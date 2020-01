Fargo: Πρώτο trailer για την 4η σεζόν με πρωταγωνιστή τον Chris Rock

Τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της 3ης σεζόν, το εξαιρετικό Fargo επιστρέφει με την 4η σεζόν του που θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Απριλίου 2020 στις ΗΠΑ. Οι φίλοι της σειράς περιμέναν αρκετά, αλλά από σήμερα, Παρασκευή, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρώτο trailer της νέας σεζόν και να μάθουν ορισμένα στοιχεία για την υπόθεση της.

Ο νέος κύκλος μάς μεταφέρει στη δεκαετία του ’50 και το επίκεντρο είναι ο Loy Cannon, ένας μαφιόζος που ενσαρκώνει ο Chris Rock. Βρισκόμαστε στο Kansas City εν μέσω της συνεννόησης δύο συμμοριών, μία Αφροαμερικανών και μία Ιταλών, που αποφασίζουν να ελέγξουν από κοινού το οργανωμένο έγκλημα και μέρος της συμφωνίας τους είναι να ανταλλάξουν τους μεγαλύτερους γιους.

Στο cast συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Ben Whishaw (Perfume: The Story of a Murderer), Jessie Buckley (Chernobyl), Jason Schwartzman (Dreamland) και Uzo Aduba (Orange is the New Black).