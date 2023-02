Richard Belzer: Πέθανε βρίζοντας ο πρωταγωνιστής του "Law & Order"

Ο Richard Belzer, ο ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά "Law & Order" άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Γαλλία, βυθίζοντας στο πένθος τον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χώρο.

Ο πρώην συγγραφέας του "Late Show with David Letterman", Bill Scheft, επιβεβαίωσε την είδηση στο The Hollywood Reporter, αναφέροντας πως ο Belzer είχε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ αποκάλυψε πως τα τελευταία του λόγια ήταν "F--- you, motherf---er".

Ο Richard Belzer ήταν ευρέως γνωστός για τον ρόλο του ως ντετέκτιβ Τζον Μουνκ, τον οποίο υποδύθηκε σε… 11 διαφορετικές σειρές του franchise Law and Order. Εμφανίστηκε επίσης στην πρώτη σειρά Law and Order. Ο Belzer είχε κάποιους φόβους για την υγεία του στο παρελθόν, επιζώντας από καρκίνο των όρχεων το 1983, κάτι που τελικά ενέπνευσε την κωμωδία του 1997 στο HBO, "Another Lone Nut".

Πολλοί συνάδελφοί του αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια τον ηθοποιό, ανάμεσά τους και η Laraine Newman, η οποία ήταν μέλος του καστ στο Saturday Night Live από το 1975 έως το 1980, και μία από τις πολλές που απέτισαν φόρο τιμής στον Belzer στο Twitter.

Ο Belzer γεννήθηκε στο Μπρίτζπορτ του Κονέκτικατ, όπου όπως είχε πει, ξεκίνησε τις εμφανίσεις του ως κωμικός προσπαθώντας να κάνει τη μητέρα του, που τον κακοποιούσε σωματικά, να γελάσει. «Έπρεπε να κάνω τη μαμά μου να γελάσει, αλλιώς θα έπαιρνα το α@@@α μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο περιοδικό People το 1993.

Όμως, πριν ξεκινήσει την καριέρα του στο Χόλιγουντ, είχε κάνει διάφορες άσχετες δουλειές με την υποκριτική, μεταξύ των οποίων ρεπόρτερ για την εφημερίδα Bridgeport Post και απογραφέας.

