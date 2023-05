Otro Mundo: Ένα φεστιβάλ που σε ταξιδεύει σε παράλληλα σύμπαντα

Tο Otro Mundo Gathering, είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ, χωρίς εμπορικούς χορηγούς, ένα φεστιβάλ από ανθρώπους για τους ανθρώπους, το οποίο συνδυάζει ένα μοναδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής και tribal μουσικής, εναλλακτικά, θεραπευτικά και βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές και απροσδόκητες παραστάσεις καθώς και ενα bazaar χειροτεχνίας από επιλεγμένους μικρούς δημιουργούς.

Φέτος επιστρέφει για δεύτερη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (2-4 Ιουνίου ) στη Δυτική Πελοπόννησο, κοντά στην χρυσαφένια παραλία της Ελαίας.

Στείλαμε ορισμένες στους διοργανωτές για να μας βάλουν στο κλίμα του φεστιβάλ.

Ο τίτλος του φεστιβάλ τι σημαίνει;

Η εύρεση ενός ονόματος που να αντικατοπτρίζει το όραμά μας ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια μέρα, στα τέλη του 2021, ακολουθώντας ένα τελετουργικό της Νέας Σελήνης, συμφωνήσαμε ότι έχουμε ανάγκη από έναν διαφορετικό κόσμο όπως αυτόν που δημιουργούσαμε στην παραλία. Συμφωνήσαμε ότι έχουμε ανάγκη μία “Eterotopia", έναν Otro Mundo.

Η «Ετεροτοπία» είναι μία έννοια που χρησιμοποιείται στη φιλοσοφία για να περιγράψει κοινωνικούς χώρους αλληλεγγύης που είναι ταυτόχρονα σωματικοί και ψυχικοί. Είναι ένας παράλληλος κόσμος που κάνει την ουτοπία εφικτή.

Η ονομασία “Otro Mundo”, στην οποία καταλήξαμε, ενσαρκώνει την έντονη επιθυμία μας να μεταβούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο όπου οι άνθρωποι εστιάζουν στο να γαλουχήσουν την ψυχή τους, να ανοίξουν την καρδιά τους, το πνεύμα τους και να είναι εναρμονισμένοι με το σώμα τους. Το “Otro Mundo Gathering” είναι μία συγκέντρωση φίλων που, με όχημα τη μουσική, εστιάζει στη φιλία και την επικοινωνία. Στην καλλιέργεια του πνεύματος και τη διεύρυνση του νου. Στην εμβάθυνση της ψυχής και την έκφραση του σώματος μέσα από τον χορό.

Ποιες είναι οι εμπειρίες από την περσινή σας προσπάθεια. Τι θα κρατήσετε για φέτος, τι θα κάνετε πιθανόν διαφορετικά;

Πέρυσι το tag line του Gathering ήταν Otro Mundo Gathering "For friends and friends to be", μιας που ειχαμε προσκαλέσει όλους τους φίλους μας και αυτοί στη συνέχεια τους δικούς τους. Αυτό είχε ως αποτελεσμα να δημιουργηθει μια ανεπιτήδευτα φιλική ατμόσφαιρα και, μέσα από τη μουσική και τα Mind and Soul practices, μια σύνδεση μεταξύ των παρεβρισκομένων. Αυτο θα θέλαμε να διατηρηθει και φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που θα κάνουμε διαφορετικά φέτος είναι:

- Nα εμπλουτίσουμε το μουσικό κομμάτι με καλλιτέχνες από το εξωτερικό τους οποίους έχουμε ξεχωρίσει, (Ινδία, Γερμανία, Πολωνία)

- Να ανοίξουμε ένα νέο Space, το ADAMA, στο οποίο θα υπάρξει unplugged και live μουσική καθώς και ενδιαφεροντα talks όπως το Compassionate System Design, το Heartful Sexuality και το Love and Freedom in Daily Life.

Ποια είναι η κοινότητα που θέλετε να φτιάξετε εκείνες τις μέρες; Με ποια διάθεση δηλαδή θέλετε να έρθει ο κόσμος;

To Otro Mundo Gathering είναι μια δράση με στόχο να φέρουμε κοντά ανθρώπους με κοινά σημεία στη φιλοσοφία της ζωής τους και με σκοπό να δημιουργηθούν "συνέργιες" σε διαπροσωπικό επίπεδο ή και σε επαγγελματικό, κάτι το οποίο συνέβει πέρυσι. Το παρακάτω κείμενο που έχει γράψει η ομάδα Otro Mundo αποτυπώνει τη διάθεση με την οποία θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος...

Οι άνθρωποι γεννιούνται και ζουν με έναν συγκεκριμένο φυσικό, μουσικό ρυθμό που τους ταυτοποιεί. Έτσι λειτουργούν, χαίρονται, πράττουν και ενσωματώνονται στη φυσική ροή. Σε αυτόν τον ρυθμό δέχονται την ολότητά τους! Και το Otro Mundo κάνει ακριβώς αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ που ταξιδεύει, σε παράλληλα σύμπαντα, ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα, αυτή της Μουσικής. Που εμπνέει, ανοίγει νέους ορίζοντες. Που ενεργοποιεί, μυημένους και μη. Που ενώνει!

Το κομμάτι της ευεξίας έχει μπει στην καθημερινότητά μας αλλά δεν έχουν γίνει βήματα όσον αφορά τη … διασκέδασή μας. Μπορούν να συνδυαστούν άραγε αυτά τα δύο;

Οι ασκήσεις ευεξίας μέσα σε στούντιο στο κέντρο της πόλης, αν και ευεργετικές, χάνουν την θετική επιρροή που έχουν μέσα μας από το αστικό περιβάλλον και την ένταση απο την οποία αυτό κατακλύζεται. Θα έλεγε κανείς ότι οι ασκήσεις ευεξίας έχουν ένα χαρακτήρα remedy. Όταν οι ασκήσεις λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικό περιβάλλον και οι ανθρωποι βρίσκονται σε επαφή με τη φύση, αυτή η επιρροή πολλαπλασιάζεται και θα μπορούσε να περιγραφεί ως διασκέδαση γιατί δεν υπάρχει αλλοιωση.

Βασικό κομμάτι του φεστιβάλ είναι η μουσική. Ποιά είναι τα ονόματα που περιμένετε ν’ ακούσετε πιο πολύ;

Κάνουμε πολλή προσεκτική επιλογή στους καλλιτεχνες τους οποίους προσκαλούμε καθώς και στη σειρά με την οποία εμφανίζονται. Σκοπός μας δεν ειναι να χαρακτηριστούμε ώς ένα φεστιβαλ συγκεκριμένης μουσικής ταυτότητας και αυτό φαίνεται από την επιλογή των μουσικών ειδών που εκπροσωπούνται στο BOUNDLESS Stage: World Electronica, Downtempo, Deep Organic & Progressive House, Tech House and Melodic Techno.

Να σημειώσουμε την εμφανίση της Pauli Pocket η οποία ειναι resident DJ του θρυλικού Kater Blau στο Βερολίνο έχοντας την δική της βραδιά όπου προσκαλεί άλλους καλλιτέχνες να μοιραστούν τις μουσικές τους. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οποιοσδήποτε ειναι λάτρης την ηλεκτρονικής μουσικής, πραγματικά, θα εντυπωσιαστεί από την ποιότητα των σετ που θα ακούσει.

Πέρα από την καθαρά χορευτική μουσική, τι άλλο θα ακούσουμε;

Στο ADAMA Space θα ακούσουμε καλλιτέχνες με ζωντανή κιθαρα και καχόν, όπως επίσης, τσέλο με τη χρήση looper και φωνητικών. Θα ακούσουμε μουσική η οποία θα ειναι το τέλειο soundtrack για τα καλοκαιρινά μεσημέρια.

Για να καταλάβουμε λίγο τη φάση. Ξυπνάω το πρωί κάπου μέσα στη φύση της Δυτικής Πελοποννήσου. Μετά τι κάνω;

- Ανοιγεις το προγραμμα του PNOĒ Fields και αποφασίζεις σύμφωνα με την ώρα εναρξης της πρακτικής που σε ενδιαφέρει εάν θα πας για πρωινό ή εάν θα πας για πρωινή βουτιά στη θάλασσα.

- Εάν νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια για να "πάρεις μπροστα" μπορείς να κλείσεις Thai Massage.

- Έτσι και αλλιως με καποιο τρόπο θα παρασυρθεις απο τα κρουστα των Yeleen και θα ακολουθήσεις ένα από τα workshop τους όπου θα χορεψεις με όλη σου τη ψυχή Αφρικάνικους χορούς.

- Στη συνεχεια θα μπορεσεις να δεις τη μουσική εχει στο ADAMA Space και να πας εκεί για να γνωρίσεις νέο κόσμο και να μοιραστεις τις εμπειριες σου μέχρι εκεινη τη στιγμή ή να παρακολουθήσεις ένα από τα talks

- Σύντομα θα πρεπει να επισκεφτεις για αλλη μια φορα τη θαλασσα και να στριμώξεις ένα ελαφρύ late μεσημεριανο για να ετοιμαστεις για το άνοιγμα του BOUNDLESS Stage στις 18.00. Το υπολοιπο της ημέρας είναι χορευτικό μέσα από τις μουσικές όλου του πλανήτη μέσα στην επιβλητική φύση του μερους.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα τι θα συμβεί στο PNOĒ Fields;

Το PNOĒ Fields ειναι μια συλλογή από Rituals & Workshops που έχουμε οργανώσει και που δημιουργούν ένα πλαίσιο ουσιαστικού αναστοχασμού και εμβάθυνσης. Το PNOĒ Fields βοηθάει να ξεκλειδώσει κανείς τις αισθήσεις και να μπορέσει να επικοινωνήσει καλύτερα με τον εαυτό του και τους άλλους.

Τελευταία ερώτηση- Το μέρος πώς το διαλέξατε;

Είναι ένας συνδυασμός από απιστευτη πλούσια φύση, τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα και από αμμώδης παραλία.





Otro Mundo Gathering, 2-4 Ιουνίου.