Το "αγαπημένο συγκρότημα" του Lars Ulrich των Metallica για δύο live στην Αθήνα

Punk, hardcore, metal και rock. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά του «molotov rocktail» των Bokassa.

Λίγες ημέρες πριν γιορτάσουν τα 10 χρόνια ύπαρξης τους, οι Bokassa έρχονται στις 20 και 21 Οκτωβρίου για δύο live στο Piraeus Club Academy πραγματώνοντας την ευχή των θεατών του Rockwave Festival 2023 «να τους δει σε μια δική τους συναυλία σε κλειστό χώρο».

ADVERTISING

Kυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP, War on Everything, τον Οκτώβριο του 2015. Το εκρηκτικό ντεμπούτο τους, Divide & Conquer, χαιρετίστηκε θερμά από τους κριτικούς σε όλο τον κόσμο και μπήκε σε αρκετές από τις λίστες «Best of» του 2017 ενώ το Metal Hammer UK τους απέδωσε, επιπλέον τα εύσημα για τη δημιουργία του δικού τους είδους, του stonerpunk, μία μείξη από sludge/ stoner στοιχεία με hardcore punk και metal.

Το «αγαπημένο συγκρότημα» του Lars Ulrich, των Metallica, έχει βρεθεί στα stages των μεγαλύτερων φεστιβάλ και έχει περιοδεύσει σε όλη την Ευρώπη σαν opening act των Judas Priest, Mastodon, Baroness και φυσικά των Metallica. Το 2019 ο ίδιος ο Lars τους διάλεξε να ανοίγουν τις συναυλίες της Worldwired περιοδείας τους (μαζί με τους Ghost), ενός tour που έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα των ηγεμόνων του heavy metal.

Το δεύτερο άλμπουμ τους, Crimson Riders έσκασε τη σωστή στιγμή το 2019 (όταν περιόδευαν με τους Metallica) και το 2020 κυκλοφόρησαν ψηφιακά το EP, Live At The BBC, μία ζωντανή ηχογράφηση από την εμφάνισή τους στο θρυλικό Vaida Vale στούντιο του BBC Radio 1. Το άλμπουμ βρέθηκε υποψήφιο στην κατηγορία «Breakthrough of the year» στα Νορβηγικά Grammy ενώ το 2021 τους απονεμήθηκε από την ένωση Νορβηγών μουσικών, GramArt το βραβείο «Bendiksenprisen».

Το τρίτο άλμπουμ των Bokassa, Molotov Rocktail κυκλοφόρησε το 2021 από τη Napalm records και χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς ως «το πιο fun stoner άλμπουμ μετά το "Powertrip" των Monster Magnet».

Προπώληση: more.com

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις