Roger Waters: Τι συμβαίνει με τη νέα ηχογράφηση του "The Dark Side of the Moon" των Pink Floyd - "Εγώ το έγραψα"

Ο Ρότζερ Γουότερς αποκάλυψε ότι ηχογραφεί ξανά το άλμπουμ του 1973 "The Dark Side of the Moon" - στην επέτειο δηλαδή από τα 50 χρόνια της δημιουργίας του - επειδή αρκετοί άνθρωποι δεν κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και τι ήθελε να πει όταν το δημιούργησε.

Μιλώντας στην εφημερίδα "The Telegraph" ο Γουότερς ισχυρίστηκε ότι εργάζεται στη νέα έκδοση του δίσκου εδώ και μήνες και ότι το κάνει από την αρχή, χωρίς τη βοήθεια ή τη γνώση των μελών των Pink Floyd. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Γουότερς δουλεύει πάνω σε αυτό το πρότζεκτ μυστικά εδώ και πολύ καιρό χωρίς καμία συνδρομή και επαφή με τα εν ζωή πρώην μέλη των Pink Floyd, Ντέιβιντ Γκίλμουρ και Νικ Μέισον. Λέγεται ότι ο Γουότερς ηχογραφεί τα 10 τραγούδια από το μηδέν.

Εκτός από τον Γουότερς, οι μόνοι "συνοδοιπόροι" στο νέο άλμπουμ φέρεται να είναι ο μακροχρόνιος συνεργάτης του και πολυοργανίστας Γκας Σέιφερτ, ένας "Βαπτιστής ιερέας" που παίζει Χάμοντ, και η σύντροφος του Σέιφερτ, τραγουδίστρια Μπεντουίν.

Η Telegraph αναφέρει ότι ο Γουότερς σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το άλμπουμ σε βινύλια με πολύ προσεγμένη συσκευασία. Ο Tristram Fane Saunders, δημοσιογράφος της εφημεριδας, ισχυρίζεται ότι είναι μέσα στους ελάχιστους που έχουν ακούσει τις νέες ηχογραφήσεις και ότι η ερμηνεία του Γουότερς στο “Breathe” θυμίζει ατμόσφαιρα Τζόνι Κας. Ο Γουότερς έχει παίξει μπάσο σε ένα μόνο τραγούδι, στο “Us and Them”, ενώ έχει χρησιμοποιήσει τη φωνή του για τους διαλόγους που ακούγονται σε κάποια τραγούδια.

Σε μία κρίση ειλικρίνειας από αυτές που έχει συχνά τελευταία ο Γουότερς είπε στην Telegraph: “Έγραψα το ‘The Dark Side of the Moon’. Ας ξεφορτωθούμε αυτά τα ‘εμείς γράψαμε’. Φυσικά ήμασταν μπάντα, ήμασταν τέσσερις και όλοι συμμετείχαμε, αλλά είναι δικό μου έργο και εγώ το έγραψα”.

"The Dark Side of the Moon", ένα από τα καλύτερα των Pink Floyd

Το άλμπουμ του συγκροτήματος Pink Floyd κυκλοφόρησε το 1973. Οι στίχοι των τραγουδιών αναφέρονται στην καθημερινή ζωή, τα προβλήματα, τις συνήθειες, και θίγουν θέματα όπως ο χρόνος, η απληστία, οι συγκρούσεις, τα ταξίδια, οι ψυχικές διαταραχές και ο θάνατος.

Μαζί με το "The Wall" θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα δείγματα δουλειάς των Pink Floyd. Το "Dark Side of the Moon" εμπνέεται από τον πιεστικό τρόπο ζωής που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τρέλα, τον καταναλωτισμό, τον αυξημένο ρυθμό ζωής και μετακίνησης, την παρακμή τις τρίτης ηλικίας και τον θάνατο, την απανθρωπιά της κοινωνίας και τις πολεμικές συγκρούσεις. Ο Ρότζερ Γουότερς έγραψε όλους τους στίχους και ηχογράφησε τα "προσχέδια" των τραγουδιών σε ένα στούντιο κοντά στο σπίτι του.

Η τελική ηχογράφηση έγινε στα θρυλικά Abbey Road Studios μεταξύ Ιουνίου 1972 και Ιανουαρίου 1973, χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές που είχαν χρησιμοποιηθεί σε ροκ άλμπουμ εκείνη την εποχή. Εκτός από τα κλασικά όργανα, χρησιμοποίησαν και ήχους όπως ο ήχος ενός τεχνικού να τρέχει μέσα στο στούντιο (κομμάτι On the Run), παλιά ξυπνητήρια (Time) κ.α.

O Roger Waters και ο Nick Mason ποζάρουν στην παρουσίαση της έκθεσης "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" στη Ρώμη 2018/GREGORIO BORGIA/AP

Παρέμβαση του Ρότζερ Γουότερς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Ρότζερ Γουότερς προσκλήθηκε από τη ρωσική αντιπροσωπεία, μετά από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν λίγες μέρες σε γερμανική εφημερίδα όπου μεταξύ άλλων είχε εγκωμιάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο 79χρονος Βρετανός μουσικός εμφανίστηκε με βιντεοκλήση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και αρχικά άλλαξε την στάση του καταδικάζοντας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ως παράνομη, λέγοντας συγχρόνως πως η Ρωσία προκλήθηκε και γι αυτό καταδικάζει και αυτούς που την προκάλεσαν. "Η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία ήταν παράνομη. Την καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο", είπε και συμπλήρωσε: "Επίσης, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν ήταν απρόκλητη, επομένως καταδικάζω επίσης τους προβοκάτορες με τον πιο έντονο τρόπο".

Ο Ουκρανός πρέσβης στον ΟΗΕ αποκάλεσε την ομιλία του Γουότερς ως "ένα ακόμη λιθαράκι στο τείχος παραπληροφόρησης της Ρωσίας". Από την πλευρά του ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ προσπέρασε την καταδίκη της ρωσικής εισβολής λέγοντας ότι «η ανάλυσή του ήταν ακριβής και πράγματι η Δύση έχει κηρύξει πόλεμο στην πατρίδα μας».

