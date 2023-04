Πώς είναι σήμερα η "Παναγία" από τον "Ιησού από τη Ναζαρέτ"

Η Ολίβια Χάσεϊ, η ηθοποιός που απέκτησε σπουδαία φήμη για την ερμηνεία της ως η μητέρα του "Ιησού" στη μίνι σειρά "Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ", έχει πλέον αποσυρθεί από τη βιομηχανία του θεάματος, αλλά παραμένει αξέχαστη στη μνήμη όλων.

Συγκεκριμένα, η ίδια συνεργάστηκε με τον Τζεφιρέλι στη σπουδαία σειρά του 1977, στην οποία ενσάρκωσε την Μαρία, σε ένα ρόλο που τη σημάδεψε. Αρχικά εργάστηκε στο θέατρο και το 1968 επιλέχθηκε από τον Φράνκο Τζεφιρέλι για να παίξει τον ρόλο της Ιουλιέτας. Ο ρόλος τής χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και για αυτή την ερμηνεία κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα και ένα βραβείο David di Donatello.

Η Χάσεϊ πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τα Last Days of Pompeii, The Bastard Hallmark’s Hall of Fame Ivanhoe και Ψυχώ IV.

Η ίδια είναι υπέρμαχος της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες της με τη διπολική διαταραχή.

Έχει γράψει τα απομνημονεύματά της, "The Girl on the Balcony: Olivia Hussey Finds Life After Romeo and Juliet" όπου καταγράφει τη ζωή και την καριέρα της.

Η Χάσεϊ εγκατέλειψε την υποκριτική για δυο χρόνια μετά την επιτυχία της παράστασης Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Τζεφιρέλι εξαιτίας της αγοραφοβίας της.

Το 1971 η Χάσεϊ παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ντιν Πολ Μάρτιν, γιο του τραγουδιστή Ντιν Μάρτιν. Απέκτησαν έναν γιο, τον Alexander Gunther Martin, το 1973, προτού πάρουν διαζύγιο το 1978. Ο Ντιν Πολ Μάρτιν σκοτώθηκε το 1987 όταν το αεροπλάνο του National Guard F-4 Phantom έπεσε στα βουνά San Bernardino της Καλιφόρνια κατά την διάρκεια ενός ανεμοστρόβιλου. Νωρίτερα, είχε ερωτευτεί τον Κρίστοφερ Τζόουνς ο οποίος, κατά δήλωσή της, την κακοποιούσε και την είχε βιάσει. Τότε είχε αποφασίσει να κάνει και έκτρωση κατά τον χωρισμό της.

Το 1980 η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Ιάπωνα μουσικό Akira Fuse σε δυο τελετές, μια τελετή στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες και μια τελετή με τη μορφή ινδικού γάμου στο Μαϊάμι. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του Μαξ το 1983. Πήραν διαζύγιο το 1989.

Το 1991 η Χάσεϊ παντρεύτηκε τον αμερικανό τραγουδιστή της ροκ David Glen Eisley, γιο του ηθοποιού Anthony Eisley. Τον Οκτώβριο του 1993 το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, την India Eisley. Η India, επίσης ηθοποιός, έπαιξε τον πρώτο της βασικό ρόλο στην αμερικανική δραματική εφηβική ταινία The Secret Life of the American Teenager το 2008. Την ίδια χρονιά η Χάσεϊ διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος. Μετά από πολυετή μάχη, κατάφερε να βγει νικήτρια.

Η βιογραφική ταινία, The Girl on the Balcony: Olivia Hussey Finds Life After Romeo and Juliet, κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου του 2018.

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με τον Λέοναρντ Γουάτινγκ είχαν κάνει μήνυση στη Paramount ζητώντας αποζημίωση 500 εκ. δολαρίων για εξαναγκασμό σε γυμνές σκηνές, όταν ήταν ακόμη ανήλικοι, για την ταινία "Ρωμαίος και η Ιουλιέτα". Οι δύο Βρετανοί ηθοποιοί τότε ήταν μόλις 15 και 16 ετών και υποστηρίζουν ότι αρχικά ο Φράνκο Τζεφιρέλι (Franco Zeffirelli) τους είπε ότι δεν θα υπάρξουν γυμνές σκηνές στην ταινία, κάτι που εν συνεχεία δεν τηρήθηκε από την παραγωγή. Η σκηνή είχε εικόνες από τους γλουτούς του 72χρονου σήμερα Λέοναρντ Γουάιτινγκ και το γυμνό στήθος της 71χρονης σήμερα Ολίβιας Χάσεϊ.

Η ανάρτηση που είχε κάνει η ίδια πριν ένα χρόνο, για το Πάσχα:

Πλέον, η ηθοποιός έχει εγκαταλείψει το επάγγελμα και ζει ήρεμα στο Λος Άντζελες σε μια φάρμα, όπου ασχολείται κατά βάση με την κτηνοτροφία.

Η Ολίβια Χάσεϊ διανύει το 71ο έτος της ηλικίας της VIDEO PRINTSCREEN

