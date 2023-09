Βραβείο κοινού LUX 2024: Ανακοινώθηκαν οι πέντε φιναλίστ στο Φεστιβάλ Βενετίας - Πώς μπορείτε να ψηφίσετε

20 000 Είδη Μελισσών (20,000 Species of Bees), Πεσμένα Φύλλα (Fallen Leaves), Στον Αδάμαντα (On the Adamant), Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας (Smoke Sauna Sisterhood), Στο Γραφείο των Καθηγητών (The Teachers' Lounge), είναι οι πέντε υποψήφιες ταινίες για το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX.





Η ανακοίνωση των φιναλίστ για το Βραβείο Κοινού LUX πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

ADVERTISING

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να βαθμολογήσουν τις υποψήφιες ταινίες μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα για το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX. Μαζί με τους ευρωβουλευτές, θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος νικητής επιλέγοντας ανάμεσα στις πέντε ταινίες.

Οι πέντε υποψήφιες ταινίες θα προβληθούν στους κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη με υπότιτλους στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί σε τελετή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2024.







Οι φιναλίστ

Το 20 000 Είδη Μελισσών (20 000 Species of Bees), της Ισπανίδας σκηνοθέτη Estibaliz Urresola Solaguren, αφηγείται την ιστορία μιας οκτάχρονης που μπερδεύεται από τον τρόπο που της απευθύνονται οι γύρω του. Κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού σε ένα σπίτι του χωριού που συνδέεται με τη μελισσοκομία, εξερευνά την προσωπική της ταυτότητα και το φύλο της δίπλα στις γυναίκες της οικογένειάς της που ταυτόχρονα στοχάζονται τη δική τους θηλυκότητα.

Στο Πεσμένα Φύλλα (Fallen Leaves) του Φινλανδού σκηνοθέτη Άκι Καουρισμάκι (Aki Kaurismäki), δύο μοναχικές ψυχές που αναζητούν την αγάπη συναντιούνται τυχαία, ένα βράδυ στο Ελσίνκι. Η συνάντησή τους παρεμποδίζεται από τον αλκοολισμό, τα χαμένα τηλέφωνα, τις παρεξηγήσεις και τη ζωή γενικά, η οποία έχει την ικανότητα να μην είναι πάντα «όπως στις ταινίες».

Η ταινία Στον Αδάμαντα (On the Adamant), του Γάλλου σκηνοθέτη Νικολά Φιλιμπέρ (Nicolas Philibert), είναι ένα ντοκιμαντέρ για ένα μοναδικό κέντρο ημερήσιας φροντίδας: μια πλωτή κατασκευή στον Σηκουάνα στην καρδιά του Παρισιού. Ενώ επιπλέει, το κέντρο αυτό είναι μια άγκυρα στο χρόνο και στο χώρο για ενήλικες που ζουν με ψυχικές διαταραχές. Η ταινία μας προσκαλεί να επιβιβαστούμε και να γνωρίσουμε τους ασθενείς και τους φροντιστές που δίνουν ζωή στο κέντρο με τον καθημερινό αγώνα τους.

Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας (Smoke Sauna Sisterhood) από την Εσθονή σκηνοθέτη Άννα Χιντς (Anna Hints) αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας γυναικών που συγκεντρώνονται στο ασφαλές σκοτάδι μιας σάουνας για να μοιραστούν τις πιο μύχιες σκέψεις και τα μυστικά τους. Τυλιγμένες στην πυκνή ζέστη του καπνού, απογυμνώνονται για να διώξουν τους φόβους και την ντροπή και να ανακτήσουν τη δύναμή τους.

Η ταινία Στο Γραφείο των Καθηγητών (Teachers' Lounge) σε σκηνοθεσία Ίλκερ Τσατάκ (Ilker Çatak) και Γερμανικής παραγωγής, ακολουθεί την Κάρλα, μια νεαρή και ιδεαλίστρια δασκάλα που αποφασίζει να ερευνήσει μια σειρά από ανεξιχνίαστες κλοπές από το σχολείο της. Με τη βοήθεια μιας κρυφής κάμερας, εκθέτει τον κλέφτη, αλλά η αποκάλυψή της ξαφνιάζει τους πάντες και φέρνει την Κάρλα μπροστά σε ένα άλυτο δίλημμα.

Βαθμολογήστε εδώ

Θυμίζουμε πως το "Close" του Βέλγου σκηνοθέτη Lukas Dhont κέρδισε το βραβείο LUX Audience Award για το 2023. Η δραματική ταινία ενηλικίωσης ακολουθεί την ανάπτυξη μιας στενής φιλίας μεταξύ δύο 13χρονων αγοριών. Ο Dhont, που αντλεί έμπνευση από την παιδική ηλικία του, εξετάζει το πώς η κοινωνία αποθαρρύνει τα νέα αγόρια να δείχνουν τα συναισθήματά τους και να δημιουργούν στενές σχέσεις με τους συνομήλικούς τους.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις