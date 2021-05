Eternals: Το πρώτο trailer της νέας ταινίας της Marvel - Τι σχέση έχει με το Δωδεκάθεο

Το βράδυ της Δευτέρας τα Marvel Studios επιφύλασσαν για τους θαυμαστές του MCU μια μεγάλη έκπληξη: Έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με σκηνές από τις νέες ταινίες τους που θα κυκλοφορήσουν το 2021 και το 2022 (στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης Phase 4, η οποία καθυστέρησε λόγω της πανδημίας). Το συγκινητικό trailer περιείχε μεταξύ άλλων και πλάνα από την πολυναμενόμενη ταινία "Eternals" που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Το βίντεο επικεντρώνεται στην έννοια της (κινηματογραφικής) οικογένειας που έχει δημιουργηθεί μέσα από τις ταινίες: τόσο η οικογένεια των υπερηρώων της που συνεχώς διευρύνεται, όσο και η οικογένεια του κοινού τους, που παραμένει πιστό και αφιερωμένο στο σύμπαν της Marvel, κάτι που προκύπτει και από τη μεγάλη επιτυχία που συνάντησαν οι μέχρι τώρα τηλεοπτικές παραγωγές του MCU "WandaVision" και "Falcon & the Winter Soldier". Η αφήγηση γίνεται από τον κορυφαίο Stan Lee (πιθανότατα από κάποια συνέντευξη που είχε δώσει).

Στο τρέιλερ βλέπουμε πλάνα από παλιές κυκλοφορίες της Marvel (είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το σημείο όπου βλέπουμε το κοινό να αντιδρά μέσα σε έναν κινηματογράφο στο climax της ταινίας "Avengers: Endgame") καθώς και στιγμιότυπα από τις νέες ταινίες "Black Widow", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" και "Eternals". Στο τέλος έχουμε αποκάλυψη των επίσημων τίτλων των υπόλοιπων κυκλοφοριών: "Spider-Man: No way home", "Black Panther: Wakanda Forever", "Thor 3: Love & Thunder", "Dr. Strange in the Multiverse of Madness", "The Marvels", "Ant-Man & the Wasp: Quantumania", "Guardians of the Galaxy: Vol. 3" και "Fantastic Four".

Aναμφίβολα, η ταινία που ξεχώρισε στο βίντεο είναι το "Eternals" (μια απόδωση στα ελληνικά θα μπορούσε να είναι οι "Αιώνιοι"): Εκτός από το λαμπερό καστ (σ.σ.: τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν η Αντζελίνα Τζολί, η Σάλμα Χάγιεκ, ο Κιτ Χάρινγκτον, ο Ρίτσαρντ Μάντεν και η Τζέμα Τσαν), ιη ταινία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κλόι Ζάο (Chloé Zhao), η οποία απέσπασε εφέτος για την ταινία της "Nomadland" τα Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας στην 93η Τελετή Απονομής των διάσημων κινηματογραφικών βραβείων. Η Ζάο είναι η πρώτη σκηνοθέτης ασιατικής καταγωγής που ήταν υποψήφια, ενώ είναι ημόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας στην ιστορία του θεσμού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής των Marvel Studios Κέβιν Φάιγκι έχει δηλώσει ότι η παρουσίαση που είχε κάνει η Ζάο για την ταινία είναι η πιο ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έχει παρακολουθήσει για μια ταινία μέχρι σήμερα. Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Matthew και Ryan Firpo.

Eternals: Ποιοι είναι

Ποιοι είναι όμως οι Eternals; Η εν λόγω ομάδα των ηρώων - θεών είναι δημιούργημα του Jack Kirby και πρωτοεμφανίστηκε στα κόμικ το 1976: Το storyline τους ξεκινά πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια, με την εμφάνιση των Celestials (Ουράνιοι) στον κόσμο μας.

Οι Celestials είναι θεοί και από τις παλαιότερες οντότητες του σύμπαντος. Επισκέφτηκαν τη Γη και άρχισαν να κάνουν πειράματα στο ανθρώπινο είδος που ακόμα βρισκόταν στο στάδιο του Νεάντερνταλ. Στο πλαίσιο αυτών των πειραμάτων, οι Celestials δημιούργησαν τη φυλή των ημίθεων Eternals. Παρότι τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά μοιάζουν με αυτά των ανθρώπων, οι Eternals μπορούν να ζήσουν αιώνια (αν και δεν είναι εντελώς αθάνατοι - μπορεί να πεθάνουν και να "ξαναδημιουργηθούν στη γενέτειρά τους, Olympia). Επίσης δεν μπορούν να αναπαραχθούν, γι’ αυτό και ο αριθμός τους παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα. Παράλληλα όμως με τους Eternals, οι Celestials δημιούργησαν και τους Deviants, μια φυλή με ασταθή γενετικά χαρακτηριστικά και παραμορφωμένη στα όρια της τερατογένεσης. Oι Eternals παρέμειναν στη Γη σαν φύλακες για να την προστατεύουν από τους φριχτούς Deviants. Ως προς τις δυνάμεις τους, όλοι είναι υπερβολικά δυνατοί, άτρωτοι, μπορούν να πετούν και να διαμορφώνουν με το μυαλό τους την ύλη (άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλοι σε μικρότερο).

Eternals: Η σχέση με την αρχαία Ελλάδα

Δεδομένου ότι οι Eternals ζουν εδώ και πολλούς αιώνες στη Γη, έχουν συναναστραφεί με διάφορους πολιτισμούς, στους οποίους έχουν αναχθεί σε θεότητες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στα κόμικ του Kirby υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και το Δωδεκάθεο. Καταρχάς οι Eternals ζουν στην Olympia, μια πόλη που είναι στην κορυφή ενός βουνού και είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη για τους θνητούς. Ο αρχηγός του Zuras (ο οποίος δεν θα εμφανιστεί στην ταινία) ομοιάζει πολύ με τον Δία, ενώ η κόρη του, η σοφή πολεμίστρια Thena (την υποδύεται η Αντζελίνα Τζολί) είναι πιθανότατα η θεά Αθηνά. Ένα άλλο μέλος της ομάδας τους είναι ο Makkari / Ερμής, τον οποίο στην ταινία θα ενσαρκώσει η Λόρεν Λίντλοφ). Η Σάλμα Χάγιεκ ερμηνεύει τον Αίαντα (Ajax), ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει στους Celestials και τέλος ο Μπράιν Τιρί Χένρι υποδύεται τον Phastos / Ήφαιστο...

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι η ταινία για τους Eternals θα εστιάζει στη Sersi (την υποδύεται η Τζέμα Τσαν και είναι η μάγισσα Κίρκη της ελληνικής μυθολογίας) και στον Ikaris, τον πιο δυνατό των Eternals (τον ερμηνεύει ο Ρίτσαρντ Μάντεν). Ο Ikkaris είναι ένας δεινός πολεμιστής, οι περιπέτειες του οποίου κρατούν από την αρχαιότητα. Έχει πολεμήσει μέχρι και στην αρχαία Ελλάδα (ανάμεσα στους αντιπάλους του και ένας Deviant που έμοιαζε με Μινώταυρο...)

Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν στην ταινία θα εμφανιστεί και ο Thanos, δεδομένου ότι στα κόμικ αποδεικνύεται ότι είναι στην πραγματικότητα ένας Eternal.

