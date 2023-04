"And Just Like That": Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς "And Just Like That", σίκουελ του "Sex and the City" και η αποκάλυψη έγινε από την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Η δημοφιλής ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς, δημοσίευσε το τρέιλερ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την πρεμιέρα να αναμένεται να γίνει τον Ιούνιο.

"Ευχαριστούμε την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, που αφιέρωσε ώρες δουλεύοντας σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Έκανε τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα να μοιάζουν με άνοιξη και να δίνουμε πάντα περισσότερα και καλύτερα από όσα θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ή να ονειρευόμαστε", έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

Δείτε το τρέιλερ:

