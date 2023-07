Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις- Μπορεί τελικά κάποιος να παρακάμψει τις ουρές της Ακρόπολης;

Χιλιάδες τουρίστες συνωστίζονται καθημερινά στις ουρές περιμένοντας να ανέβουν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και εικόνες συνωστισμού πλέον συχνά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στα διεθνή μέσα.

Το γράψαμε στο ρεπορτάζ μας σήμερα και το επιβεβαιώνει το ΥΠΠΟΑ με σχετικό δελτίο Τύπου. Τους τελευταίους μήνες γίνεται πολύς λόγος για τα Skip the Line εισιτήρια που διαφημίζουν την παράκαμψη της ουράς της Ακρόπολης. Εμείς μπήκαμε σε ένα τέτοιο site, περιμέναμε αρκετά προκειμένου να μιλήσουμε ζωντανά με έναν εκπρόσωπό του και τελικά καταλάβαμε πως το ‘skip the line’ εισιτήριο είναι στην ουσία ‘skip the counter line’ εισιτήριο. Ο κόσμος πρέπει και πάλι να στηθεί στην ουρά του ελέγχου εισιτηρίων. Παρακάμπτει μονάχα την ουρά έκδοσης εισιτηρίου στο ταμείο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το να έχετε βγάλει ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Τίθεται ωστόσο εδώ θέμα, καθώς ιδιωτικές εταιρείες διαφημίζουν ανύπαρκτες υπηρεσίες και πουλούν εισιτήρια σε πολύ πιο τσουχτερές από τις κανονικές τους τιμές.

Τι αναφέρει το ΥΠΠΟΑ σε σχετική ενημέρωση

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, θέλοντας να προστατεύσει τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης από παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις, ενημερώνει το κοινό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου που να συνοδεύεται από οποιονδήποτε τρόπο παράκαμψης της σειράς αναμονής (υπηρεσία «Skip the line»).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης, λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του λόφου και της φύσης του μνημείου.

Ακόμη και εάν κάποιος επισκέπτης καταφέρει να παρακάμψει την αναμονή στην είσοδο, σύντομα θα συναντήσει σειρά αναμονής στα Προπύλαια του μνημείου όπου μειώνεται το πλάτος εισόδου.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε διαφήμιση υπηρεσίας «skip the line», αποτελεί εξαπάτηση του κοινού.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων καλεί τους επισκέπτες να μην παρασύρονται από δημοσιεύματα που υπόσχονται ψευδείς υπηρεσίες, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί ότι η μοναδική επίσημη διαδικτυακή πύλη για την αγορά εισιτηρίων της Ακρόπολης είναι η hhticket.gr (Hellenic Heritage e-ticket)