Ο εμβληματικός Ρόμπερτ Γουίλσον επιστρέφει στην Ελλάδα με μία ιδιαίτερη εικαστική έκθεση

Στα εγκαίνια της ατομικής του έκθεσης με τίτλο "Owls and Chairs", που θα φιλοξενηθεί στη γκαλερί Bernier/Eliades, θα βρεθεί ο θρύλος του θεάτρου και εικαστικός καλλιτέχνης Ρόμπερτ Γουίλσον (Robert Wilson), την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου.

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός σκηνοθέτης, σκηνογράφος, χορογράφος και συγγραφέας, που πρόσφατα συνεργάστηκε με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το 2022 μας είχε "χαρίσει" έναν αριστουργηματικό “Οθέλλο” - στην πρώτη του συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή - εκθέτει για τέταρτη φορά στη γκαλερί Bernier/Eliades.

Σε αυτή την έκθεση ο Γουίλσον θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αναπαριστώντας σχέδια από την παραγωγή του 1998 "The White Raven", του 1999 "THE DAYS BEFORE: death, destruction & detroit III" και του 2006 "KOOL". Όπως και στη θεατρική δουλειά του επί σκηνής, ο Wilson θα μετατρέψει τη γκαλερί σε έναν χώρο για τη φαντασία, προκαλώντας τον θεατή να προσεγγίσει συνειρμικά την εμπειρία.

Father's Chair, 2022, wood, painted (red), 110 x 70 x 70 cm BERNIER-ELIADES/ PHOTOGRAPH: LINDA INCONI-JANSEN





Γεννημένος στο Waco του Τέξας, ο Γουίλσον συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων θεατρικών και εικαστικών καλλιτεχνών στον κόσμο. Τα έργα του για τη σκηνή ενσωματώνουν μια μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών μέσων, όπως χορό, κίνηση, φωτισμό, γλυπτική, μουσική και κείμενο. Οι εικόνες του είναι αισθητικά εντυπωσιακές και συναισθηματικά φορτισμένες και οι παραγωγές του έχουν κερδίσει την αναγνώριση του κοινού και των κριτικών παγκοσμίως.

Τα σχέδια, οι πίνακες ζωγραφικής και τα γλυπτά του Wilson έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο σε εκατοντάδες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και τα έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία σε όλο τον κόσμο.

Μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και στο Ινστιτούτο Pratt του Μπρούκλιν, ο Γουίλσον ίδρυσε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 τη νεοϋορκέζικη κολεκτίβα παραστάσεων "The Byrd Hoffman School of Byrds" και ανέπτυξε τα πρώτα έργα που φέρουν την υπογραφή του, όπως το "Deafman Glance" (1970) και το "A Letter for Queen Victoria" (1974-1975).

Μαζί με τον Philip Glass έγραψε τη θεμελιώδη όπερα "Einstein on the Beach" (1976).

Father's Chair, 2022, wood, painted (white), 110 x 70 x 70 cm // Father's Chair, 2022, wood, painted (black), 110 x 70 x 70 cm. BERNIER-ELIADES/ PHOTOGRAPH: LINDA INCONI-JANSEN





Στους καλλιτεχνικούς συνεργάτες του Wilson περιλαμβάνονται πολλοί συγγραφείς και μουσικοί, όπως οι Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson, William Burroughs, Lou Reed, Jessye Norman και Anna Calvi.

Έχει επίσης αφήσει το αποτύπωμά του σε αριστουργήματα όπως: "Τελευταία Μαγνητοταινία του Κραπ" του Σάμιουελ Μπέκετ, "Όπερα της Πεντάρας" του Μπέρτολτ Μπρεχτ, "Πελλέας και Μελισσάνθη" του Κλωντ Ντεμπυσσί, "Φάουστ" του Γκαίτε, "Οδύσσεια" του Ομήρου, "Οι Μύθοι" του Ζαν ντε λα Φοντέν, "Μαντάμ Μπάτερφλαϊ" του Τζάκομο Πουτσίνι, "Λα Τραβιάτα" του Τζιουζέπε Βέρντι και ο "Οιδίπους" του Σοφοκλή.

Ο Γουίλσον έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία αριστείας, μεταξύ των οποίων μια υποψηφιότητα για βραβείο Πούλιτζερ, δύο βραβεία Premio Ubu, ο Χρυσός Λέων της Μπιενάλε της Βενετίας και ένα βραβείο Olivier. Έχει εκλεγεί στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Γραμμάτων, καθώς και στη Γερμανική Ακαδημία Τεχνών, ενώ είναι κάτοχος 8 τιμητικών διδακτορικών τίτλων.

