Είναι ο Τομ Χάρντι ο επόμενος James Bond;

Πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τομ Χάρντι να είναι ο διάδοχος του Daniel Craig στον ρόλο του θρυλικού James Bond.

ADVERTISING

Το "No Time to Die" είναι η πέμπτη και τελευταία ταινία του Daniel Craig ως μυστικού πράκτορα της MI6. Οι εικασίες των φανς για τη συνέχεια του "007", ήταν πολλές όμως, την Παρασκευή ένα δημοσίευμα του "The Vulcan Reporter" φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή ή τον ίδιο τον ηθοποιό, παρ΄όλα αυτά το κοινό αδημονεί για την επιβεβαίωση της είδησης.

Το "No Time to Die" θα έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου στις 31 Μαρτίου 2020. Η κυκλοφορία του όμως επαναπρογραμματίστηκε για το Νοέμβριο του 2020, λόγω των συνεπειών που δημιούργησε στην κινηματογραφική βιομηχανία ο Covid-19.