Marvel: Αυτές είναι οι νέες ταινίες του MCU για το Phase 4 μέχρι το 2021

Αναμενόμενα η Marvel πραγματοποίησε το μεγάλο panel της στο Hall H του San Diego Comic-Con και ανακοίνωσε το μέλλον του κινηματογραφικού της σύμπαντος. Ο Kevin Feige δεν πραγματοποίησε ανακοινώσεις για τα επόμενα 10 ή 5 χρόνια όπως αναμενόταν, αλλά μάθαμε τι έρχεται στο πρώτο σκέλος του Phase 4.

Οι παρακάτω ταινίες θα έρθουν μέσα στα επόμενα χρόνια και η Marvel Studios επέλεξε να κρατήσει sequels που ήταν δεδομένα για μετά το 2022, όπως τα Black Panther 2, Guardians of the Galaxy 3 και Captain Marvel 2.

Black Widow

Επίσημη η πρώτη solo ταινία της Scarlett Johansson στο ρόλο της Natasha Romanoff. Το φιλμ που σκηνοθετεί η Cate Shortland θα βγει στις αίθουσες την 1η Μαΐου του 2020 και θα συμπρωταγωνιστούν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι David Harbour (Stranger Things), Florence Pugh (στον ρόλο της δεύτερης Black Widow, Yelena Belova) O-T Fagbenle και η Rachel Weisz.

Eternals

Το κοσμικό πανηγύρι της Marvel ξεκινά με το The Eternals, το οποίο θα σκηνοθετήσει η ταλαντούχα Chloe Zhao και αναμένεται να βγει στις 6 Νοεμβρίου 2020. Θα συστηθούμε λοιπόν στα αρχαία κοσμικά όντα των Eternals με ένα υπέρλαμπρο cast που περιλαμβάνει τους Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh και Don Lee. Αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και το όνομα της ηθοποιού που θα ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Sersi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Το sequel του Doctor Strange είναι γεγονός πλέον με τον ασυνήθιστο τίτλο "Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oι πρώτες επίσημες πληροφορίες θέλουν τον Benedict Cumberbatch να πρωταγωνιστεί πλάι στην Elizabeth Olsen της Scarlet Witch. Το μαγικό δίδυμο του MCU θα συτονίσει ο Scott Derrickson που επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα.

Thor: Love and Thunder

Ίσως ο πιο απρόσμενος τίτλος ταινίας στη νέα εποχή της Marvel. Το Thor 4 που μάθαμε πριν λίγες μέρες πως έρχεται επίσημα δια χειρός Taika Waititi τιτλοφορείται ως Thor: Love and Thunder, με ένα λογότυπο που συνεχίζει την retro κληρονομία του "Ragnarok". Η μεγάλη έκπληξη του 3ου sequel ακούει στο όνομα Natalie Portman. Η βραβευμένη ηθοποιός θα επιστρέψει στο ρόλο της Jane Foster, η οποία θα μεταμορφωθεί στην Female Thor! Μαζί της θα πρωταγωνιστήσουν σαφώς οι Chris Hemsworth και Tessa Thompson ως Thor και Valkyrie αντίστοιχα.

Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings

Το εδώ και καιρό επιβεβαιωμένο Shang Chi έγινε επίσημο με έναν "υπότιτλο-τρένο". Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον κινεζικής καταγωγής μαχητή της Marvel με πρωταγωνιστές τον σχεδόν πρωτοεμφανιζόμενο Simu Liu, την Awkwafina και τον εκπληκτικό Tony Leung στον ρόλο του "αληθινού" Mandarin (υπενθυμίζεται ότι τον Mandarin είχε υποδυθεί ο Ben Kingsley στο Iron Man 3, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν fake). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Destin Daniel Cretton. Η ταινία α κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Loki

Στα αναμενόμενα του panel της Marvel συγκαταλέγεται η τηλεοπτική σειρά του Loki με πρωταγωνιστή τον Tom Hiddleston. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Disney Plus την άνοιξη του 2021.

WandaVision

Η σειρά των Scarlet Witch και Vision μάθαμε πότε θα κάνει πρεμιέρα με ένα επίσημο τίτλο και λογότυπο. Πρωταγωνιστούν οι Elizabeth Olsen, Paul Bettany και η Teyonah Parris στον ρόλο της Monica Rambeau. Το WandaVision θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2021 στην υπηρεσία Disney+.

The Falcon and the Winter Soldier

Ήταν λίγο πολύ γνωστό αλλά τώρα μάθαμε και τις πρώτες επίσημες πληροφορίες. