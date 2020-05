Justice League: Η ιστορία της "καταραμένης" ταινίας που δεν ήθελαν να δεις

Η ταινία «Justice League» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις για τους φανατικούς των κόμικ της DC. Η διάσημη ομώνυμη υπερηρωική ομάδα καταμετρά στα μέλη της τους κορυφαίους ήρωες της Ένατης Τέχνης: Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern και αρκετοί άλλοι ένωναν τις δυνάμεις τους για να σώσουν τον πλανήτη μας (αν όχι το σύμπαν) από τις μεγαλύτερες απειλές. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με αυτό το roster και ένα δυνατό σενάριο, η μεταφορά της πολύ πιθανώς να εκθρόνιζε τους Avengers από την πρώτη θέση της μεγαλύτερης εισπρακτικής επιτυχίας όλων των εποχών. Παρά τη χρόνια διαμάχη άλλωστε της DC και της Marvel, η πρώτη πάντα κέρδιζε ως προς την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων της και την πιο σκοτεινή της αισθητική.

Τελικώς το JL κυκλοφόρησε στις αίθουσες το φθινόπωρο του 2017 και χαρακτηρίστηκε από κοινό και κριτικούς ως αποτυχία, κυρίως λόγω σεναρίου και μοντάζ (και φυσικά λόγω του διάσημου πια κακοφτιαγμένο εφέ με το μουστάκι του Σούπερμαν, το οποίο κατάφεραν μεν να αφαιρέσουν ψηφιακά, παραμόρφωσαν δε το πρόσωπο του ηθοποιού). Η ταινία συγκέντρωσε 657.9 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις (έχοντας προϋπολογισμό 300 εκατ. δολάρια) εντούτοις δεν ικανοποίησε κανέναν. Και ίσως ο λόγος κρύβεται στον μύθο του "Snyder Cut", της αρχικής εκδοχής της που "θάφτηκε" από το στούντιο παραγωγής...

Τις τελευταίες ώρες οι φήμες ολοένα και φουντώνουν ότι η Warner Bros και το HBO Max συμφώνησαν να ανασυρθεί και να προβληθεί η χαμένη θρυλική κόπια του JL. Μάλιστα ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ζακ Σνάιντερ, άφησε να εννοηθεί ότι το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις...

Με αφορμή τα εν λόγω δημοσιεύματα, το News 24/7 παρουσιάζει την ιστορία του "καταραμένου" φιλμ, ενός από τα πιο διάσημα που μπήκαν ποτέ στην υποθετική βιβλιοθήκη των ανολοκλήρωτων ταινιών:

Το στόρι μιας μεγάλης αποτυχίας

Όταν ανακοινώθηκε ότι ο Ζακ Σνάιντερ - σκηνοθέτης των «300», των «Watchmen», του «Man of Steel» και του «Batman V. Superman: Dawn of Justice» θα αναλάβει τα ηνία του JL, οι περισσότεροι αναθάρρησαν ότι η στιγμή που ονειρεύονταν από μικρά παιδιά θα γίνει πραγματικότητα και θα δουν τη Λεγεώνα της Δικαιοσύνης στη μεγάλη οθόνη. Τα σημάδια ήταν ευοίωνα: Ο Snyder έχει αποδείξει ότι είναι ένα fanboy που τιμά το πρωτογενές υλικό, ενώ το καστ του ήταν ήδη δοκιμασμένο: Ο Χένρι Καβίλ είχε καταξιωθεί ως σύγχρονος Superman, η Γκαλ Γκαντότ αναδείχθηκε σε ηθοποιό της Α-list και σύμβολο φεμινισμού μετά την επιτυχία της σόλο ταινία της Wonder Woman και ο Μπεν Άφλεκ κατά πολλούς έκανε την πιο επιτυχημένη απόδοση του Batman των κόμικς.

Οι δυσκολίες για την υλοποίηση του οράματος που είχε ο Σνάιντερ πιθανώς να ξεκίνησαν από το στάδιο της προπαραγωγής: Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά από πηγές στην παραγωγή της ταινίας, η Warner Bros ήθελε μια μπλοκμπαστερική επιτυχία παρόμοια με τους «Avengers» (οι οποίοι είχαν σαρώσει στο box office) αλλά ο Σνάιντερ ήθελε να επεκτείνει και να κορυφώσει τη δραματουργία που είχε διαμορφώσει στα «Man of Steel» και «Batman V. Superman» και να "χτίσει" πάνω στις συνέπειες του θανάτου του Σούπερμαν. Ήθελε επιπλέον να επεκτείνει τους κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς που έσπειρε στο «BvS» (οι οποίοι βέβαια δεν είχαν σχολιαστεί θετικά από μερίδα θεατών και κριτικών).

Δεν έγινε ποτέ επισήμως γνωστό εάν προκάλεσαν ρήξη οι διαφορετικές οπτικές που είχαν το στούντιο παραγωγής και ο σκηνοθέτης για την ταινία, ίσως και γιατί ένα τραγικό χτύπημα της μοίρας δεν το άφησαν να συμβεί: Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η κόρη του Σνάιντερ έβαλε τέλος στη ζωή της, με αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης να αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο φέρεται να ήταν αρκετά κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Τότε η WB έκανε μια κίνηση-ματ που πιθανότατα αποτέλεσε την η αρχή του τέλους του οράματος του Σνάιντερ: Προσέλαβε τον Τζος Γουίντον, σκηνοθέτη των δύο πρώτων Avengers, με σκοπό να ολοκληρώσει τα γυρίσματα. Η κατάσταση ωστόσο μοιάζει να ξέφυγε: Αντί να γυριστούν οι λίγες συμπληρωματικές σκηνές που εκκρεμούσαν, ο Γουίντον έγραψε νέες σκηνές, "διόρθωσε" ήδη υπάρχουσες και προχώρησε σε πανάκριβα re-shoots που διήρκεσαν μήνες.

Το τελικό αποτέλεσμα της μίξης Σνάιντερ - Γουίντον ήταν και αυτό που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες και μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές λέξεις που το χαρακτηρίζουν είναι "απογοήτευση": Ο "κακός" της ταινίας ήταν ένα αδιάφορο CGI, οι διαντιδράσεις των χαρακτήρων επικεντρώνονταν συχνά στο ποιος θα πει την πιο χαζοαστεία ατάκα και (πέρα από τις σκηνές μάχης και τα υποφερτά εφέ) δεν υπήρχε ιδιαίτερο νόημα στα όσα συνέβησαν, ούτε φυσικά εξέλιξη χαρακτήρων.

Αν κατάφερε κάτι η ταινία «Justice League» ήταν να βάλει ταφόπλακα στο ενοποιημένο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, και να υποχρεώσει την εκδοτική και την WB να δώσουν ευκαιρίες σε μεμονωμένες, πιο τολμηρές ταινίες όπως το «Joker» του Τοντ Φίλιπς ή ο νέος Batman με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον (μόνη εξαίρεση η spin-off ταινία της Harley Quinn "Birds of Prey" με τη Μάργκοτ Ρόμπι που "πρόλαβε" να πάρει το πράσινο φως).

To honest trailer που παρωδεί το Justice League:

Η "γέννηση" του Snyder Cut

Μέσα στη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια που προκάλεσε η ταινία γεννήθηκε ο "μύθος" του Snyder Cut, της αρχικής δηλαδή ταινίας που είχε οραματιστεί και φημολογούταν ότι πρόλαβε να γυρίσει ο Σνάιντερ (σ.σ.: το Forbes είχε δημοσιεύσει πως το φιλμ του Σνάιντερ ήταν 90% έτοιμο).

