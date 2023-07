"Our Festival 9" με ελεύθερη είσοδο: Μια εξαήμερη γιορτή Πολιτισμού και Αλληλεγγύης

Το Our Festival ανανεώνει το ραντεβού του για 9η συνεχόμενη χρονιά και σας προσκαλεί σε μία εξαήμερη γιορτή Πολιτισμού και Αλληλεγγύης. Από την Τρίτη, 25 έως και την Κυριακή, 30 Ιουλίου, οι δράσεις του Φεστιβάλ μοιράζονται στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς και στο Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου σε ένα πρόγραμμα γεμάτο θέατρο, μουσική, χορό, performances, παιδικές παραστάσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.

Με ελεύθερη είσοδο και με πρόσβαση για ΑμεΑ, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, το 9ο Our Festival συστήνεται εκ νέου στο κοινό του. Μετά από 8 διοργανώσεις, με τη συμμετοχή 162 δράσεων και 796 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η διευρυμένη κοινότητα του φεστιβάλ, σας παρουσιάζεται με χαρά, μέσα από ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για το κοινό του Our Festival.

Με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου, το Our Festival φιλοξενείται μέχρι σήμερα στο κατάφυτο, ανοιχτό Θέατρο της Ρεματιάς και στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου.

Our Festival 9- Το Πρόγραμμα

Τρίτη, 25 Ιουλίου

17:30 || Πρόσεχε τα λόγια σου (Μέρος Α’) || Life After Death Theatre Company || 180’ || Σεμινάριο θεατρικού αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής γραφής || Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου

Ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε ενήλικες ανεξαρτήτως εμπειρίας που θέλουν να περάσουν στην αστεία πλευρά της πραγματικότητας και να αυτοσαρκαστούν γελώντας και κάνοντας τους άλλους να γελάσουν: κάθε γεγονός έχει πολλαπλές ερμηνείες και επιδράσεις ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνει αντιληπτό και ανάλογα με τη διάθεση του ατόμου απέναντί του. Όπως και κάθε φράση ή ακόμα και λέξη. Η ίδια φράση μπορεί να ειπωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, προκαλώντας και διεγείροντας αντίστοιχα πολλά, διαφορετικά συναισθήματα. Η επιρροή του συνομιλητή μας είναι καθοριστική στο πως θα επιλέξουμε να εκφέρουμε τον λόγο, δημιουργώντας διαφορετικές αντιδράσεις και κατευθύνσεις.

Στο σεμινάριο «Πρόσεχε τα Λόγια σου», η δική σου φράση -φανταστική ή μη- με την καθοδήγηση της Βίκυς Αδάμου και Χριστίνας Σαμπανίκου θα μεταμορφωθεί και θα εξελιχθεί σε μια μικρή ιστορία που θα εκφράζει αυτό που θα ήθελες να έχει συμβεί ή αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί σε ένα παράλληλο σύμπαν που κανείς δεν έχει επισκεφθεί αλλά όλοι εύχονται να υπάρχει ή στην δημιουργία του εντελώς δικού σου προσωπικού σύμπαντος. Κοινή συνισταμένη της κάθε μικρής ιστορίας είναι η αποδόμηση και η κωμική διάθεση με εργαλεία το μαύρο χιούμορ, τον σαρκασμό και την μοναδικότητα του ατόμου που την εκφέρει.

Καθοδήγηση: Βίκυ Αδάμου, Χριστίνα Σαμπανίκου. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: [email protected] Πληροφορίες: 6976228271 καθημερινές 18:00-20:00 από 1 Ιουλίου

21:00 || Alone Together Trio || Συναυλία – Jazz || 45’ || Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Β)

Το jazz κιθαριστικό trio που έχει αγαπήσει το κοινό του Our Festival, εμφανίζεται αυτό το καλοκαίρι με ολοκαίνουριο δίσκο,το "Cycle of Life" σε ένα υπέροχο set jazz μουσικής αποτελούμενο από πρωτότυπες συνθέσεις και αγαπημένα jazz standards. Η ενορχήστρωση και η επιτέλεσή τους φέρει στοιχεία τόσο από την παράδοση της jazz όσο και από άλλα είδη μουσικής που συνδυάζονται αρμονικά στον ήχο των Alone Together Trio.

Alone Together Trio: Πέτρος Ζορμπάς (κιθάρα), Θοδωρής Μαραϊδώνης (κοντραμπάσο) και Ευαγγελία Σταύρου (ντραμς).

Οι Απόγονοι, μια ιστορία για δύο αδέλφια που δεν γνωρίστηκαν ποτέ





22:00 || Οι Απόγονοι, μια ιστορία για δύο αδέλφια που δεν γνωρίστηκαν ποτέ ||

Χρήστος Θάνος, Ηρώ Μπέζου || 70’ || Μουσικοθεατρική παράσταση || Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Α).

Δύο αδέλφια συναντιούνται για μία μοναδική στιγμή στη ζωή τους, μόνο και μόνο για να εκπληρώσουν το τραγικό χρέος που έχουν φορτωθεί από τους προγόνους τους. Μια αιώνια ιστορία για το δυσβάσταχτο φορτίο που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και έρχεται να εγκατασταθεί - ακλόνητο - στις πλάτες των τελευταίων απογόνων. Δεν υπάρχουν ιδανικότερα πρόσωπα στο παγκόσμιο θέατρο, για να εκφράσουν τις συνέπειες του βάρους αυτού, από την Ηλέκτρα και τον Ορέστη. Πρόκειται για δύο τραγικά πρόσωπα που μπορεί να έχουν διαφορετικά μεταξύ τους κίνητρα, αλλά ακολουθούν απαρέγκλιτα την προδιαγεγραμμένη κοινή τους πορεία, που οι πράξεις των προγόνων τους καθόρισαν.

Η Ηλέκτρα, παρακινημένη από την αναρχική της φύση, αποτελεί το πιο διαχρονικό σύμβολο ανατροπής. Ενώ ο ξεριζωμένος Ορέστης, ως ένας αέναος περιπλανητής, καταλήγει στο έγκλημα σε μια ύστατη προσπάθεια να δεθεί με τον τόπο του, και εν τέλει με τον ίδιο του τον εαυτό. Η βίαιη ενηλικίωση, η κατάρριψη του κατεστημένου, η αναζήτηση μιας νέας ηθικής τάξης, ο κυτταρικός εγκλωβισμός, η υπαρξιακή ματαίωση είναι μερικά από τα στοιχεία που σκιαγραφούνται σε ένα έργο που παρουσιάζεται ως μία μουσικοθεατρική σύνθεση..

Συντελεστές Παράστασης

Δραματουργική Σύνθεση: Ηρώ Μπέζου – Χρήστος Θάνος

Σκηνική και μουσική σύνθεση: Χρήστος Θάνος

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Σχεδιασμός φωτισμών: Κώστας Μπεθάνης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πηνελόπη Σκαλκώτου

Ηθοποιοί: Ηρώ Μπέζου, Χρήστος Θάνος

Μουσικοί επί σκηνής: Στέφανος Δουβίτσας, Παναγιώτης Γκίκας

Τετάρτη, 26 Ιουλίου

17: 30 || Πρόσεχε τα λόγια σου (Μέρος B’) ||Life After Death Theatre Company || 180’ || Σεμινάριο θεατρικού αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής γραφής ||Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου

Ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε ενήλικες ανεξαρτήτως εμπειρίας που θέλουν να περάσουν στην αστεία πλευρά της πραγματικότητας και να αυτοσαρκαστούν γελώντας και κάνοντας τους άλλους να γελάσουν: κάθε γεγονός έχει πολλαπλές ερμηνείες και επιδράσεις ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνει αντιληπτό και ανάλογα με τη διάθεση του ατόμου απέναντί του. Όπως και κάθε φράση ή ακόμα και λέξη. Η ίδια φράση μπορεί να ειπωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, προκαλώντας και διεγείροντας αντίστοιχα πολλά, διαφορετικά συναισθήματα. Η επιρροή του συνομιλητή μας είναι καθοριστική στο πως θα επιλέξουμε να εκφέρουμε τον λόγο, δημιουργώντας διαφορετικές αντιδράσεις και κατευθύνσεις.

Στο σεμινάριο «Πρόσεχε τα Λόγια σου», η δική σου φράση -φανταστική ή μη- με την καθοδήγηση της Βίκυς Αδάμου και Χριστίνας Σαμπανίκου θα μεταμορφωθεί και θα εξελιχθεί σε μια μικρή ιστορία που θα εκφράζει αυτό που θα ήθελες να έχει συμβεί ή αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί σε ένα παράλληλο σύμπαν που κανείς δεν έχει επισκεφθεί αλλά όλοι εύχονται να υπάρχει ή στην δημιουργία του εντελώς δικού σου προσωπικού σύμπαντος. Κοινή συνισταμένη της κάθε μικρής ιστορίας είναι η αποδόμηση και η κωμική διάθεση με εργαλεία το μαύρο χιούμορ, τον σαρκασμό και την μοναδικότητα του ατόμου που την εκφέρει.

Καθοδήγηση: Βίκυ Αδάμου, Χριστίνα Σαμπανίκου. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: [email protected] Πληροφορίες: 6976228271 καθημερινές 18:00-20:00 από 1 Ιουλίου.

21:00 || Lullaby for Two || Στέφανος Μπαρμπαλιάς || Συναυλία - Folk, Instrumental ||60’ ||Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Β’)

Με αφορμή την κυκλοφορία της δεύτερης προσωπικής του δουλειάς με τίτλο “Lullaby for two”, ο Στέφανος Μπαρμπαλιάς μας υπόσχεται ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι κάτω από τον ουρανό της ρεματιάς, γεμάτο τραγούδια και μουσικές συναντήσεις με έντονες επιρροές από το χώρο της αγγλόφωνης φολκ και την παράδοση των singers/songwriters, καθώς και συνθετών όπως ο F. Chopin και ο Eric Satie. Πιάνο, κιθάρα, φωνή: Στέφανος Μπαρμπαλιάς, Τσέλο: Σταύρος Παργινός, Ηλ. κιθάρα, Φωνή: Παναγιώτης Γκίκας.

22:00 || CREATA || Φάνης Σακελλαρίου || Visual Performance || 60’ || Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Α)

Ύστερα από την πρεμιέρα στην Prague Quadrennial τον Ιούνιο του 2023 στο DISK Theatre του DAMU (Εθνική Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών Τσεχίας), το Creata παρουσιάζεται στο Our Festival: στην αρχή, δύο Άγια Τέρατα - οι τελευταίοι κάποιου προαιώνιου είδους - θυσιάζουν το σώμα τους ώστε να γεννήσουν τον άνθρωπο, από κρέας και από φως.

Αντλώντας υλικό από κοσμογονικούς μύθους παγανιστικών θρησκειών και του χριστιανισμού, το CREATA είναι ένα έργο που βρίσκεται μεταξύ εικαστικής performance, installation και live noise show. Κοινό στοιχείο όλων αυτών των λατρειών υπήρξε η πεποίθηση πως ο κόσμος και ο άνθρωπος δημιουργήθηκαν μέσα από μία μεγάλη Βία: Στην αρχή, κάποιος θεός, γίγαντας, ήρωας ή τέρας σφαγιάστηκε, διαμελίστηκε και από το σώμα του πλάστηκαν τα πάντα. Η performance εξερευνά ακριβώς αυτή την αρχέγονη Βία, μέσω μίας δραματουργίας που χρησιμοποιεί τελετουργικά στοιχεία, συνδυάζοντάς τα με ηλεκτρονικές ψαλμωδίες και μία άγρια εικαστική ταυτότητα.

Συντελεστές:

Σύλληψη - Σκηνοθεσία - Κείμενο - Sound Design: Φάνης Σακελλαρίου

Σκηνικός Χώρος: Όλγα Ντέντα

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Σχεδιασμός Κίνησης: Μάρω Πέτλη

Συνεργασία στη Δραματουργία: Δάφνη Πατσουράκου

Οργάνωση Παραγωγής - Κατασκευές: Λυδία Λαμπροπούλου

Performers: Δάφνη Πατσουράκου, Μάρω Πέτλη

Φωτογραφίες: Γιάννης Παπουτσής

Γράφω το όνομά μου || Ελεάννα Σταθοπούλου - Mind the Gap

Πέμπτη, 27 Ιουλίου

17:30 || Γράφω το όνομά μου || Ελεάννα Σταθοπούλου - Mind the Gap || Εργαστήριο θεατρικής γραφής για μικρούς και μεγάλους ||180’ || Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου

Το θέατρο είναι παιχνίδι! Το ίδιο και η θεατρική γραφή! Μέσα από το παιχνίδι λοιπόν, δημιουργούμε χαρακτήρες, τους ανακατεύουμε, τους μπουρδουκλώνουμε, φτιάχνουμε μονόπρακτα και τους ζωντανεύουμε στην σκηνή! Τα μόνα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι η παιχνιδιάρικη διάθεσή μας και το όνομά μας!

Κατάλληλο για ηλικίες 10 ετών και άνω, Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 6939169251, Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 10 άτομα.

20:00: “Πρόκειται να βρέξει;” || Χριστίνα Στουραΐτη || Παράσταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας (με διαδραστικό εργαστήρι) || 45’ || Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Β)

Μία παράσταση με πολύ λίγα λόγια και ζωντανό ηχοτοπίο για ανθρώπους μικρών (και πιο μεγάλων) ηλικιών που ξέρουν ότι στον κόσμο του παιχνιδιού, της φαντασίας και της ποίησης όλα είναι δυνατά!

Πώς παίρνει μορφή επί σκηνής ένα μελοποιημένο στιχάκι του Εμπειρίκου στα μάτια των μικρών θεατών; Άκουσες το πέταγμα των πουλιών και το θρόισμα των φτερών τους στον άνεμο; Η βροχή σήμερα με κάνει να στροβιλίζομαι. Τα κύματα ενώνουν τα στοιχεία, το μυστήριο ξετυλίγεται και ένας μουσικός γρίφος σταδιακά λύνεται. Σε έναν κόσμο φαντασίας που διαρκώς αλλάζει μορφή, ποιά μπορεί να είναι η κυρία με την ομπρέλα; Τι προσπαθεί να ανακαλύψει με τους καθρέφτες- πυξίδες της; Σε ποιά αόρατη άγνωστη γλώσσα είναι γραμμένο το βιβλίο της; Κι "αν δε γελάσει; πρόκειται να βρέξει;" Πόσες φορές σφύριξε το καράβι;

Η ιστορία ξεκινάει! Ιδέα και σκηνικά αντικείμενα: Χριστίνα Στουραΐτη / Μουσική επί σκηνής: Άκης σγουρομύτης / Μετά τη σκηνική δράση ακολουθεί διάδραση με το κοινό.

"Πρόκειται να βρέξει;" || Χριστίνα Στουραΐτη || Παράσταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας





21:00 || So What? || A(r)CT || Χοροθεατρική παράσταση || 30’ || Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Α)

Μία, επιμέρους, διαδραστική παράσταση με κεντρικό άξονα τη σύγχρονη πραγματικότητα αλλά και την ουτοπία που ονειρευόμαστε. Μία ζωντανή και αυθόρμητη εξερεύνηση της λεπτής γραμμής του να ζεις και να βρίσκεσαι στην σκηνή.

Σύλληψη : Ελένη Παπαϊωάννου /Performers: Έμυ Αμερικάνου, Ερικέτη Ανδρεαδάκη, Ελένη Παπαϊωάννου, Μιχάλης Σαγάνης.

22:00 || Οι εξαιρετικές μου στιγμές || Ζωή Ξανθοπούλου, Σωτήρης Δούβρης || Θεατρική παράσταση βασισμένη σε διηγήματα του Μάριου Χάκκα || 60’|| Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Β)

Μία συρραφή από τα ερωτικά διηγήματα και ποιήματα του Μάριου Χάκκα - που έχουν γραφτεί σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του, με όλες τις εικόνες, τις επιθυμίες και τους υπαρξιακούς προβληματισμούς του συγγραφέα, απόρροια των συναισθημάτων του και της ζωής του ολόκληρης. Κι όλα αυτά θα συμβούν επί σκηνής από έναν ηθοποιό και τη συνοδεία της μουσικής ενός βιολιού. Ενδεικτικά κείμενα της παράστασης: “Καταπληκτικό!”, “Οι εξαιρετικές μου στιγμές”, “Ένας χωρισμός”, “Θαλασσινά ιντερμέτζα”, “Όμορφο καλοκαίρι ΙΙ”

Ο Μάριος Χάκκας (1931 - 1972) ανήκει στη μεταπολεμική γενιά των ελλήνων λογοτεχνών. Ο λόγος του είναι κοινωνικός, πολιτικός, βιωματικός και κυρίως βαθιά ανθρωποκεντρικός κι ανθρώπινος.Με ιδιαίτερη ευαισθησία και διεισδυτική ματιά, παρουσιάζει χαρακτήρες και αναδεικνύει στιγμές από τη ζωή τους και λεπτομέρειες. Γράφει όπως ζει. Φυλακίστηκε το 1954 ως μέλος αριστερής οργάνωσης ενώ αργότερα η κριτική που άσκησε στο Κόμμα διέρηξε οδήγησε σε ρήξη με την Αριστερά. Μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του - πέθανε μόλις 41 ετών - δε χάνει

το χιούμορ του, την αγάπη του για τους ανθρώπους, την υπαρξιακή γραφή του και τη λογοτεχνική διαύγεια. ‘Ένα από τα πιο γνωστά διηγήματά του είναι “Ο Μπιντές”. Κι ενώ ο πολιτικός, κοινωνικός και υπαρξιακός λόγος του έχει ιδιαίτερα αναλυθεί και προβληθεί, για πρώτη φορά εδώ εστιάζουμε στα ερωτικά του κείμενα.

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Νίκος Ιωακείμ

Σκηνογραφική επιμέλεια – Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Σύμβουλος δραματουργίας: Γιώργος Χάκας

Ερμηνεύει ο Σωτήρης Δούβρης

Επί σκηνής η βιολίστρια Ρεζάρτα Κρούγια

So What? || A(r)CT || Χοροθεατρική παράσταση

Παρασκευή, 28 Ιουλίου

21. 30: Moon Μoth || Συναυλία - Dark Pop, Acoustic Metal|| 30’ || Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Α)

Οι Moon Moth,μας συστήσουν τον ήχο τους και την ιδιαίτερη προσέγγισή τους πάνω στην αγγλόφωνη σκοτεινή pop. Τέσσερις μουσικοί συνδυάζουν τον ακουστικό ήχο της κλασικής κιθάρας με τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία των synths για να δημιουργήσουν μια ambient και ονειρική ατμόσφαιρα. Ο λυρισμός των διπλών γυναικείων φωνητικών, σε μια αρχέγονη συμφωνία με τα υποβλητικά minimal beats και τις τελετουργικές αρμονίες της κιθάρας, αποπλανούν τον ακροατή προς ένα ηχητικό τόπο θυσίας και αναγέννησης. Ύστερα από τη sold out εμφάνισή τους στην Αγγλικανική Εκκλησία τον Μάρτιο του 2023, οι Moon Moth έρχονται στο Our Festival για μία βραδιά ονειρική.

Τους Moon Moth αποτελούν οι: Emi Path (Vocals, πιάνο, synths), Κώστας Στεργίου (Πιάνο, synths), Σπύρος Τζέκος (Κλαρίνο, fx).

Moon Μoth || Συναυλία - Dark Pop, Acoustic Metal





22.15: Marva von Theo Full Band || Συναυλία - Electronic, Dark Pop, Darkwave || 60’ Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς (σκηνή Α)

Σκοτεινοί και ρυθμικοί, ταυτόχρονα όμως εσωστρεφείς, ονειρικοί και συναισθηματικοί, οι Marva Von Theo βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα από το σκοτάδι της darksynth μουσικής προς την λαμπερή electropop. Ύστερα από δύο δίσκους («Dream within a Dream» και «Afterglow»), εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό opening se συναυλίες των Motorama (RU), Molly Nillson (DE), Hooverphonic (BE), έρχονται στο Our Festival για ένα μοναδικό live, Full Band με τους Γιώργο Γαζή στο μπάσο και Βαγγέλη Τσιμπλάκη στα τύμπανα.

