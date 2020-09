43ο Φεστιβάλ Δράμας: Μεγάλη νικήτρια η ταινία "Bella" της Θέλγιας Πετράκη

Η ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη, ήταν η μεγάλη νικήτρια του φετινού, 43ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Εκτός από το Χρυσό Διόνυσο, η ταινία απέσπασε τέσσερις τιμητικές διακρίσεις (φωτογραφίας, γυναικείας ερμηνείας για την Έλενα Τοπαλίδου, κοστουμιών και μακιγιάζ), καθώς και το βραβείο της ΟΚΛΕ.

Πρόκειται για το πορτρέτο μιας γυναίκας (της Άνθης) και μιας εποχής, εκείνης του τέλους της δεκαετίας του ‘80, λίγο πριν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Άνθη (Έλενα Τοπαλίδου) από την Αθήνα των διαδηλώσεων γράφει στον σύζυγο της, τον Χρήστο (Νίκος Κουρής) που βρίσκεται στην Σοβιετική Ένωση και η Θέλγια Πετράκη, τα γράμματα αυτά, τα μεταμορφώνει σε ταινία. Στα μάτια της Άνθης η χώρα αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και μαζί τους ο Χρήστος μοιάζει να αλλάζει κι αυτός.

Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε ο Αλέξανδρος Σκούρας για το «Φυσαρμόνικα Μαν» με τον Μάκη Παπαδημητρίου, μια συγκινητική ιστορία ενός πατέρα που διεκδικεί ανορθόδοξα το παιδί του. Το βραβείο σεναρίου πήγε στον Γιώργο Τελτζίδη για την ταινία «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου, ενώ το βραβείο ντοκιμαντέρ στο «Τεό, ο γείτονάς μου» του Χρήστου Καρτέρη.

Τιμητική διάκριση καλύτερης ερμηνείας απέσπασε ο Παύλος Ιορδανόπουλος για το «Νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη.

Φέτος, για πρώτη φορά η κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού με επικεφαλής τον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο απένειμε το βραβείο «Drama Queer» υπέρ της διαφορετικότητας, στην ταινία «Madonna F64.0» του Σταύρου Μαρκουλάκη.

Στο νεοσύστατο Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα, το Grand Prix Student "Almost Famous" κέρδισε η ταινία «The best orchestra in the world» του Χένινγκ Μπακχάους.

Μεγάλος νικητής στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα αναδείχθηκε η ταινία «And she hisses»/»Σαν φίδι» (Ισπανία, ΗΠΑ) της Μόνικα Λεκ. Η ανακοίνωση έγινε διαδικτυακά από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πολωνό σκηνοθέτη, Πάβελ Παβλικόφσκι (μέλος της κριτικής επιτροπής) και η σκηνοθέτρια έστειλε ευχαριστήριο βίντεο από το νεκροταφείο που είναι θαμμένος ο παππούς της, γιορτάζοντας το βραβείο της μαζί του, και κάνοντας πρόποση με ένα ποτήρι κρασί.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως στο φετινό Φεστιβάλ πρωταγωνίστησαν οι γυναίκες δημιουργοί. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό διακρίθηκαν : η Ανθή Δαουτάκη που, μεταξύ πολλών άλλων, πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ταινία της «Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό», και η Ζακλίν Λέντζου που απέσπασε το ειδικό βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «Περιβάλλον και κλιματικής αλλαγής» για το «Τέλος του πόνου (μία πρόταση)». Η Ζ. Λέντζου απέσπασε επίσης το βραβείο της FIPRESCI, ενώ η ΠΕΚΚ έδωσε το δικό της στην Ίριδα Μπαγλανέα για το «Goads». Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής, απέσπασε η Αναστασία Κρατίδη για την ταινία «Στα βήματά της».

Την τελετή λήξης άνοιξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Γιάννης Σακαρίδης, ο οποίος μίλησε για μια διοργάνωση με ωραίες ταινίες, μεγάλα ταλέντα που θα δούμε στο μέλλον, και φιλίες που δημιουργήθηκαν. «Αλλά και για μια ηθική ανάταση που είδαμε στα μάτια του κινηματογραφικού κόσμου».

Ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος υποδέχτηκε στην τελετή λήξης τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά, τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον πρόεδρο του ΕΑΠ Οδυσσέα Ζώρα και τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστο Μέτιο.

Ο κύριος Μαμσάκος μίλησε για τον μεγάλο στόχο της ίδρυσης κινηματογραφικής και δημοσιογραφικής σχολής στην Δράμα, η οποία θα μετατραπεί σε κέντρο κινηματογραφικών σπουδών στη χώρα μας, και ευχαρίστησε το ΥΠΠΟΑ και την υπουργό Λίνα Μενδώνη, αλλά και την Περιφέρεια και τον κύριο Μέτιο προσωπικά για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης (225.000 ευρώ ετησίως από το Υπουργείο και 50.000 από την Περιφέρεια, για τα επόμενα τρία χρόνια). «Κλείνουμε το επόμενο ραντεβού μας για του χρόνου με την ελπίδα να μας προσπεράσει η υγειονομική κρίση».

Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ.Γεωργαντάς και ο κ.Μέτιος, ενώ παίρνοντας τον λόγο ο γενικός γραμματέας Νικόλας Γιατρομανωλάκης είπε πως πολλά άλλαξαν από πέρυσι που ήταν εδώ: «Μπορεί να μην είναι εδώ ο Αντώνης Παπαδόπουλος, αλλά το όραμά του συνεχίζει να ζει δυναμικά σε όλη τη Δράμα. Όσο για τον κορονοϊό, δημιούργησε μεν μια δυσκολία, που όμως το Φεστιβάλ την εξέλιξε σε πλεονέκτημα, μέσω της πολύ πετυχημένης πλατφόρμας που εγκαινίασε». Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο κινηματογράφος έχει ταλαιπωρηθεί θεσμικά τα τελευταία χρόνια, όμως πιστεύω πως η κινηματογραφική κοινότητα θα αποκτήσει τους θεσμούς που της αξίζει... Εύχομαι του χρόνου οι συνθήκες να είναι καλύτερες για όλους...».

Τέλος, ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Γιώργος Δεμερτζής, παίρνοντας τον λόγο είπε πως «το μεγάλο στοίχημα ήταν να παρουσιάσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια το πρόγραμμα μας ανανεωμένο. Και μπορεί λόγω των μέτρων να δεχτήκαμε λιγότερους επισκέπτες από την Ελλάδα, και κανέναν από το εξωτερικό, αλλά είχαμε πολύ περισσότερους Δραμινούς θεατές, και μεγάλη αποδοχή της διαδικτυακής μας πλατφόρμας. Μπορεί λόγω της πανδημίας το Φεστιβάλ να μην έγινε όπως ακριβώς το θέλαμε, όμως ανέβασε τον πήχη και έθεσε τις βάσεις για πιο τολμηρά εγχειρήματα».

Αναλυτικά τα βραβεία:

43ο Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Χρυσός Διόνυσος: «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου

Βραβείο Σκηνοθεσίας Τώνια Μαρκετάκη: Αλέξανδρος Σκούρας για το «Φυσαρμόνικα Μαν»

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: «Τεό, Ο Γείτονάς Μου» του Χρήστου Καρτέρη

Βραβείο Drama Queer: «Madonna f64.0» του Σταύρου Μαρκουλάκη

Τιμητική Διάκριση Φωτογραφίας: Μανού Τιλίνσκι για το «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Τιμητική Διάκριση Σεναρίου: Γιώργος Τελτζίδης για το «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Ελενα Τοπαλίδου για το «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας: Παύλος Ιορδανόπουλος για το «Το Νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ: Σμαρώ Παπαευαγγέλου για την «Απόδραση από τον Εύθραυστο Πλανήτη» του Θανάση Τσιμπίνη

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής: Γιάννης Βεσλεμές για τη «Μελατονίνη» του Νίκου Πάστρα

Τιμητική Διάκριση Hχου: Σίμος Λαζαρίδης για «Το Νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ηχου: Κωστής Χαραμουντάνης για το «Ανθολόγιο μιας Πεταλούδας» του Κωστή Χαραμουντάνη

Τιμητική Διάκριση Σκηνικών: Δανάη Ελευσινιώτη για το «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου

Τιμητική διάκριση κοστουμιών «Ιουλία Σταυρίδου»: Βασιλεία Ροζάνα για το «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Τιμητική Διάκριση Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου για το «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Εύφημος Μνεία: «Η Κλήση» του Μάριου Ψαρά

Εύφημος Μνεία: «Pashka» του Ολτιόν Λίπε

Εύφημος Μνεία: «Dakar» του Στέλιου Μωραϊτίδη

26ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Grand Prix 2019 : «And she Hisses» της Μόνικα Λεκ (Ισπανία, ΗΠΑ)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Κάργκο Τσεν για το «Τσεν Τσεν» (Χονγκ Κονγκ)

Βραβείο EFA «ΔΡΑΜΑ 2017», της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου: «Favourites» του Μάρτιν Μονκ (Αυστρία, Γερμανία)

Βραβείο #ThisisΕU της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: «Virago» της Κέρλι Κιρς Σνάιντερ (Εσθονία)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης: «Όπως θα Συνέβαιναν Μέσα στο Νερό» της Ανθής Δαουτάκη

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: «Portrait of Suzanne» της Ιζαμπέλα Πλουσίνσκα (Πολωνία)

Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE: «Anna» του Ντέκελ Ντέκερσον (Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ισραήλ)

Ειδικό Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Περιβάλλον & Κλιματικής Αλλαγής: «Το Τέλος του Πόνου (Μια Πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου

Εύφημος Μνεία Ανδρικής Ερμηνείας: Κωστής Κορωναίος για το «Πρώτος Ερωτας» του Χάρη Ραφτογιάννη

Εύφημος Μνεία Γυναικείας Ερμηνείας: Στέλλα Βογιατζάκη για το «Όπως θα Συνέβαιναν Μέσα στο Νερό» της Ανθής Δαουτάκη

1ο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Σπουδαστικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Grand Prix Student: «The Best Orchestra in the World» του Χένικ Μπακχάους (Αυστρία)

Rising Star: «A mess at apartment 14» του Ράντου Μπάρμπου (Ρουμανία)

Τιμητική Διάκριση: «22:47 Line 34» του Μίκαελ Κάρερ (Ελβετία)

Βραβεία Κοινού

Διεθνές Διαγωνιστικό: «Όπως θα Συνέβαιναν Μέσα στο Νερό» της Ανθής Δαουτάκη

Διεθνές Σπουδαστικό: «Το Βάζο» του Κυριάκου Ρόντση (Bournemouth Film School - AUB)

Εθνικό Διαγωνιστικό: «Antivirus» της Αναστασίας Σίμα

Ανεξάρτητα Βραβεία

Βραβείο FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα: «Το Τέλος του Πόνου (Μια Πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου

Βραβείο Π.Ε.Κ.Κ. (Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) για το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα: «Όπως θα Συνέβαιναν Μέσα στο Νερό» της Ανθής Δαουτάκη

Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών για την καλύτερη φωτογραφία από νέο Έλληνα κινηματογραφιστή: Γιάννη Καραμπάτσο για το «Mare Nostrum»

Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής των Ελλήνων για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα: «Στα Βήματά της» της Αναστασίας Κρατίδη.

