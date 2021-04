Έρχεται ταινία Captain America 4: Στο επίκεντρο ο Falcon που πλέον φέρει την ασπίδα

Με την ολοκλήρωση και των έξι συνολικά επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς "The Falcon and The Winter Soldier"της Marvel, ήταν επόμενο να αρχίσει η κουβέντα σχετικά με μια τέταρτη ταινία που θα αφορά στον Captain America.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η Disney έχει ήδη στα σκαριά το Captain America 4 και η υπόθεση θα κινηθεί γύρω από τον Sam Wilson (The Falcon) που ερμηνεύει μοναδικά ο ηθοποιός Antony Mackie. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της ταινίας "Avengers: Endgame" ο αρχικός Captaina America (Steve Rogers) έδωσε την ασπίδα του στον Wilson, θέλοντας εκείνος να φέρει στο εξής τον τίτλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ SPOILERS

Στη σειρά "The Falcon and The Winter Soldier" είδαμε αρχικά τον Wilson να αρνείται την ευθύνη, παραδίνοντας την ασπίδα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ωστόσο οι εξελίξεις τον έφεραν αντιμέτωπο εκ νέου με την απόφαση να πάρει εκείνος τη σκυτάλη. Όπως κι έκανε: Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς ο Sam Wilson φορά το νέο του κοστούμι σαν Captain America και δίνει έναν συνταρακτικό λόγο κατά του φυλετικού ρατσισμού που μαστίζει ακόμα τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το σενάριο της ταινία θα αναλάβει ο δημιουργός της σειράς Malcom Spellman μαζί με τον Dalan Musson. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το cast της ταινίας, ούτε το όνομα του σκηνοθέτη, αλλά σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το "The Falcon and The Winter Soldier" έλαβε πολύ καλές κριτικές ως η δεύτερη σειρά της Marvel μετά το αριστουργηματικό WandaVision, ενώ στις 11 Ιουνίου 2021 έρχεται στο Disney+ και η σειρά Loki με πρωταγωνιστή τον Tom Hiddleston.

