Γυναίκα λιώνει στην ξαπλώστρα και γίνεται θέμα συζήτησης στο Χόλιγουντ

Το θέμα συζήτησης στο Χόλιγουντ το περασμένο καλοκαίρι ήταν η έκθεση “HELLO, My Name Is” που φιλοξενήθηκε στην γκαλερί Jeffrey Deitch στο Λος Άντζελες.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη σόλο έκθεση της φωτογράφου Νάντια Λι Κοέν (Nadia Lee Cohen), μιας εκκεντρικής προσωπικότητας, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον A$AP Rocky, τον οίκο Balenciaga και την Κιμ Καρντάσιαν.

Η εγκατεστημένη στο Λος Άντζελες Βρετανή φωτογράφος και σκηνοθέτις παρουσιάζει συγκεντρωμένες τις μυθοπλαστικές περσόνες της - ζωντανά απομεινάρια της Αμερικής του 1970. Φωτογραφίες-πορτρέτα, ρεαλιστικά γλυπτά και βίντεο περιλαμβάνει η έκθεση που συζητήθηκε όσο καμία στο Λος Άντζελες αυτό το καλοκαίρι.

Η Nadia Lee Cohen γεννήθηκε το 1992 στο Λονδίνο και είναι αριστούχος του London College of Fashion, όπου σπούδασε φωτογραφία μόδας. Τα φιλμ και οι φωτογραφίες της είναι επηρεασμένες από τα αμερικανικά 50's, 60's και 70's. Έχει συνεργαστεί με τον Tyler the Creator, την Kali Uchis και τον A$AP Rocky.

Η Cohen έχει ποζάρει και ως μοντέλο για τον οίκο Schiaparelli και τη Savage X Fenty της Ριάννα και έχει στήσει κόνσεπτ για καμπάνιες του οίκου Balenciaga, αλλά και της Κιμ Καρντάσιαν με τη Skims.

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES

"Ξεκίνησα ως φωτογράφος με έντονες επιρροές από τον κινηματογράφο" εξομολογείται. "Μου άρεσε η ικανότητα της φωτογραφίας να αναπαράγει το αφηγηματικό στοιχείο του κινηματογράφου - το ότι μπορεί να είναι όλο χιούμορ, σκοτεινή, δυνατή και να αφηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία μέσα σε ένα κάδρο".

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES





Οι γυναίκες της Cohen ζουν σε ξεχασμένα μοτέλ και στις πίσω αυλές

Τα έργα που παρουσιάζονται με τον τίτλο “Women” (τα οποία περιλαμβάνονται και σε φωτογραφικό λεύκωμα που έχει ήδη κυκλοφορήσει) δημιουργήθηκαν ανάμεσα στο 2014 και το 2020 - ένα πρότζεκτ αυτοχρηματοδοτούμενο και αρχικά κρυφό. Η Cohen μέσα από προκλητικά γυναικεία πορτρέτα διηγείται σύντομες ιστορίες και η προσέγγισή της είναι καθαρά κινηματογραφική.

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES





Τοποθετεί τις μούσες της σε ένα vintage σύμπαν ξεχασμένων μοτέλ, στις πίσω αυλές σπιτιών στα προάστια του L.A. και σε εγκαταλελειμμένα αμφιθέατρα. Συχνά είναι γυμνές - ή περίπου γυμνές- και τα συναισθήματά τους γράφουν στο φακό. Κάποιες έχουν αυτοπεποίθηση, άλλες απελπισία, είναι λαμπερές, θλιμμένες ή ντροπαλές. Κάποιες από τις γυναίκες αυτές είναι πραγματικές φίλες της Cohen: όπως η Alexa Demie, η Richie Shazam και η Zizi Donohoe.

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES

Οι υπεύθυνοι της γκαλερί Jeffrey Deitch εξηγούν: “Η Cohen θέλει να καταλάβουμε ότι δεν παρουσιάζει έναν φανταστικό κόσμο, αλλά μία πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε όλοι. Την ελκύουν τα μοντέλα που μπορούν να παίξουν ρόλους, και τα υποκείμενα που έχουν δημιουργήσει τη δική τους διακριτή ταυτότητα. Και έτσι “χρησιμοποιεί” και τη δική της εικόνα. Φωτισμός, make-up, κοστούμια ακόμα και προσθετικά… μέλη, χρησιμοποιούνται με κινηματογραφικό τρόπο και δίνουν δραματική ένταση. Πώς αντιλαμβάνεται η Cohen τον κόσμο γύρω της και πώς τα υποκείμενά της θέλουν να γίνουν κατανοητά μέσα από τη δική τους φόρμα αυτοέκφρασης;”

Ο φακός δίνει υπόσταση σε κάθε σημείο πάλης, δεινών, αποξένωσης, απελπισίας και η ηρωίδα της γίνεται άξια να κινηματογραφηθεί. Κάθε σενάριο είναι μέρος μιας ιστορίας και κάθε άτομο θα μπορούσε να είναι ο πρωταγωνιστής ενός φιλμ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σημαντικοί - φαίνεται να λέει η καλλιτέχνις.

Η ίδια ποζάρει για την ενότητα έργων “HELLO, My Name Is” στήνοντας μία σειρά πορτρέτων με περσόνες διαφορετικών μεγεθών, φύλων και ηλικιών. Αυτοί είναι οι “φανταστικοί χαρακτήρες”, που ζουν στον κόσμο της Cohen μαζί με τα υπάρχοντά τους.

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES

Και ενώ σε έναν διαδικτυακό κόσμο ή στον κόσμο της μόδας επικρατούν τα φίλτρα ώστε οι εικόνες να μην έχουν καμία ατέλεια, εκείνη δημιουργεί σκιές, ρυτίδες, διπλοσάγονα και “χερούλια του έρωτα” στις ηρωίδες της.

"Μην φοβάσαι ότι θα θεωρηθείς “ρηχός” ή επιφανειακός επειδή βλέπεις μία αξία στον κινηματογραφικό εαυτό σου. Ή αν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, και τους γύρω σου, πρωταγωνιστές σε ένα φιλμ. Απλά βεβαιώσου ότι το φιλμ θα είναι εκπληκτικό", λέει η Cohen μέσα από τα έργα της.

Τελικά ποιος είναι ο λόγος που επέλεξε κάθε χαρακτήρα και τι δεν θα μάθουμε ποτέ για αυτούς; Η απάντηση είναι στο πίσω μέρος της γκαλερί όπου οι καλεσμένοι σε πολλές οθόνες τηλεόρασης μπορούν να δουν για πρώτη φορά την προετοιμασία για τα έργα και τους χαρακτήρες της Cohen από το “HELLO, My Name Is”.

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES

“Υπάρχει υψηλό επίπεδο χιούμορ και παιχνιδιάρικης διάθεσης σε τόσα πολλά από αυτά που κάνει η Νάντια” λέει η Melahn Frierson, η διευθύντρια της γκαλερί στο Λος Άντζελες· συχνά άκουγε γέλια από την αίθουσα της έκθεσης με τις 24 τηλεοράσεις, σε κάθε μία των οποίων η Cohen υποδύεται έναν διαφορετικό χαρακτήρα.

Η γυναίκα που λιώνει στην ξαπλώστρα

Carole, 2022, Silicone and human hair, 27x39x72 inches COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES

Ένα από τα έργα της που τράβηξε την προσοχή του κοινού είναι μία γυναίκα που έχει κυριολεκτικά λιώσει σε μία ξαπλώστρα. Ένα σχόλιο για τη λατρεία που τρέφει το Χόλιγουντ στα σώματα που εκτίθενται στον ήλιο; Τι λέει η ίδια η καλλιτέχνις για αυτό;

“Η γυναίκα στην ξαπλώστρα είναι η Carole (φτιαγμένη από σιλικόνη και ανθρώπινα μαλλιά, 2022). Είναι ένα από τα μοντέλα του λευκώματος “Women” και ποζάρει στo Valley, στην Καλιφόρνια, 2 λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα. Δεν είχε βγει από το σπίτι της για δύο χρόνια λόγω Covid όταν τη φωτογράφισα. Πρώτη φορά βγήκε για να πάμε στο στούντιο της γλύπτριας Malina, όπου ξάπλωσε στην καρέκλα ημίγυμνη και καλυμμένη με πηλό, ενώ το σκυλάκι της καθόταν στο πλευρό της. Είπε ότι ήταν η πιο τέλεια μέρα της ζωής της.”

COURTESY OF THE ARTIST AND JEFFREY DEITCH, LOS ANGELES

Οι φωτογραφίες της Cohen πωλούνται μέχρι και 15.000 δολάρια η κάθε μία, ενώ η έκθεση “HELLO, My Name Is” θα ταξιδέψει εκτός Λος Άντζελες.





