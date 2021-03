Χρυσές Σφαίρες 2021: Σάρωσαν Crown και Μπόρατ- Μεταθανάτιο βραβείο στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν

Γεμάτη εκπλήξεις, ανατροπές αλλά και την επικράτηση κάποιων φαβορί ήταν οι φετινές «Χρυσές Σφαίρες 2021». Η πανδημία επέβαλε η τελετή απονομής να μεταδοθεί ηλεκτρονικά με τους υποψήφιους για τα πολυπόθητα βραβεία να είναι συνδεδεμένοι μέσω zoom και τους νικητές να κάνουν τις ευχαριστίες τους μέσω της κάμερας του υπολογιστή στα σπίτια τους.

ADVERTISING

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι παρουσιάστριες της απονομής των βραβείων των Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ δεν ήταν μαζί στην ίδια αίθουσα: Η Τίνα Φέι και η Έιμι Πόλερ παρουσιάζαν μεν μαζί αλλά η μία βρισκόταν στο στούντιο του NBC στη Νέα Υόρκη και η άλλη στο Λος Άντζελες. Η κωμική πάστα τους ωστόσο και η εξαιρετική χημεία που έχουν βοήθησε ώστε το εμπόδιο αυτό να σχολιαστεί με χιούμορ και να χαρίσει γέλιο στο κοινό.

«Οι Χρυσές Σφαίρες βραβεύουν ταινίες και τηλεοπτικές σειρές αλλά φέτος είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιοι υποψήφιοι ανήκουν στην κάθε κατηγορία αφού οι κινηματογράφοι παραμένουν κλειστοί και τα παρακολουθούμε όλα στις οθόνες των κινητών μας. (Για να σας βοηθήσω) οι σειρές είναι αυτές που παρακολουθώ επί πέντε ώρες σερί, ενώ οι ταινίες είναι αυτές που επιλέγω να μη δω γιατί είναι δύο ώρες» είπε μεταξύ άλλων η Έιμι Πόλερ.

Κατά την τελετή η παρουσία που ξεχώρισε ήταν αναμφίβολα αυτή της Τζέιν Φόντα, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille. Η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών που έχει κατηγορηθεί πολλάκις στο παρελθόν για έλλειψη συμπεριληψιμότητας έδωσε φέτος βραβεία σε τέσσερις μαύρους υποψήφιους - ένας εκ των οποίων είναι ο εκλιπών Τσάντγουικ Μπόουζμαν για την τελευταία του ερμηνεία στη ταινία "Ma Rainey's Black Bottom") ενώ σε πολλές κατηγορίες εξέπληξε με τις επιλογές της, δεδομένου ότι νίκησαν πολλά outsiders.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες τo «Nomadland» θρίαμβευσε στην κατηγορία Δράμα κερδίζοντας και τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας για την Κλόι Ζάο - δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της Ένωσης που το καταφέρνει. Το «Borat Subsequent Moviefilm» μονοπώλησε στην κατηγορία Κωμωδία με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας και Α' Ανδρικού Ρόλου στον Σάσα Μπαρόν Κοέν, ενώ οι πραγματικές εκπλήξεις έγιναν στους υπόλοιπους ρόλους με τα φαβορί να μένουν έξω: αντί για την Βαϊόλα Ντέιβις η Άντρα Ντέι, αντί για την Γκλεν Κλόουζ η Τζόντι Φόστερ, αντί για τον Σάσα Μπαρόν Κοέν ο Ντάνιελ Καλούγια, αντί για την Μαρία Μπακάλοβα η Ρόζαμουντ Πάικ.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, σάρωσε το «The Crown» δεδομένου ότι απέσπασε τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες που ήταν υποψήφιο, ενώ αναμενόμενη ήταν η διπλή νίκη του «The Queen's Gambit» (καλύτερη μίνι σειρά και καλύτερο Α' γυναικείο ρόλο σε μίνι σειρά για την εξαιρετική Άνια Τέιλορ Τζόι).

Aναλυτικά οι νικητές των Χρυσών Σφαιρών 2021:

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Καλύτερη Ταινία - Δράμα: Nomadland της Κλόι Ζάο

- Α' Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα: Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey's Black Bottom»

- Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα: Άντρα Ντέι για το «The United States Vs. Billie Holiday»

- Καλύτερη Ταινία σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video)

- Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Σάσα Μπάρον Κοέν για το «Borat Subsequent Moviefilm» Borat 2

- Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ρόζαμουντ Πάικ για το «I Care a Lot»

- Β' Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

- Β' Γυναικείος Ρόλος: Τζόντι Φόστερ στον «Μαυριτανό» του Κέβιν ΜακΝτόναλντ

- Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Η σκηνοθέτιδα Chloe Zhao RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

- Καλύτερο Σενάριο: Άαρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

- Καλύτερη Ταινία - Animation: Soul του Πιτ Ντόκτερ

- Καλύτερη Μουσική: Τρεντ Ρέζνορ, Ατικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το «Soul»

- Καλύτερο Τραγούδι: Io Si (Seen) από το «Η Ζωή Μπροστά Σου» του Εντοάρντο ΠόντιSofia Loren Life Ahead 607

- Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Minari του Λι Αϊζακ Τσανγκ

- Carol Burnett Award: Νόρμαν Λιρ

- Τιμητικό Βραβείο Cecil B. DeMille: Τζέιν Φόντα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

- Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα: The Crown (Netflix)

- Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Έμα Κόριν για το «The Crown»

- A' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα: Τζος Ο' Κόνορ για το «The Crown»

- Καλύτερη τηλεοπτική σειρά - Κωμωδία: Schitt's Creek (POP TV)

- Α' Γυναίκειος Ρόλος - Κωμωδία: Κάθριν Ο' Χάρα για το «Schitt's Creek»

- Α' Ανδρικός Ρόλος Κωμωδία: Τζέισον Σουντέικις για το «Ted Lassο»

- Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The Queen's Gambit (Netflix)

- Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Μαρκ Ράφαλο στο «I Know this Much is True»

- Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Άνια Τέιλορ - Τζόι για το «The Queen's Gambit»

- Β' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Τζον Μπογιέγκα για το «Small Axe» του Στιβ ΜακΚουίν

- Β' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Γκίλιαν Αντερσον για το «The Crown»

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις