929 μαύρα λουλούδια από τον Nick Cave και το μήνυμα για τον γιο του

O Nick Cave συνεχίζει να θρηνεί τον θάνατο του μεγαλύτερο γιου του, Jethro Lazenby, που έφυγε από τη ζωή επτά χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού του, Arthur. Ο Αυστραλός μουσικός, όπως διαβάζουμε στο Rolling Stone απάντησε σε σημείωμα θαυμαστή του στο blog του "Red Hand Files" και ευχαρίστησε για τα μηνύματα συμπαράστασης που λαμβάνει κατά χιλιάδες.

“Ευχαριστώ για το γράμμα σου. Πολλοί μου έχουν γράψει για τον Jethro, στέλνοντας συλλυπητήρια και ευγενικά μηνύματα. Αυτά τα γράμματα είναι μεγάλη πηγή παρηγοριάς και θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμπαράστασή σας” έγραψε ο Κέιβ, που είχε ζητήσει κατανόηση από όλους, προστατεύοντας την ηρεμία και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του.

Σε ένα παράλληλο σύμπαν έχει εγκαινιαστεί η έκθεση "Forothermore" του Cave στο φημισμένο Museum of Contemporary Art Chicago, μια επισκόπηση στα πάνω από 30 χρόνια καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Στις 11 Μαΐου δημοσιεύτηκε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο διεθνώς αναγνωρισμένος μουσικός και εικαστικός στο Colossal, μια συνέντευξη που, όπως φαίνεται, έγινε πριν από τον αιφνίδιο θάνατο του γιου του και τον βρήκε... αισιόδοξο για το μέλλον.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι λεξιπλασία από τις λέξεις "forevermore" (για πάντα) και "for others" (για τους άλλους) και ο εικαστικός εξομολογείται: "Όταν σκέφτομαι τη δουλειά μου, ήταν πάντα να 'υπηρετώ'. Πριν από όλα είμαι ένας αγγελιοφόρος, και αυτή ήταν η επόμενη αποστολή μου. Το Forothermore έγινε αρχικά για να μην λησμονηθώ και για τους άλλους. Ήμουν εγώ που το παρέδιδα. Αλλά μόλις απέσυρα τον εαυτό μου από αυτό, συνειδητοποίησα ότι δεν αφορά πλέον εμένα".

Οργανωμένη περισσότερο θεματικά παρά χρονολογικά - αν και είναι χωρισμένη κατά κάποιον τρόπο σε παρελθόν, παρόν και μέλλον - η έκθεση ανοίγει με μεταλλικά έργα περιστρεφόμενα με τον αέρα, μέρος της έκθεσης του Cave στο MASS MoCA το 2017.

Υπάρχει ρατσισμός στον παράδεισο;

Όπλα, σφαίρες και δάκρυα είναι ενσωματωμένα σε αυτά τα κινητικά έργα τα οποία είναι δίπλα σε χαμογελαστά πρόσωπα και σήματα ειρήνης· ένας στοχασμός για το πώς η επιθυμία να δούμε μόνο ομορφιά μπορεί να καμουφλάρει οδυνηρά, απειλητικά για τη ζωή θέματα. Δεκάδες "Soundsuits" - που είναι το σήμα κατατεθέν του καλλιτέχνη - εκτίθενται, συμπεριλαμβανομένου του καλυμμένου με 929 μαύρα λουλούδια έργου που δημιούργησε ο Cave αντιδρώντας στον φόνο του George Floyd.

Επιτοίχια γλυπτά από αντικείμενα που βρήκε σε παζάρια (σκουριασμένα εργαλεία, πούλια ντόμινο, ξύλινες σανίδες, κουμπωμένα πουκάμισα και γυαλιστερές σφαίρες - όλα απομεινάρια των 90ς) συνοδεύουν τα "ηχοκοστούμια" του.

