σουηδοί βασιλιάδες του μελωδικού death metal έστειλαν το δικό τους μήνυμα στο ελληνικό κοινό.

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Amon Amarth θα είναι και οι ισοπεδωτικοί KREATOR, το πιο συνεπές γκρουπ του ευρωπαϊκού heavy metal!

Τέσσερις δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, οι θρύλοι του γερμανικού metal, KREATOR, βρίσκονται σήμερα σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ασύγκριτης καριέρας τους και έρχονται στην Πλατεία Νερού, παραμένοντας πιστοί στις αξίες τους και αδιαφορώντας για τις πρόσκαιρες τάσεις του σκληρού ήχου.

Το lineup συμπληρώνουν, οι extreme metal masters, Heaven Shall Burn και μια από τις κορυφαίες metalcore μπάντες σήμερα, οι Bleed From Within.

Kreator RELEASE ATHENS





Θυμίζουμε ότι την Τρίτη 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού το Release υποδέχεται τους καταιγιστικούς Αυστραλούς ρόκερς Parkway Drive μαζί με τους Soulfly και τους Triptykon.

Εισιτήρια- Πληροφορίες

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

/ Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Διαθέσιμο το τριήμερο combo εισιτήριο με κέρδος 29 ευρώ!

Amon Amarth, Kreator, Heaven Shall Burn, Bleed From Within (28/6/23)

+ Disturbed, Bullet for my Valentine, Nova Twins, OYD (26/6/23)

+ Parkway Drive, Soulfly, Triptykon, Skybinder (27/6/23, Πλατεία Νερού)

Tιμή: 100€ (Όφελος 29€, αρχική τιμή 129€

