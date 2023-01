"George": Ένα σουρεαλιστικό ξόρκι για τις τελευταίες ημέρες της ζωής ενός άντρα

Ένας συλλεκτικός δίσκος από την αμερικανική εταιρεία FourFour Records, σε παραγωγή του Onassis Culture, γίνεται η αφορμή για μια μοναδική πρεμιέρα στις 27 Ιανουαρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Η ιδέα, η μουσική, το ύφος, η ιστορία και οι λέξεις έχουν την υπογραφή του συγγραφέα και σεναριογράφου Ευθύμη Φιλίππου και του συνθέτη Παναγιώτη Μελίδη (ή αλλιώς Larry Gus).

"Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, έχουν περάσει δυο ολόκληρα χρονιά από την πρώτη φορά που άκουσα αυτήν εδώ την ιστορία. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά". Έτσι ξεκινά ο George. Πυρήνας της ιστορίας είναι οι τελευταίες ημέρες της ζωής ενός άντρα περίπου 65 ετών. Αυτές θα μας αφηγηθεί η Αγγελική Παπούλια, συνοδεία του συνθέτη Παναγιώτη Μελίδη (Larry Gus) στο εκκλησιαστικό όργανο, του Μανούσου Κλαπάκη στα κρουστά και της 18μελούς ανδρικής χορωδίας της Κέρκυρας στη Στέγη.

Έχει προηγηθεί, όμως, ένας άλλος αφηγητής των παθών του George. Γιατί το έργο των Ευθύμη Φιλίππου και Παναγιώτη Μελίδη ηχογραφήθηκε εν μέσω της πανδημίας στην Κέρκυρα και στο Λονδίνο, με τον βραβευμένο με BAFTA και Emmy Βρετανό ηθοποιό Ben Whishaw ("Το Άρωμα", "The Lobster") ως αφηγητή και κυκλοφορεί, σε μορφή συλλεκτικού δίσκου βινυλίου, σε σχεδιασμό του Βασίλη Μαρματάκη, από την ανεξάρτητη εταιρεία FourFour Records σε παραγωγή Onassis Culture.

Ο δίσκος θα διατίθεται από τις 27 Ιανουαρίου 2023 στο πωλητήριο της Στέγης, ενώ παράλληλα θα κυκλοφορήσει σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες (Spotify, Apple Music, Bandcamp, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music, YouTube, Pandora, Napster, Boomplay).

"George" - Ένας μ ονόλογος επιστημονικής φαντασίας με μουσικά ιντερλούδια

Ο George αρρωσταίνει ξαφνικά, αναπολεί τη ζωή του ξαφνικά και χάνεται επίσης ξαφνικά. Με επίκεντρο μια νόσο, από το έργο παρελαύνουν πατέρες και μητέρες, σύντροφοι και παιδιά, καθώς και εξήντα άνδρες που επιβαίνουν σε ένα καράβι προς ένα νησί. Το έργο αναπτύσσεται σαν ένα σουρεαλιστικό ξόρκι για το αναπόφευκτο του θανάτου. Διακόπτεται από μουσικά ιντερλούδια. Και τραγουδιέται από μια πολυμελή ανδρική χορωδία. Κάπου στα όρια spoken word ποίησης και αφήγησης μετά μουσικής.

"Μονόλογο επιστημονικής φαντασίας με μουσικά ιντερλούδια" χαρακτηρίζει ο συγγραφέας Ευθύμης Φιλίππου το George και διευκρινίζει: «Είναι ένα έργο για τη φύση, την αιτία και την αισθητική μιας κτηνώδους, θανατηφόρου νόσου». Ο συνθέτης Παναγιώτης Μελίδης, που έχει εμπνευστεί τη μουσική του George από τα κοντσέρτα για όργανο του Handel, τις σονάτες του Scarlatti, τα έργα της Violetta Parra, του Moondog, του Sohail Rana και του Νίκου Ξυδάκη, το αποκαλεί "ιστορία κατασκόπων", συμπληρώνοντας: "Μόνο που εδώ ο δολοφόνος είναι εντός σου. Είναι μια άσκηση στην αυτοεπίθεση, με οδηγίες επιβίωσης για το τι κάνεις όταν σου επιτίθεται μαζικά ο εαυτός σου σε διάφορες πιθανές παραλλαγές του, σαν ένας Γιώργης πολλαπλασιασμένος επί 60!".