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης άφηνε τα χρόνια που ακολούθησαν μέσω των λογαριασμών του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης hints για τη δική του βερσιόν της ταινίας (από σχόλια μέχρι conceptual art και φωτογραφίες backstage). Συνεργάτες του και μέλη της παραγωγής πήραν τη σκυτάλη και διέρρευσαν ότι υπάρχει η αρχική εκδοχή του Σνάιντερ, το λεγόμενο Snyder Cut, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από τη βερσιόν που κυκλοφόρησε στις αίθουσες. Ο μύθος άρχιζε να χτίζεται και να φουντώνει: δεκάδες petition έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο, ενώ το #ReleasetheSnyderCut καταμετρά εκατομμύρια tweets (μεταξύ των οποίων και αυτά της Γκαλ Γκαντότ και του Τζέισον Μομόα/Aquaman).

Τα media κάλυψαν με ιδιαίτερο ζήλο την καμπάνια των θαυμαστών του Snyder και εάν τελικώς επιβεβαιωθούν οι φήμες ότι WB και HBO Max συμφώνησαν για την προβολή της διαβόητης ταινίας, θα αποτελέσει ιστορική πρωτιά που οι διαδικτυακές υπογραφές πιάνουν τόπο για την επανακυκλοφορία μιας εναλλακτικής κόπιας ταινίας μεγάλου μήκους αυτού του βεληνεκούς.

Ως προς το τι θα δούμε στο Snyder Cut, από τα hints του σκηνοθέτη και τις διαρροές που έχουν γίνει τα πιθανότερα νέα στοιχεία που θα βλέπαμε είναι τα εξής:

- Εισαγωγή του Martian Manhunter. Σε μια σκηνή μεταξύ της Martha Kent και της Lois Lane που κατά πληροφορίες δεν γυρίστηκε ποτέ, θα γινόταν η αποκάλυψη ότι η Martha ήταν στην πραγματικότητα μεταμφιεσμένος ο δημοφιλής εξωγήινος των κόμικς. Στη συνέχεια ο Martian Manhunter θα μεταμορφωνόταν στον Στρατηγό Swanwick, που υποδύθηκε ο Χάρι Λένιξ.

- Εισαγωγή του Darkseid, του απόλυτου κακού της DC (ας πούμε κατ' αναλογία με τη Marvel ότι είναι ο αντίστοιχος Thanos από τους Avengers). Εικάζεται ότι στο τέλος της ταινίας, ο Cyborg θα υπερφορτωνόταν και θα τηλεμεταφερόταν μυστηριωδώς στα πόδια του Darkseid.

- Διαφορετική κατάληξη του "κακού" Steppenwolf. Η φημολογία είναι ότι η Wonder Woman είναι αυτή που δίνει το θανατηφόρο χτύπημα στον κερασφόρο εξωγήινο.

- Εισαγωγή της Iris West, της αγαπημένης του Flash, την οποία ο ταχύτατος υπερήρωας θα έσωζε από ένα τροχαίο.

- Τον διάλογο Mera - Aquaman στην παραλία. Μια εκδοχή της σκηνής αυτής είδαμε στην ταινία Aquaman. Επίσης στο JL θα εμφανιζόταν και ο Vulko του Γουίλεμ Νταφόε.

- Το origin των Motherboxes. Ο Cyborg σε μια σκηνή θα αποκάλυπτε από πού προέρχονταν τα τρία Motherboxes.

- Μεγαλύτερη μάχη μεταξύ ανθρώπων, Ατλάντιων, θεών και των δυνάμεων του Steppenwolf (σε αυτήν την εκδοχή θα είχαμε επίσης και την εμφάνιση ενός νεαρού Darkseid)

- Διαφορετικό soundtrack. Η αρχική επιλογή για τη μουσική επένδυση της ταινίας ήταν ο Junkie XL - τουλάχιστον μέχρις ότου ο Γουίντον προσλάβει τον Ντάνι Έλφμαν.

- Το μαύρο κοστούμι του Σούπερμαν. Είχε αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων για το εάν ο Superman κατά την ανάστασή του θα φορούσε τη μαύρη στολή του (όπως είχε γίνει στα κόμικ). Ο Σνάιντερ είχε δηλώσει ότι την είχε ενσωματώσει στην ταινία - υπάρχουν και φωτογραφίες από τα backstage που δείχνουν ότι υπάρχει, ωστόσο στο κινηματογραφικό cut δεν την είδαμε...

Justice League: Mortal

Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει μια αναφορά στην αξιόλογη μάχη που έδωσε το 2007 για την κινηματογραφική μεταφορά της Λεγεώνας της Δικαιοσύνης ο σκηνοθέτης των Mad Max, Τζορτζ Μίλερ. Την περίοδο εκείνη είχε μόλις προβληθεί το "Superman Returns" σε σκηνοθεσία Bryan Singer, το οποίο δεν είχε επαληθεύσει τις εισπρακτικές προσδοκίες των παραγωγών και η Warner Bros ήθελε να προλάβει να γυρίσει μια ταινία JL, πριν κηρυχθεί η απεργία των σεναριογράφων. Το σενάριο υπέγραφαν οι Mισέλ και Κίραν Μαλρόνεϊ και το στούντιο στόχευε σε μια δυνατή έναρξη του franchise. Ο Μίλερ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο του 2007, το μπάτζετ ορίστηκε στα 220 εκατ. δολάρια ενώ το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων θα λάμβανε χώρα στο Σίδνεϊ.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε νέους ηθοποιούς για το καστ του, δεδομένου ότι προσδοκούσε να γυρίσει μια κινηματογραφική σειρά ταινιών και ήθελε να τους δει να ωριμάζουν μέσα από τα φιλμ: Ο Ντ.Τζ. Κοτρόνα υπέγραψε για τον ρόλο του Superman, ο Άρνι Χάμερ για τον ρόλο του Batman, η Μέγκαν Γκέιλ για τη Wonder Woman, ο Άνταμ Μπρόντι για τον Flash, ο Σαντιάγο Καμπρέρα για τον Aquaman, ο ράπερ Common για τον Green Lantern, o Χιου Κιζ-Μπερν για τον Martian Manhunter και η Τερέσα Πάλμερ για την Talia Al Ghul. Τον ρόλο του "κακού" Maxwell Lord πήρε ο Τζέι Μπάρουσελ.

Τελικώς η απεργία των σεναριογράφων τούς πρόλαβε και η παραγωγή "πάγωσε" μέχρι τον Φεβρουάριο του 2008. Τότε όμως ήρθε νέα τρίμηνη αναβολή εξαιτίας του βέτο που φέρεται να άσκησε το Αυστραλιανό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο ήθελε περισσότερους Αυστραλιανούς ηθοποιούς στους κεντρικούς ρόλους. Αρκετά εκατομμύρια χάθηκαν λόγω των καθυστερήσεων και πάνω που η Warner Bros εξέταζε τη μεταφορά των γυρισμάτων στο Βανκούβερ του Καναδά, "έσκασε" η επιτυχία του "Dark Knight" του Κρίστοφερ Νόλαν. Η απήχηση της ταινίας ήταν τέτοια που οδήγησε το στούντιο στο να ακυρώσει το πρότζεκτ και να εστιάσει στην προετοιμασία της επόμενης ταινίας του Νόλαν.

Το μόνο που μας έχει μείνει από το «Justice League: Mortal» του Μίλερ, είναι φωτογραφίες των ηθοποιών με τα κοστούμια του ρόλου τους (σ.σ.: ενδυματολόγος ορίστηκε η Μάριτ Άλλεν, η οποία πέθανε αιφνιδίως τον Νοέμβριο του 2007. Τότε ανέλαβε την υλοποίηση των κοστουμιών και props η Weta Workshop - γνωστή για τη δουλειά της στις ταινίες "Άρχοντας των Δαχτυλιδιών"):

Το σενάριο του «Justice League: Mortal» έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, ενώ στα σκαριά για την ταινία που δεν έγινε είναι και ένα ντοκιμαντέρ από τον Αυστραλό σκηνοθέτη Ράιαν Ούνικομπ.