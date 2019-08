Έρχεται νέα ταινία Mortal Kombat: Ποιοι ηθοποιοί έχουν υπογράψει

Το reboot του "Mortal Kombat" είναι γεγονός. Βίαιο και πολύ κοντά στο κλασικό video game, φέρει τη σφραγίδα του σεναριογράφου Greg Russo, ενώ θα είναι κατάλληλο μόνο για ενήλικες.

Ο σεναριογράφος δεν μας έχει πει ακόμη ποιοι ήρωες θα πεθάνουν στην οθόνη, κάτι που πολλαπλασιάζει την προσμονή μας για την πρεμιέρα του 2021.

Πλέον, όπως ανακοινώνει το Hollywood Reporter, δύο ακόμα ηθοποιοί ενσωματώνονται στο cast του reboot της New Line, "Mortal Kombat", οι Chin Han (Shang Tsung) και Hiroyuki Sanada (Scorpion).

Η Jessica McNamee (The Meg) βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις για να ενσαρκώσει την Sonya Blade, ενώ ο Josh Lawson (House of Lies) έχει υπογράψει ήδη για να παίξει τον μεγάλο εχθρό της ηρωίδας, τον Kano.

Στην ταινία θα δούμε επίσης τον Joe Taslim ως Sub-Zero και τον Ludi Lin (Power Rangers) ως Liu Kang.

Ο Tadanobu Asano (Thor: Ragnarok) θα υποδυθεί τον Raiden, ο Mehcad Brooks (Supergirl) τον Jax και η σχεδόν πρωτοεμφανιζόμενη Sisi Stringer (έχει παίξει σε μόλις μία ακόμη ταινία) τη Mileena.

Τέλος ο Lewis Tan (Wu Assassins) θα εμφανιστεί έναν άγνωστο μέχρι στιγμής ρόλο

Οι ετοιμασίες για την έναρξη της παραγωγής ξεκίνησαν τον Μάιο στην Αυστραλία με τα γυρίσματα να ξεκινούν αργότερα μέσα στο 2019. Το σενάριο της ταινίας έχει γράψει ο Greg Russo (Highwaymen) και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Simon McQuoid, ο οποίος θα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

Παραγωγοί είναι οι Todd Garner (Isn’t It Romantic), Larry Kasanoff (True Lies), E. Bennett Walsh (Men in Black: International), Michael Clear (The Nun), Sean Robins (Tag) και James Wan (Aquaman). Αν και η ανακοίνωση της ταινίας είχε βγει πριν από χρόνια, ο Wan είχε δηλώσει ότι επειδή αγαπά τόσο πολύ αυτό το project δεν θα βιαζόταν να το υλοποιήσει.

Εκτός απ' την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά βιντεοπαιχνιδιών, το "Mortal Kombat" είχε προσαρμοστεί σε δυο live-action ταινίες τη δεκαετία του 1990, καθώς και σε σειρά web με τίτλο "Mortal Kombat: Legacy".

Το κατάλληλο μόνο για ενήλικες "Mortal Kombat" θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου 2021 (ΗΠΑ).