Justice League: Το πρώτο επίσημο τρέιλερ έσκασε με θόρυβο και με ένα μεγάλο μυστικό

Είναι γεγονός. Το Justice League του Zack Snyder κυκλοφορεί στις 18 Μαρτίου με διάρκεια τεσσάρων ωρών, στο HBO Max, και πλέον έχουμε και το πρώτο επίσημο και άκρως εντυπωσιακό τρέιλερ.

ADVERTISING

To τρέιλερ ανοίγει με την ατάκα του Lex Luthor: "The god is dead", και όπως περιμέναμε, μας παρουσιάζει τον Τζόκερ του Λέτο.

Η σύνοψη: Στο ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, αποφασισμένος να διασφαλίσει πως η θυσία του Superman (Henry Cavill) δεν ήταν μάταια, ο Bruce Wayne (Ben Affleck) ενώνει τις δυνάμεις του με την Diana Prince (Gal Gadot) με σχέδιο να δημιουργήσει μια ομάδα υπερηρώων που θα προστατεύσει τον κόσμο από μια απειλή καταστροφικών διαστάσεων. Το έργο αποδεικνύεται πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόταν ο Bruce, καθώς ο καθένας από αυτούς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του παρελθόντος που έχει αφήσει πίσω. Τώρα ενωμένοι, οι Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) και The Flash (Ezra Miller) ελπίζουν να μην είναι πολύ αργά για να σώσουν τον πλανήτη από τους Steppenwolf, DeSaad και Darkseid και τις φρικτές προθέσεις τους.

Μάλιστα, ο Σνάιντερ που είναι και ο βασικός εμπνευστής του DC Extended Universe (του κινηματογραφικού σύμπαντος της DC) αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Τζόκερ του Τζάρεντ Λέτο, γράφοντας μια νέα σκηνή για το πολυναμενόμενο cut της ταινίας του "Justice League".

Το τρέιλερ άλλωστε κλείνει με την ατάκα του Τζόκερ, "We live in a society, where honor is a distant memory, isn’t that right Batman", που έχει γίνει ήδη viral.

Στο νέο "Justice League", παρουσιάζεται και ο μεγάλος κακός της ταινίας.

Ο λόγος για τον Darkseid, ένα τα πιο ισχυρά όντα στο Σύμπαν της DC, άρχοντα του πλανήτη Apokolips, ο οποίος θέλει να καταλάβει τη Γη. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ο αντίστοιχος Thanos της Marvel. Στο κλιπ εμφανίζεται η Wonder Woman, η οποία ανακαλύπτει σε ερείπια ναού μια... αγιογραφία του εξωγήινου τύραννου. Μόνο που στην εικόνα, το όνομά του έχει εξελληνιστεί και αποδίδεται ως «Σκοτομήδης Δαρκσέιδος»:

Το Δαρκσέιδος αποτελεί εξελληνισμό του Darkseid. Εκείνο που δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα είναι η προσφώνηση Σκοτομήδης που είναι λέξη από τα αρχαία ελληνικά και σημαίνει πανούργος.

Παρά τις μυθικές διαστάσεις και δυνάμεις που έχει στα κόμικ, ο Darkseid δεν έχει ελληνικές ρίζες. Επομένως αν σποϊλάρει κάτι η συγκεκριμένη σκηνή είναι ότι πιθανώς έχει ξαναεπισκεφτεί στο παρελθόν τον πλανήτη μας και την Ελλάδα και η επίδειξη των δυνάμεών του οδήγησε τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι έχει θεϊκή προέλευση.

Ποιος είναι ο Darkseid;

Ο Ντάρκσαϊντ δημιουργήθηκε από τον σπουδαίο Τζακ Κίρμπι. Ο Κίρμπι εμπνεύστηκε από το πρόσωπο του ηθοποιού Τζάκ Παλάνς και έφτιαξε έναν κακοποιό αρκετά τρομερό με δυνάμεις πιο ισχυρές από αυτές του Σούπερμαν: Εκτός από την υπεράνθρωπη δύναμή του, ο Ντάρκσαϊντ κατέχει εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη.

Έκανε μια μικρή εμφάνιση στο κόμικ Superman's Pal Jimmy Olsen #134 (Ιανουάριος 1970) πριν κάνει την πρώτη του πλήρη εμφάνιση στο τεύχος Forever People #1 (Ιανουάριος 1971).

Ο κατά κόσμον Ούξας είναι γιος του βασιλιά Γιούγκα Χαν και της βασίλισσας Χέγκρα και πατέρας των Ορίον, Κάλιμπακ, Γκρέιβεν και Γκρέιλ. Συνομότησε για να γίνει βασιλιάς του πλανήτη Απόκολιψ και όταν ο αδελφός του Ντραξ επιχείρησε να πάρει την κοσμική δύναμη Omega, ο Ούξας τον δολοφόνησε και αφομοίωσε ο ίδιος τη δύναμη. Η διαδικασία τον μετάλλαξε και του έδωσε τη σημερινή πέτρινη μορφή. Ο ίδιος επέλεξε έκτοτε να τον αποκαλλούν Ντάρκσαϊντ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr