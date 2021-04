Χρυσά Βατόμουρα 2021: Ποια ήταν η χειρότερη ταινία της χρονιάς; Οι νικητές των βραβείων

Το 'Absolute Proof' ήταν ένα ψευδοντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε αμέσως μετά τις αμερικάνικες προεδρικές εκλογές, ώστε να δείξει πως είχε υπάρξει νοθεία ψήφων κατά του Ντόναλτ Τραμπ. Μαζί με το 'Music' της Sia, μια ταινία που είχε στο επίκεντρό της τον αυτισμο και την μουσική, αλλά χωρίς αυτιστικό πρωταγωνιστή και τον Ρούντι Τζουλιάνι ως "συμπρωταγωνιστή" στο 'Borat', αλλά και εμφανίσεις της Κέιτι Χόλμς και του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, η τελετή των Χρυσών Βατόμουρων μας παρουσίασε ό,τι χειρότερο προβλήθηκε σε μικρές (κυρίως) και μεγάλες οθόνες το 2020, λίγο πριν τα Όσκαρ.

ADVERTISING

Χειρότερη ταινία

Absolute Proof (Νικητής του βραβείου)

365 Days

Dolittle

Fantasy Island

Music

Χειρότερος Ηθοποιός

Mike Lindell - Absolute Proof (Νικητής του βραβείου)

Robert Downey, Jr. - Dolittle

Michele Morrone - 365 Days

Adam Sandler - Hubie Halloween

David Spade - The Wrong Missy

Χειρότερη Ηθοποιός

Kate Hudson – Music (Νικητής του βραβείου)

Anne Hathaway - The Last Thing He Wanted + Roald Dahl's The Witches

Katie Holmes - Brahms: The Boy II + The Secret: Dare to Dream

Lauren Lapkus - The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka - 365 Days

Χειρότερη ηθοποιός - β' πρωταγωνιστικος ρόλος

Maddie Ziegler - Music (Νικητής του βραβείου)

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Lucy Hale - Fantasy Island

Maggie Q - Fantasy Island

Kristen Wiig - Wonder Woman 1984

Χειρότερός ηθοποιός - β' πρωταγωνιστικος ρόλος

Rudy Giuliani (as "Himself") - Borat Subsequent Moviefilm (Νικητής του βραβείου)

Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee

Shia LaBeouf - The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger - Iron Mask

Bruce Willis - Breach, Hard Kill + Survive the Night

Χειρότερος ερμηνευτικός συνδυασμός

Rudy Giuliani & το φερμουάρ του - Borat Subsequent Moviefilm (Νικητής του βραβείου)

Robert Downey Jr. & ουαλική προφορά– Dolittle

Harrison Ford & ένας ψηφιακός "σκύλος" – Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade - The Wrong Missy

Adam Sandler & η ψεύτική φωνή του - Hubie Halloween

Χειρότερος σκηνοθέτης

Sia – Music (Νικητής του βραβείου)

Charles Band - 3 ταινίες Barbie & Kendra

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes - 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard - Hillbilly Elegy

Χειρότερο σενάριο

365 Days (Νικητής του βραβείου)

3 ταινίες Barbie & Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

Χειρότερο ριμέικ ή σίκουελ

Dolittle (Remake) (Νικητής του βραβείου)

365 Days (Polish Remake/Rip-Off - Fifty Shades of Grey)

Fantasy Island (Remake/"Re-Imagining")

Hubie Halloween (Remake/Rip-Off of Ernest Scared Stupid)

Wonder Woman 1984 (Sequel)

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις