Ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση κινηματογραφικών σεναρίων για ταινία μεγάλου μήκους

Το Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Οxbelly κάνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανοιχτή πρόσκληση (open call) για αιτήσεις από την Ελλάδα. Η κατάθεση αιτήσεων του πρώτου κύκλου αξιολόγησης θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

Οι υποψήφιοι των οποίων τα σενάρια θα περάσουν στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης, θα ενημερωθούν μέσω email τον Ιανουάριο 2021.

Τo Oxbelly Lab τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (CHEVALIER, TRIGONOMETRY) και προσφέρει σε κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να δουλέψουν στο σενάριο της πρώτης ή δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας τους, καθώς και να σκηνοθετήσουν μια σκηνή του σεναρίου τους, υπό την καθοδήγηση των πιο έμπειρων συναδέλφων τους (creative advisors).

Το 2020 το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με 15 πρότζεκτ και 15 Advisors.



Oι Advisors που προσέφεραν τον χρόνο τους το 2020 ήταν οι Maren Ade (TONI ERDMANN), Michael Almereyda (TESLA), Paul Thomas Anderson (PHANTOM THREAD), Ritesh Batra (PHOTOGRAPH), Lisa Cholodenko (OLIVE KITTERIDGE), Willem Dafoe (TOMMASO), Mati Diop (ATLANTICS), Naomi Foner (RUNNING ON EMPTY), Ulrich Köhler (IN MY ROOM), Nick Kroll (BIG MOUTH), Jeff Nichols (LOVING), Olivier Père (Executive director, Arte France Cinema & director of film acquisitions, ARTE France), Εύα Στεφανή (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ), Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη (ATTENBERG), Lulu Wang (THE FAREWELL) και Michael Weber (Founder & Director of THE MATCH FACTORY).



Το Οxbelly ιδρύθηκε το 2015 από τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο (Faliro House) και αποτελείται από μια κοινότητα δημιουργών που υποστηρίζει κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο.



Οι χορηγοί του Oxbelly 2020 ήταν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Ωνάση και η Faliro House Productions.



Βρείτε την αίτηση συμμετοχής, στο επίσημο site της διοργάνωσης.





