Φρανκ Σταλόνε: O άγνωστος αδελφός του Σιλβέστερ και η ιστορία "ζήλιας" που τους ενώνει

Ο 71χρονος Φρανκ Σταλόνε σήμερα, δεν διστάζει να δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση πόσο αγαπάει τον μεγάλο του αδελφό. Άλλωστε, χάρη στην ταινία 'Stayin' Alive', που εκείνος σκηνοθέτησε το 1983, ο Φρανκ έκανε την πρώτη του επιτυχία ως τραγουδιστής, με το κομμάτι 'Far From Over', που συμπεριλήφθηκε στο soundtrack.

ADVERTISING

Όμως, όταν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του `70, ο Σιλβέστερ Σταλόνε γνώρισε για πρώτη φορά την εμπορική και καλλιτεχνική καταξίωση, υποδυόμενος τον πυγμάχο Ρόκι Μπαλμπόα, ο Φρανκ δεν έκρυψε τη ζήλεια του. Σε συνέντευξη του στο PageSix, είχε δηλώσει: "Όταν εκείνος μέσα σε μια νύχτα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο, εγώ έμενα ακόμα μαζί με την μπάντα μου σε ένα δωμάτιο των 80 δολαρίων και δεν υπήρχε κανένας τρόπος να ξεφύγουμε από αυτή την μιζέρια". Σήμερα ο Φρανκ, αν και πέρα από τη συμμετοχή του σε μια τηλεοπτική σειρά με τίτλο 'Movie Stars' κατά τη δεκαετία του `80 και το 'Far From Over' δεν έχει κάτι να δείξει ως μουσικός/ηθοποιός, παραμένει στην επικαιρότητα. Έχει εμφανιστεί ως 'σύμβουλος μποξέρ' στο ριάλιτι 'The Contender' και έκτοτε μετράει αρκετές συμμετοχές σε βραχύβια τηλεοπτικά προγράμματα ριάλιτι/lifestyle. Το βέβαιο είναι πως νιώθει άνετα με αυτή την εξέλιξη και δεν παύει να εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τον αδελφό του.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις