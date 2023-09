{The} Time is Now στο Βερολίνο - Έργα πάνω στη φιλοσοφική έννοια του Χρόνου και του Καιρού

Έργο "Pink Floating" ΧΑΡΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

Η έκθεση {The} Time is Now της Χαράς Πιπερίδου πραγματεύεται τη φιλοσοφική έννοια του Χρόνου και του Καιρού, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Wunderkammer program.

Στην καρδιά του Βερολίνου από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 φιλοξενείται η έκθεση {The} Time is Now της Χαράς Πιπερίδου και του Eric Meier, σε επιμέλεια της Katja Ehrhardt. Η έκθεση στην γκαλερί Kunstverein Neukölln πραγματεύεται την φιλοσοφική έννοια του Χρόνου και του Καιρού, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Wunderkammer program μιας διεθνούς επιστημονικής και μουσικής κοινότητας της Neuköllner Oper Berlin (που συνδυάζει μουσική, επιστήμη και φιλοσοφία σε θεματικές βραδιές), υπό τη διοργάνωση του AthenSYN σε συνεργασία της Kunstverein Neukölln και Neukoellner Oper Berlin με επικεφαλή και συντονιστή τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Neuköllner Oper Berlin. Bernhard Glocksin. ADVERTISING Η συμβατική μέτρηση του χρόνου στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ρευστοποιείται στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης. Ο βιωμένος χρόνος έρχεται σε αντίθεση με την ταυτοχρονικότητα και την πανταχού παρουσία του ψηφιακού. Οι χρονικές διαστάσεις εισέρχονται σε επαναπροσδιορισμό. Έργο "Make the water run" ΧΑΡΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Σε περιόδους μετάβασης Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Χρόνος συμβόλιζε τον θεό του χρόνου, της παροδικότητας, ο Καιρός ήταν ο θεός της ευνοϊκής περίστασης,ο οποίος εκλήφθηκε και έγινε αποδεκτός μέσω της επίγνωσης. Σήμερα, η κβαντική φυσική αναφέρεται στην ταυτοχρονικότητα όλων των πιθανοτήτων, στην οποία ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει μόνο μέσω ενός παρατηρητή μέτρησης. Αυτή η συνθήκη διευρύνει τον κόσμο πίσω από τα φαινόμενα, στην αιωνιότητα ή στο αιώνιο παρόν– κρυμμένο στην παρέλευση μιας φευγαλέας στιγμής. Σε περιόδους μετάβασης, υπάρχει μια κατάσταση στην οποία οι αξίες του παρελθόντος δεν έχουν ακόμη πλήρως διαλυθεί, αλλά το τι επιφυλάσσει το μέλλον δεν είναι ακόμη εμφανές. Ο άνθρωπος αποσυνδέεται από τις ιδέες του καθώς αυτές χάνουν τη βιωσιμότητά τους. Η σταθερότητα μπορεί να βρεθεί μόνο στην παρούσα στιγμή. Αυτές οι διαδικασίες μετασχηματισμού μας φέρνουν αντιμέτωπους με τις ατομικές και κοινωνικές προβολές μας στην πραγματικότητα και υπό μια κατοπτρική συνθήκη μας παρεμποδίζουν. Είναι αφηγήσεις, που λιώνουν, διαλύονται σε μια στιγμή, όπως ο πάγος στον ήλιο. Έργο "Pink Floating" ΧΑΡΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Η επιμελήτρια Katja Ehrhardt επισημαίνει για τα έργα της Χαράς Πιπερίδου: "Τα έργα της Χαράς Πιπερίδου μοιάζουν αιωρούμενα στο χρόνο και στο χώρο. Τα σχέδιά της με μολύβι, καθώς και τα γλυπτά της αποδίδουν στιγμιότυπα με ακρίβεια, αλλά ταυτόχρονα με τέτοιο τρόπο σαν να έχουν απωλέσει κάθε βαρύτητα που μοιάζουν σαν ένα κομμάτι μνήμης, μια ονειρική εικόνα που φαίνεται για λίγο και μετά διαλύεται. Το σωματικό στοιχείο λειτουργεί ως σταθεροποιητική θέση, απορροφώντας την αισθητηριακή εμπειρία και δίνοντάς της νόημα. Όμως, οι σκηνές κινούνται στο εφήμερο, σαν στην μεταιχμιακή ζώνη μεταξύ αφύπνισης και ύπνου· σαν ένα μετείκασμα που αφήνει μια επίγευση από ένα βασίλειο έξω από τους παραδεδομένους συμβατικούς και συντεταγμένους άξονες του χώρου και του χρόνου, χωρίς βιωματικό νόημα. Τα έργα της μεταφέρουν τον θεατή σε έναν ενδιάμεσο χώρο. Εμφανίζονται τόσο ελαφριά που εγκαταλείπουν το βάρος του νοήματος αφήνοντάς το σε εκκρεμότητα και επιτρέπουν μια ανοιχτότητα στον θεατή να τα ορίσει και έτσι να τα εντοπίσει χωρικά και χρονικά. Η παροδικότητα μοιάζει να παγώνει στην αιωνιότητα και ο θεατής είναι ελεύθερος να επιλέξει το ένα ή το άλλο." Έργο Folds ΧΑΡΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Info 2 Σεπτεμβρίου 2023 έως 24 Σεπτεμβρίου 2023

Εγκαίνια: Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, 7 μ.μ

Λήξη έκθεσης: Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023,7μ.μ WUNDERKAMMER X: Χρόνος. Σχήμα / Μουσική παράσταση με επιστημονική συζήτηση με θέμα την εμπειρία με το χρόνο και μουσική. 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023, στις 8 μ.μ., Museum for Communication Berlin, Leipziger Str. 16,10117 Βερολίνο. Με τον επιστήμονα και φιλόσοφο Καθηγητή. Δόκτωρ. Norman Sieroka (Πανεπιστήμιο της Βρέμης), η γνωστική ψυχολόγος και χορεύτρια Dr. Miriam Rueß (Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ), η σοπράνο Josefine Göhmann, ο πολυοργανίστας Niko Meinhold και άλλοι, ερευνώντας επιστημονικές και φιλοσοφικές έννοιες για τον αντικειμενικό και υποκειμενικό, κοινωνικά καθορισμένο και ατομικό χρόνο και δοκιμάζοντας δυνατότητες βίωσης και διαμόρφωσής του.