Η ιδιαίτερη αισθητική, οι πολυδιάστατες, ευρηματικές συνθέσεις, τα εκφραστικά, καθηλωτικά φωνητικά και οι ιδιαίτερα μελαγχολικοί στίχοι πάνω σε χορευτικά beats θα κάνουν μοναδική άλλη μία ζωντανή εμφάνιση των Μarva Von Theο.

Τους Marva Von Theo αποτελούν η Μάρβα Βούλγαρη (vocals, songwriting) και ο Τεό Φοινίδης (synths, composition, production).

Σάββατο, 29 Ιουλίου

11.00: Liminal Open Days || Προσομοίωση Δραματικής Σχολής για μικτή ομάδα (Μέρος Α) || 8 ώρες || Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου

Το Liminal Open Days αποτελεί ένα διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μεικτή ομάδα που λειτουργεί ως προσομοίωση Δραματικής Σχολής, καθώς μία ομάδα εκπαιδευτών πραγματοποιεί εργαστήρια και παρουσιάσεις καλύπτοντας τα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές.Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και ο χώρος διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα άτομα.

Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής στο [email protected]

Κυριακή, 30 Ιουλίου

11.00: Liminal Open Days || Προσομοίωση Δραματικής Σχολής για μικτή ομάδα (Μέρος Β’) || 8 ώρες

Το Liminal Open Days αποτελεί ένα διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μεικτή ομάδα που λειτουργεί ως προσομοίωση Δραματικής Σχολής, καθώς μία ομάδα εκπαιδευτών πραγματοποιεί εργαστήρια και παρουσιάσεις καλύπτοντας τα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές. Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και ο χώρος διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα άτομα. Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής στο [email protected]

Liminal Open Days || Προσομοίωση Δραματικής Σχολής για μικτή ομάδα (Μέρος Α)





20.00: "ΑΠΟΗΧΟΣ", ΕΞΙΣ || Χορός || 35’ || Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου

Η επαγγελματική συμπεριληπτική (ανάπηρων και μη ανάπηρων χορευτών) ομάδα χορού ΈΞΙΣ παρουσιάζει την παράσταση χορού "ΑΠΟΗΧΟΣ": Έξι χορευτές και χορεύτριες (ανάπηροι και μη ανάπηροι) συν-κινούνται και δημιουργούν σχέσεις. Σώματα κινούμενα στο χώρο με ακαθόριστη μορφή που γεννούν αισθήσεις και εικόνες. Κάθε στιγμή διαδέχεται την επόμενη χωρίς συγκεκριμένη σειρά με σταθερή αναφορά το χρόνο. Ό,τι απομένει είναι ο απόηχος μιας ανάμνησης. “Απόηχος της κίνησης. Απόηχος στιγμών. Απόηχος της καρδιάς.Τι μένει στο τέλος; Αίσθηση, συναίσθημα και αναμνήσεις σαν απόηχος της ζωής.”

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σύλληψη – Χορογραφία: Άννα Βεκιάρη & Νατάσα Γάτσιου

Μουσική: Αργύρης Γκατζίκης

Κοστούμια: Κωνσταντίνα Μαρδίκη

Φωτογραφίες: Studio Kominis

Παραγωγή: ΈΞΙΣ – Συμπεριληπτική Ομάδα Χορού

Διάρκεια: 35’

Χορεύουν: Άννα Βεκιάρη, Νατάσα Γάτσιου, Ειρήνη Ζάττα, Ειρήνη Κουρούβανη, Ηλίας Κουρτπαρασίδης, Μαρία Κώττη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ OUR FESTIVAL

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Θάνος

Διεύθυνση παραγωγής: Χρίστος Παπαμιχαήλ, Μαρία Θρασυβουλίδη

Διοργανωτική ομάδα: Μελίσσα Κωτσάκη, Μάρβα Βούλγαρη, Τεό Φοινίδης, Χριστίνα Στουραΐτη, Φάνης Σακελλαρίου.

Επιμέλεια φωτισμών: Κώστας Μπεθάνης

Ημερομηνίες: Τρίτη, 25 Ιουλίου με Κυριακή, 30 Ιουλίου 2023

Χώροι: Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Χαλάνδρι || Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου: Αντιγόνης και Δαναΐδων, Χαλάνδρι 152 32.

Είσοδος: Ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.ourfestival.gr