5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για το "George"

Το George είναι ένας δίσκος που γεννήθηκε μέσα από μια συζήτηση του Ευθύμη Φιλίππου με τον Παναγιώτη Μελίδη τον Δεκέμβριο του 2018. Ο Μελίδης έδωσε έναν σκληρό δίσκο με πρωτότυπη μουσική στον Φιλίππου και εκείνος έγραψε το κείμενο, τον Νοέμβριο του 2019. Μια από τις πρώτες μουσικές ιδέες ήταν ένα κομμάτι με τον τίτλο “super soft guitar”. Στη συνέχεια, όμως, η αρχική μορφή της μουσικής εγκαταλείφθηκε και το έργο γράφτηκε ξανά από την αρχή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το έργο άλλαξε πολλούς τίτλους. Το μοναδικό τραγούδι του δίσκου γράφτηκε ειδικά για την Ανδρική Χορωδία Κέρκυρας. Η διάρκεια του δίσκου είναι 40 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Την αφήγηση έκανε ο Ben Whishaw στο Λονδίνο. Ο βραβευμένος Βρετανός ηθοποιός Ben Whishaw, ο αφηγητής του George στο συλλεκτικό δίσκο, έγινε διάσημος από την αξέχαστη ερμηνεία του στην κινηματογραφική μεταφορά του λογοτεχνικού έργου "Το Άρωμα" του Patrick Süskind (2006), ενώ τον είδαμε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του “The Lobster” (2015), της βραβευμένης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, με συνσεναριογράφο τον Ευθύμη Φιλίππου. Στους θεατρόφιλους είναι γνωστός από την ερμηνεία του, σε ηλικία μόλις 24 ετών τότε, ως Άμλετ στην ομότιτλη παραγωγή του σαιξπηρικού έργου από το Old Vic Theatre (2004). Το έργο "George" σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία του Ευθύμη Φιλίππου με τη Στέγη, μετά τα έργα "Αίματα" και "Rob"/Ρομπ. Η ενορχήστρωση του έργου "George" αντιμετωπίζεται "μονολιθικά" σύμφωνα με τον συνθέτη της μουσικής. Αποφεύγεται η αντιμετώπιση δημιουργίας ενός μουσικού χαλιού κάτω ή δίπλα σε έναν προφορικό λόγο. Η πρωτότυπη σύνθεση του Μελίδη συγκροτείται γύρω από ένα και μόνο μουσικό όργανο –το εκκλησιαστικό– και μια ανδρική χορωδία. Οι αλλαγές ακόρντων και τονικότητας στο τραγούδι που ερμηνεύει η Ανδρική Χορωδία Κέρκυρας αντικατοπτρίζουν την ιδιότυπη, παλινδρομική φύση των στίχων. Η ερμηνεία της χορωδίας είναι απέριττη, χωρίς χρήση εφέ, ηχογραφημένη σε μια μικρή αίθουσα του Δημαρχείου της Κέρκυρας τον Ιούλιο του 2020.

Λίγα λόγια για τους συντελεστές

Ο Ευθύμης Φιλίππου γεννήθηκε το 1977. Έχει συνυπογράψει τα σενάρια των ταινιών «Κυνόδοντας», «Άλπεις», “L”, “The Lobster”, “Chevalier”, «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού», “Pity”, “And”. Έχει γράψει τα βιβλία «Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα», «Σκηνές», «Δημήτρη» και «Όταν, όταν» (Εκδόσεις MNP). Έχει γράψει τα θεατρικά έργα «Αίματα», «Τα ωραία μας χέρια», «Απολογίες 4 & 5», «Διάφορες επιλογές Πέτρος», «Ρομπ» και «Το νερό της Κολωνίας».

Ο Παναγιώτης Μελίδης (γενν. 1982) είναι μουσικός και παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Larry Gus από το 2006. Έχοντας υπόβαθρο μηχανικού υπολογιστών, με μεταπτυχιακό στην Υπολογιστική Ήχου και Μουσικής από το Music Technology Group του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της Βαρκελώνης, από το 2012 κυκλοφορεί δισκογραφικές δουλειές του μέσα από διάφορες εταιρίες. Το έργο του μπορεί να περιγραφεί ως μια συνεχής μάχη ενάντια στις συμπτώσεις και, σε συνδυασμό με τις υπερκινητικές ζωντανές εμφανίσεις του, έχει οδηγηθεί σε διάφορα είδη συνεργασιών με χορογράφους, κινηματογραφιστές, αρχιτέκτονες και δραματουργούς. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Η Αγγελική Παπούλια γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου "Εμπρός". Έχει συμμετάσχει στις ταινίες: Σπιρτόκουτο του Γιάννη Οικονομίδη, Κυνόδοντας, Άλπεις και The Lobster του Γιώργου Λάνθιμου, Έκρηξη και Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών του Σύλλα Τζουμέρκα, Amulet της Romola Garai, Πράσινη Θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου, Human Flowers of Flesh της Helena Wittmann, A Little Love Package του Gastón Solnicki, Voices in Deep του Jason Raftopoulos, The Strangers’ Case του Brandt Andersen κ.ά. Τον Οκτώβριο του 2004 ίδρυσε τη θεατρική ομάδα blitz.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, 27 Ιανουαρίου 2023 | 20:30, Κεντρική Σκηνή.

Διάρκεια: 55’, Κατάλληλο: 16+ Εισιτήρια εδώ, Ομαδικές κρατήσεις στο [email protected], τηλ. 2111981784, Φίλοι Στέγης 2130178200, Γραμμή εισιτηρίων ΑμεΑ 2130178036 και [email protected] Περισσότερα στο onassis.org. Διαβάστε περισσότερα για το βινύλιο εδώ.

