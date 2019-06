7 ταινίες που γύρισε ο Τζεφιρέλι εκτός από αυτή που ξέρεις

Τον ξέρετε τον Τζεφιρέλι, όλοι ξέρουμε τον Τζεφιρέλι, είναι κάτι σαν τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, τον μαθαίνουμε στο Δημοτικό και τον θυμόμαστε μετά σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας σαν ένα από εκείνα τα ονόματα ανθρώπων που μας μόρφωσαν μεγαλώνοντας. Ο Τριανταφυλλίδης μας μάθαινε τους κανόνες γραμματικής, ο Τζεφιρέλι πόσο κουλ είναι η ιστορία του Ιησού.

Άλλες εποχές βέβαια τότε, σήμερα το βιβλίο της Γραμματικής είναι της Ειρήνης Φιλιππάκη-Warburton και 3 ακόμα συγγραφέων, και η καλύτερη υπερηρωική ιστορία δεν είναι πια ο Ιησούς αλλά οι Avengers, αλλά τελοσπάντων η ουσία είναι πως ο Τζεφιρέλι ήταν, είναι και θα είναι θεσμός.

Η κληρονομιά του ‘Ιησού’ είναι μάλιστα τόσο βαριά που πλέον έχει επισκιάσει οτιδήποτε άλλο έκανε στην μεγάλη καριέρα του ο σημαντικός σκηνοθέτης. Μέχρι κι ένα γκουγκλάρισμα να του ρίξεις, η φωτογραφία από τη wikipedia που βγάζει αυτόματα το google δεν είναι καν ο Τζεφιρέλι, αλλά είναι ο Ρόμπερτ Πάουελ, δηλαδή ο Ιησούς.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης είναι σαφώς καταδικασμένος να μείνει για πάντα ‘ο σκηνοθέτης του Ιησού από τη Ναζαρέτ’, παρόλο που διαθέτει ένα σπουδαίο έργο σε σινεμά, θέατρο και όπερα. Γι’αυτό κι εμείς, γνωστοί φιλάνθρωποι και φίλοι των τεχνών, είμαστε εδώ για να κάνουμε την ανατροπή αυτό το Πάσχα, και να θυμηθούμε όλες τις ταινίες του Τζεφιρέλι εκτός από αυτή που ξέρουμε όλοι.

ROMEO AND JULIET

Είναι: Η πρώτη από τις αρκετές, πιστές, σαιξπηρικές διασκευές που θα έκανε. Δεν έχει τους μοντερνισμούς ενός Μπαζ Λούρμαν αλλά κερδίζει σε πάθος και σε γοητευτική απόδοση ενός εμβληματικού κειμένου. Ως Ιουλιέτα έχουμε την Ολίβια Χάσεϊ, δηλαδή την Παναγία του 'Ιησού'.

Κάτι για τους φανς του ‘Ιησού’: Η Ολίβια Χάσεϊ.

Πιθανότητες να αποτελέσει διδακτέα ύλη: Ακαδημαϊκά μιλώντας, είναι η πιο σωστή διασκευή, εγώ θα το δίδασκα τουλάχιστον.

JANE EYRE

Είναι: Μιλώντας για διασκευές κλασικών έργων που μετά τον Τζεφιρέλι θα έκανε με πιο θρασύ και πιο εντυπωσιακό τρόπο κάποιος νεότερος σκηνοθέτης, συνεχίζουμε με την κλασική Μπροντέ του '96, δηλάδή την συνεπή μεταφορά της ιστορίας της ορφανής Τζέιν που μεγαλώνει, γίνεται δασκάλα κι ερωτεύεται έναν άντρα με ένα τρόμερό μυστικό. Την Τζέιν παίζει η Άνα Πάκουιν (σε νεαρή ηλικία) και η Σαρλοτ Γκενσμπούργκ, δηλαδή τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους εμπλεκόμενους. Μερικά χρόνια αργότερα βέβαια, το βιβλίο θα μετέφερε στο σινεμά ο Κάρι Φουκουνάγκα με Μία Βασικόφσκα και Μάικλ Φασμπέντερ στους κεντρικούς ρόλους.

Κάτι για τους φανς του ‘Ιησού’: Ο Τζεφιρέλι συνεχίζει να είναι μάστορας στο πώς να διασκευάσεις μεγάλο υλικό σε περιορισμένο χρόνο, πετώντας εδώ μεγάλο μέρος της τελευταίας πράξης του βιβλίου με τρόπο που δεν ζημιώνει την αφήγηση.

Πιθανότητες να αποτελέσει διδακτέα ύλη: Θα προτιμούσα τον Φουκουνάγκα που έχει και ωραιότερες εικόνες #ρηχός.

THE TAMING OF THE SHREW

Είναι: Συνεχίζουμε δυνατά και Σαιξπηρικά, με τη διασκευή του διάσημου έργου με Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπέρτον στους κεντρικούς ρόλους. Το μοτίβο το έχετε πιάσει πια, δε χρειάζεται καν να πω ότι ακολούθησαν πολύ πιο τολμηρές διασκευές του ίδιου υλικού από μετέπειτα δημιουργούς, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι το πόσο μεγάλες αποχωρήσεις είναι οι εν λόγω διασκευές: Το '10 Things I Hate About You' και το θρυλικό επεισόδιο 'Atomic Shakespeare' του 'Moonlighting' είναι και τα δύο μοντέρνες προσεγγίσεις του ίδιου υλικού.

Κάτι για τους φανς του ‘Ιησού’: Αρχίζω να παρατηρώ πως αυτό το bullet δεν ήταν η καλύτερη ιδέα.

Πιθανότητες να αποτελέσει διδακτέα ύλη: Είναι μια εκδοχή που δεν κρατά καλά στο χρόνο. Ο Τζεφιρέλι δε μοιάζει καν να πολυπιστεύει το ίδιο του το φιλμ σε σημεία.

THE CHAMP

Είναι: Διάσημο δακρύβρεχτο δράμα με τον Γιον Βόιτ και τη Φέι Ντάναγουεϊ, για έναν μποξέρ που αποσύρεται και τα περνάει φίνα στη φάρμα του με τα άλογα, όμως όταν τα χρέη αρχίζουν να μαζεύονται και η πρώην γυναίκα του επιστρέφει στη ζωή του για να προσεγγίσει ξανά το παιδί τους, ο Champ επιχειρεί το μεγάλο comeback για να δώσει στον γιό του την καλύτερη δυνατή ζωή. Αυτή τη φορά είναι ο Τζεφιρέλι που κάνει το ριμέικ, στην ομώνυμη ταινία του Κινγκ Βίντορ από τα '30s, η οποία είναι καλύτερη κιόλας.

Κάτι για τους φανς του ‘Ιησού’: Κοιτάχτε, πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί καλά αυτό το σημείο του ποστ και σε λίγη ώρα είναι η Ανάσταση κιόλας.

Πιθανότητες να αποτελέσει διδακτέα ύλη: Είναι! Όχι ακριβώς διδακτέα δηλαδή, αλλά κάτι παρεμφερές. Χρησιμοποιείται σε μελέτες και σε πειράματα σχετικά με τις συναισθηματικές μεταπτώσεις του ατόμου, και συγκεκριμένα το tear-jerker φινάλε της ταινίας, που θεωρείται ένα από τα πιο στενάχωρο όλων των εποχών.

HAMLET

Είναι: Ο τελευταίος Σαίξπηρ του Τζεφιρέλι.

Κάτι για τους φανς του ‘Ιησού’: Έχουμε τον Μελ Γκίμπσον να λέει τον ‘to be or not to be’ μονόλογο, κάτι που πρέπει να είναι αρκετό για τους φανς του ‘Ιησού’ και για τους φανς της ζωής γενικότερα.

Πιθανότητες να αποτελέσει διδακτέα ύλη: Μηδαμινές, από τη στιγμή που ήρθε ο Κένεθ Μπράνα με την 4ωρη βερσιόν που δεν άφηνε έξω από την κινηματογραφική μεταφορά ούτε κόμμα. Πάντως του Τζεφιρέλι είναι πολύ δυνατή σε κάθε περίπτωση.

TEA WITH MUSSOLINI

Είναι: Κρατηθείτε γιατί έχουμε original φιλμ! Ο Τζεφιρέλι σκηνοθετεί ένα ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ για ένα νεαρό αγόρι από την Ιταλί που το μεγαλώνουν μια παρέα Αγγλίδων και Αμερικανίδων την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κάτι για τους φανς του ‘Ιησού’: Τώρα μπορείς να μάθεις την ιστορία του δημιουργού του 'Ιησού', δια χειρός του ίδιου! Σαν αυτοβιογραφία αλλά λιγότερο βαρετό.

Πιθανότητες να αποτελέσει διδακτέα ύλη: Ίσως σε μάθημα για την Σερ, το οποίο ακόμα δεν έχω αποκλείσει ως μελλοντικό ενδεχόμενο.

ENDLESS LOVE

Είναι: Ο Τζεφιρέλι μεταφέρει, εν μέσω αρνητικών κριτικών, ένα βιβλίο που εκδόθηκε 2 χρόνια νωρίτερα, για έναν εφηβικό έρωτα που επιδρά με ορμή σε ό,τι υπάρχει τριγύρω του. Πρωταγωνιστεί η Μπρουκ Σιλντς και σε ένα μικρό ρόλο ο Τομ Κρουζ. Α, και μαντέψτε! Το έκαναν κι αυτό μοντέρνο ριμέικ, πέρσι. Η διαφορά με τα προηγούμενα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για αυτό.

Κάτι για τους φανς του ‘Ιησού’: Όχι ιδιαίτερα, αλλά έχουμε κάτι για τους φανς των ‘Friends’, που είναι οριακά περισσότεροι έτσι κι αλλιώς.

Πιθανότητες να αποτελέσει διδακτέα ύλη: Μόνο στο μάθημα της μουσικής. Το ‘Endless Love’ των Diana Ross και Lionel Richie ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο ντουέτο όλων των εποχών από το Billboard.

Τελοσπάντων, όπως και νά’χει όλοι γνωρίζουμε πως η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Τζεφιρέλι είναι ούτως ή άλλως αυτή η φωτογραφία.