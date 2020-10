James Bond: Νέα αναβολή για την πρεμιέρα της ταινίας "No time to die"

Νέα αναβολή για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας του James Bond, "No time to die" που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον περασμένο Απρίλιο και στη συνέχεια, λόγω της πανδημίας, αναβλήθηκε για την 12η Νοεμβρίου.

"MGM, Universal και οι παραγωγοί της ταινίας του Μποντ, Michael G. Wilson και Barbara Broccoli, ανακοίνωσαν σήμερα ότι η κυκλοφορία του No Time To Die, της 25ης ταινίας της σειράς Τζέιμς Μποντ, θα καθυστερήσει έως τις 2 Απριλίου 2021, προκειμένου να προβληθεί σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφόφιλο κοινό. Κατανοούμε ότι η καθυστέρηση είναι απογοητευτική για τους θαυμαστές μας, αλλά ανυπομονούμε να μοιραστούμε το No Time To Die τον επόμενο χρόνο» αναφέρει το σχετικό Tweet.

