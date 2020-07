Έρχεται νέο "Scream" το 2021 - Reboot για το θρυλικό θρίλερ

Νωρίτερα από το αναμενόμενο αναμένεται να κυκλοφορήσει το re-boot του επιτυχημένου θρίλερ του Wes Craven, "Scream". Όπως ανακοίνωσε το στούντιο παραγωγής Spyglass Media Group, το οποίο θα συνεργαστεί με την Paramount Pictures για την επανακυκλοφορία του πέμπτου κατά σειρά "Scream", η ημερομηνία κυκλοφορίας του θα είναι μέσα στο 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του δημοφιλούς franchise τρόμου. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Το Variety γράφει ότι τα γυρίσματα του "Scream 5" θα ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες στο Wilmington της Βόρειας Καρολίνας. Ως προς το cast, ο David Arquette είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει μέχρι στιγμής ανακοινωθεί επίσημα ότι θα συμμετάσχει στην πέμπτη ταινία. Θα επαναλάβει τον ρόλο του ως ο Σερίφης Dewey Riley, τον αφοσιωμένο αστυνομικό με την απαράμιλλη φιλικότητα και καλοσύνη. Περισσότερες ανακοινώσεις για το cast αναμένονται να γίνουν όταν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, πληροφορίες ωστόσο θέλουν και τη Neve Campbell, πρωταγωνίστρια της κινηματογραφικής σειράς να επιστρέφει στον ρόλο της Sidney Presvott που την καθιέρωσε. Πιθανή είναι και η επιστροφή της Courteney Cox στον ρόλο της δαιμόνιας δημοσιογράφου Gale Weathers.

Η υπόλοιπη ομάδα του project περιλαμβάνει τους Matthew Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett του "Ready or Not", οι οποίοι θα συν-σκηνοθετήσουν και το δίδυμο James Vanderbilt και Guy Busick, οι οποίοι υπογράφουν το σενάριο.

Η περίληψη για το "Scream 5" δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα. Επίσης αβέβαιο είναι αν το project αυτό θα είναι ένα soft reboot που θα συνεχίσει την προηγούμενη ιστορία ή ένα hard reboot χωρίς καμία σύνδεση με τις προηγούμενες ταινίες του franchise.

Οι τέσσερις προηγούμενες ταινίες του "Scream" σκηνοθετήθηκαν από τον θρυλικό σκηνοθέτη τρόμου Wes Craven, ο οποίος απεβίωσε το 2015. Ο Arquette προηγουμένως είπε πως θα ήθελε "να τιμήσει την κληρονομιά του Wes Craven" στο επερχόμενο reboot του "Scream", αν και δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες.