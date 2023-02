Μια έκθεση φωτογραφίας που ψάχνει τη θέση μας στον σύγχρονο κόσμο

O φωτογράφος Ανδρέας Καμουτσής πραγματοποιεί την δεύτερη ατομική του έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μία Θέση Ανάμεσά Τους» στον χώρο Τέχνης του taf : the art foundation στην Αθήνα 105 55, Νορμανού 5, πλησίον σταθμού Μετρό Μοναστηράκι, σε επιμέλεια Αλέξανδρου Βούτσα.

Τα εγκαίνια της έκθεσης είναι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 στις 19:00. Η διάρκεια και το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι 14 με 19 Φεβρουαρίου, Τετάρτη – Κυριακή 12:00 με 22:00 και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Fujifilm Hellas A.E. Είσοδος ελεύθερη.

Το “Μία Θέση Ανάμεσά Τους” είναι το αποτέλεσμα ενός πολύχρονου προσωπικού φωτογραφικού project του Ανδρέα που διήρκησε 8 χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε 8 χώρες με 8 διαφορετικές Fujifilm μηχανές. Συγκεκριμένα από το 2015 έως και το 2022 στις: Δανία, Ελλάδα, Σερβία, Ισραήλ, Τουρκία, Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά mirrorless φωτογραφικός εξοπλισμός Fujifilm Χ-Series. Με σημείο αναφοράς την γλώσσα της εικόνας ο φωτογράφος εξερευνεί ανθρώπινες καταστάσεις, πολλές φορές αντιφατικές, όπως η μοναξιά και η μοναχικότητα, που ενδεχομένως όλοι έχουμε βιώσει και που, ο κάθε θεατής μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει με το δικό του τρόπο.

Πρωταγωνιστές ήταν τυχαίοι άνθρωποι κάθε ηλικίας, που βάδιζαν σε παράλληλες πορείες δίχως να συναντιούνται.

Μέσα από 56 φωτογραφίες και χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του είδος φωτογραφίας, αυτό της Φωτογραφίας Δρόμου ο Ανδρέας Καμουτσής μας ξεναγεί σε νέα αλλά και γνώριμα μέρη με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας συλλαμβάνοντας στιγμές που περνούν γρήγορα από μπροστά μας, αλλά μένουν και αποτυπώνονται ανεξίτηλα στον καμβά της ζωής μας, διαμορφώνοντας μελλοντικά τον ψυχισμό μας. Το σύνολό τους υποδηλώνει μια αέναη αναζήτηση, που εκφράζεται μέσω του προσωπικού αγώνα ύπαρξης κάθε ανθρώπου μέσα κι έξω από τις μεγαλουπόλεις του 21ου αιώνα.

Εργαστήρια art therapy

Στα πλαίσια της έκθεσης οι εικαστικές ψυχοθεραπεύτριες Κατερίνα Ραμαντάνη και Αναστασία Βούτσα σας προσκαλουν στις ομάδες art therapy που θα συντονίσουν στον χώρο του taf : the art foundation κατά την διάρκεια την έκθεσης φωτογραφίας του Ανδρέα Καμουτσή “Μία θέση Aνάμεσά τους”.

Μέσα από τα εργαστήρια εικαστικής ψυχοθεραπείας, βασισμένα στην θεωρία και στις τεχνικές της Therapeutic Photography και των έργων της συλλογής του φωτογράφου Ανδρέα Καμουτσή, θα διαδραματιστεί μια αλληλεπίδραση μεταξύ της εικόνας που εκτίθεται και της δημιουργικής διαδικασίας που θα παραχθεί, εκφράζοντας το ιδιαίτερο εσωτερικό κάδρο του ατόμου.

Η οπτική σκέψη είναι η ικανότητα και η τάση μας να οργανώνουμε μέσω εικόνων τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο γύρω μας. Ορίζουμε και χαρακτηρίζουμε συχνά τον κόσμο με οπτικές περιγραφές, σκεφτόμαστε με εικόνες χρησιμοποιώντας τες συχνά ως αναπαραστάσεις σκέψεων και συναισθημάτων.

Με την ίδια λογική κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με μία φωτογραφία δημιουργείται μια σύνδεση είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα. Τοποθετούμε το Εγώ μας με αναφορά σε αυτό που αντικρίζουμε αναλύοντας το περιεχόμενο με πυξίδα τις δικές μας εμπειρίες και αναμνήσεις. Επομένως, έτσι αλληλεπιδρούμε με τις εικόνες και συνδεόμαστε σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά δημιουργώντας ένα εικονοποιημένο διάλογο.

H σημασιολογία πίσω από μία φωτογραφία δεν είναι ούτε σταθερή ούτε απόλυτη, αλλάζει μορφή ανάλογα με τις εμπειρίες και την οπτική του θεατή.

Πως αντιλαμβάνομαι το βλέμμα και την θέση μου απέναντι σε ένα φωτογραφικό έργo;

Ποια είναι η προσωπική μου ιστορία σύνδεσης με τη διαδικασία της δημιουργίας της εικόνας;

Γιατί φωτογραφίζει κάποιος;

Γιατί φωτογραφίζω εγώ;

Πως ανταποκρίνεται ένα φωτογραφικό έργο σε μένα;

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα δωρεάν εργαστήρια art therapy που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ώρες κατά την διάρκεια της έκθεσης τόσο στα εγκαίνια την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 στις 19:00 είτε ακολουθώντας το παρακάτω σύνδεσμο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

https://forms.gle/JRfV34D8sT3kvc3C7

Έναρξη: Εγκαίνια Τρίτη 14.02.2023 στις 19:00

Μέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 15.02 έως Κυριακή 19.02: 12:00 - 22:00

Χώρος: χώρος Τέχνης του taf : the art foundation στην Αθήνα 105 55, Νορμανού 5, πλησίον σταθμού Μετρό Μοναστηράκι.

Είσοδος ελεύθερη

Λίγα λόγια για τους Συντελεστές:

O Ανδρέας Καμουτσής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, Ελλάδα το 1979. Σπούδασε πληροφορική και εργάστηκε στον τομέα αυτό ως το 2013. Έκτοτε τον κέρδισε η Τέχνη της Φωτογραφίας, την οποία ασκεί έως σήμερα επαγγελματικά. Παραδίδει μαθήματα φωτογραφίας δρόμου, τα οποία διοργανώνει ο ίδιος μέσω της ομάδας του “Spontaneous Shooters” ή σε συνεργασία με σχολές φωτογραφίας. Είναι από το 2016 επίσημος φωτογράφος, Official Fujifilm X - Photographer. Πολλές φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει παρουσιάσει το φωτογραφικό του έργο σε ομιλίες και προβολές σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα.

Έχει πραγματοποιήσει μία ατομική έκθεση με τίτλο «Αθέατες Μορφές» στο Πολιτιστικό κέντρο Κύπρου το 2017 και έχει εκδώσει το φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «Α Place Among Them / Μία Θέση Ανάμεσά Τους» το Δεκέμβριο του 2022. Η ανάδειξη των συναισθημάτων και το μυστήριο σε συνδυασμό με την απλότητα και την αρμονία αποτελούν τον πρωταρχικό του στόχο σε κάθε φωτογραφία. Ο τρόπος που φωτογραφίζει δηλώνει μια προσπάθεια προσωπικής προσαρμογής στις κοινωνικές διαφοροποιήσεις των καιρών μας.

Web: AndreasKamoutsis | Instagram: andreas_kamoutsis

Ο Αλέξανδρος Βούτσας γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1961. Κατέχει τα πτυχία: B.S Marketing /Management, Siena College, Loudonville , N.Y., Bachelor of Arts Photographic Illustration, και Master of Science, Printing Sciences and Management, Rochester Institute of Technology (R.I.T), Rochester, N.Y Είναι διδάσκων στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών από το 2000, εικαστικός, φωτογράφος. Παράλληλα έχει παρουσιάσει επτά ατομικές του εκθέσεις και πάνω από τριάντα ομαδικές. Πρόσφατα, μεταξύ άλλων, συμμετείχε στα PLATFORMS PROJECT, στην ομάδα Texnopaignion Art Group, με τίτλο «Το τραπέζι- απουσία» και “Die Kunst ist ein Ausweg bei sexuellen problemen”, στο Μουσείο των Ονείρων- Σίγκμοντ Φρόιντ, στην Αγία Πετρούπολη. Έργα του ανήκουν σε προσωπικές συλλογές και ιδρύματα.