Ο Cave δημιούργησε το πρώτο Soundsuit μετά τον ξυλοδαρμό του Rodney King το 1991 και ποτέ δεν έπαψε να αντιπαρατίθεται με τα έργα του στον ρατσισμό. "Καθώς προσπαθώ να φανταστώ άλλους τρόπους σκέψης και δημιουργίας, σταθερά επανέρχομαι σε αυτό, δυστυχώς. Μου έγινε ξεκάθαρο ότι, μετά τον Rodney King, προσπαθώ να ρίξω φως στον ρατσισμό και τη βαναυσότητα της αστυνομίας".

Για την ιστορία: Ο King ήταν 25 ετών και με αναστολή έπειτα από μία καταδίκη για ληστεία τον Απρίλιο του 1991. Επέστρεφε στο σπίτι του από το σπίτι ενός φίλου, όπου είχαν καταναλώσει αλκοόλ, όταν διαπίστωσε πως ένα περιπολικό τον ακολουθούσε και σταμάτησε σε ένα πάρκινγκ. Ο King χτυπήθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου. Ένας ερασιτέχνης εικονολήπτης κατέγραψε τη σκηνή των βίαιων χτυπημάτων από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς .Το βίντεο του ξυλοδαρμού προβλήθηκε δύο ημέρες αργότερα στην τηλεόραση, αναδεικνύοντας το θέμα της αστυνομικής βίας με επίκεντρο το ρατσισμό. Έπειτα από τρίμηνη δίκη οι τρεις από τους τέσσερις απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες, προκαλώντας οργή και κοινωνική κατακραυγή.

Δουλεύοντας για το πρότζεκτ "Until" για το Massachushetts Museum of Contemporary Art έμαθε για τον φόνο του Michael Brown Jr από αστυνομικό σε προάστιο του Σαιντ Λούις. "Ήμουν στο στούντιο και δούλευα και μου ήρθε αυτή η σκέψη: στον παράδεισο, υπάρχει ρατσισμός; Αυτό ήταν ο καταλύτης για το Until" λέει.

"Πρέπει να θυμόμαστε ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο υπάρχει και στο ιστορικό μας. Θέλουμε να μείνουμε έξω από αυτό αλλά στην πραγματικότητα είναι έντονα παρόν στις ζωές μας, και αυτό είναι που έκανε η COVID. Μας επέτρεψε να παρακολουθήσουμε συλλογικά αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα χωρίς να περισπάται η προσοχή μας. Επέτρεψε σε άλλους να έχουν επιτέλους ενσυναίσθηση για τις 'επισκέψεις', για τις κραυγές που για δεκαετίες ακούγονται από τους έγχρωμους. Δεν είναι ότι δεν ζητούσαμε βοήθεια και για να φέρουμε επίγνωση. Αλλά νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που όλοι σταθήκαμε μάρτυρες και έπρεπε να πάρουμε απόφαση αν αυτό ήταν αποδεκτό ή όχι".

Ζω το πεπρωμένο μου. Θέλω να είμαι ο πιο "γεμάτος" άνθρωπος που μπορώ να είμαι για να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά που κάνω.

Και όσο περιμένουμε με ανυπομονησία να τον δούμε από κοντά στην Πλατεία Νερού, θα μείνουμε στην ομορφιά του Cave: “Η ομορφιά για μένα είναι η αισιοδοξία. Είναι το μέλλον. Είναι να φέρνω σε σύγκρουση αυτές τις δύο δυνάμεις και να προκαλώ τον εαυτό μου και τους θεατές, να αποδομήσουμε και να διευρύνουμε τον διάλογο. Να μιλήσουμε για τα όσα συναισθηματικά νιώθουν και να συνδεθούμε με αυτά. Στο τέλος της ημέρας είναι η συμπόνια. Χρειαζόμαστε περισσότερη συμπόνια σε αυτόν τον κόσμο”.

Η έκθεση «Nick Cave: Forothermore» στο Museum of Contemporary Art Chicago ολοκληρώνεται στις 22 Οκτωβρίου.

