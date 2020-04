H Lady Gaga θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ για τη δυναστεία Gucci

Η Lady Gaga είναι σε συζητήσεις για να υποδυθεί τη χήρα του Μαουρίτσιο Γκούτσι , Πατρίτσια Ρετζάνι στην επερχόμενη δραματική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «Gucci» βασισμένη σε αληθινό έγκλημα.

Το κινηματογραφικό έργο θα ακολουθεί την αληθινή ιστορία της καταδίκης της Πατρίτσια Ρετζάνι για τη δολοφονία του συζύγου της, μεγιστάνα της μόδας, όταν ανακάλυψε ότι ήταν άπιστος.

ADVERTISING

Ενώ η ταινία είναι «στα σκαριά» από τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με το THR, η εταιρεία διανομής MGM μόλις αγόρασε το κινηματογραφικό πρότζεκτ.

Η ταινία «Gucci» αντλεί έμπνευση από το βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed».

«Αυτό το πρότζεκτ είναι εδώ και καιρό ένα έργο αγάπης τόσο για τον Ρίντλεϊ όσο και για μένα» αναφέρει η Τζιανίνα Σκοτ, η οποία θα συνεργαστεί στην παραγωγή της ταινίας με τον σύζυγό της. «Η ιστορία είναι τόσο επική, το στοίχημα είναι τόσο υψηλό και οι χαρακτήρες είναι τόσο πληθωρικοί, που ήμασταν αποφασισμένοι να το μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη» προσθέτει.

«Το να πω ότι είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Μάικ Ντε Λούκα και τον εξαιρετικό κινηματογραφικό όμιλο του MGM είναι πολύ λίγο. Ανυπομονούμε να δούμε να γίνεται πραγματικότητα τον επόμενο χρόνο» τονίζει.