Η Αθανασία Κατερίνα Ραμαντάνη γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα και είναι Ψυχολόγος, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης και Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια, απόφοιτη του Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας. Tο 2023 και 2022 είναι εξωτερική συνεργάτης του τμήματος Διαταραχών Προσωπικότητας του Αιγινήτειου Νοσοκομείου πραγματοποιώντας ατομικές συνεδρίες εικαστικής ψυχοθεραπείας και του Νοσοκομείου Ημέρας συντονίζοντας ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας. Επίσης από το 2022 συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με ιδιωτικό γηροκομείο συντονίζοντας ομάδα υποστήριξης ενοίκων και διενεργώντας ατομικές συνεδρίες με τους ανθρώπους που διαμένουν εκεί. Ακόμα εργάζεται από το 2016 ως ψυχολόγος σε ιδιωτικό σταθμό-νηπιαγωγείο εστιάζοντας στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ενσυναίσθησης στα παιδιά και τις οικογένειες τους και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς. Επιπλέον πραγματοποιεί ατομικές και ομαδικές συνεδρίες εικαστικής ψυχοθεραπείας και συμβουλευτική γονέων στο ιδιωτικό γραφείο της. Στο επιστημονικό ενδιαφέρον της άπτεται η μελέτη της σωματικής έκφρασης σε συνδυασμό με την εικαστική έκφραση κατά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία. Η μελέτη και η συνεχής έρευνα είναι βασικά στοιχεία της επαγγελματικής της ταυτότητας. Έχει στο ενεργητικό της συμμετάσχει με μια δημοσίευση στο Περιοδικό Ψυχολογία με τίτλο «Η αξιολόγηση της Παραγοντικής Δομής και των Ψυχομετρικών Χαρακτηριστικών του Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) στον Ελληνικό Πληθυσμό».

Η Αναστασία Βούτσα, Εικαστικός και Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα και είναι μέλος της Βρετανικής Ομοσπονδίας Εικαστικών Θεραπευτών. Έχει ζήσει οχτώ έτη στο Λονδίνο Αγγλίας από όπου και έλαβε την βασική της εκπαίδευση στην Τέχνη και Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και ειδίκευση μέσω της μετεκπαίδευσης της στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία από το πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον. Ως εκπαιδευόμενη εργάστηκε σε σχολεία στην Αγγλία υπό το πλαίσιο του Place2be με σκοπό την ενδυνάμωση των παιδιών στο χώρο του σχολείου, σε Κέντρα Ημέρας για ανθρώπους με σύνδρομο Down και σε ψυχιατρική κλινική που υπάγεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) με ψυχικά πάσχοντες . Στην Ελλάδα έχει εργαστεί στην “ΕΔΡΑ” ως Eικαστική Ψυχοθεραπεύτρια σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα της Αττικής κάνοντας ατομικές και ομαδικές συνεδρίες στήριξης παιδιών και οικογενειών. Ακόμα ήταν συνεργάτης στα κλιμάκια παροχής ψυχικής υγείας σε ανθρώπους πάσχοντες από την καταστροφή των πυρκαγιών με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας “Αργώ”. Αυτήν την στιγμή εργάζεται στον Πρώτο Ελληνικό Σύλλογο Ψυχικής Υγείας (Π.Ε.Σ.Ο.Ψ.Υ) σε ξενώνα αποκατάστασης ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές νόσους και παρέχει ομαδικές και ατομικές συνεδρίες εικαστικής θεραπείας, καλλιτεχνικά εργαστήρια, ομάδες στήριξης συγγενών καθώς και διοργάνωση δρώμενων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας για την ψυχική υγεία.

