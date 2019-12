Claudine Auger: Πέθανε η θρυλική Domino, κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Πέθανε στα 78 της χρόνια η Κλοντίν Οζέ (Claudine Auger), που έμεινε στην ιστορία του σινεμά ως το "πρώτο κορίτσι από τη Γαλλία" του πράκτορα Τζέιμς Μποντ.

Η Οζέ έπαιζε στο Thunderball του 1965 στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Sean Connery. Σύμφωνα με τον ατζέντη της πέθανε στο Παρίσι όπου διέμενε, μετά από μακροχρόνια ασθένεια.

Ξεκίνησε την καριέρα της με μικρούς ρόλους δίπλα στη Romy Schneider και τον Alain Delon (ταινία Christine του 1958) και έκανε τη μπαλαρίνα στο Testament of Orpheus (1960) του Jean Cocteau. Στα 17 της είχε εκπροσωπήσει τη Γαλλία στον διαγωνισμό Miss World.

H Claudine Auger στο Thunderball

Στα 18 της παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Pierre Gaspard-Huit και ο ίδιος της έδωσε ρόλους στα φιλμ "Le Masque de fer" (1962), και "Kali Yug: Goddess of Vengeance" (1963).

Στο Thunderball ήταν το κορίτσι του κακού πράκτορα της "Spectre" (έτσι βαφτίστηκε και η επόμενη ταινία), όμως ο Μποντ κατάφερε να την πάρει με το μέρος του, χρησιμοποιώντας φυσικά τη γοητεία του. Στο "Never Say Never Again" του 1983 ο ρόλος της Domino ενσαρκώθηκε από την Kim Basinger.

Η ταινία αποτελεί προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ίαν Φλέμινγκ, το οποίο βασίστηκε σ’ ένα πρωτότυπο σενάριο του Τζακ Γουάιτνγκαμ, που γράφτηκε το 1961 και είναι η τέταρτη κατά σειρά ταινία με ήρωα τον Μποντ.

Για την ιστορία η Ούρσουλα Άντρες θεωρείται το "πρώτο κορίτσι" του Μποντ αφού έπαιξε στην ταινία "Dr.No", του 1962.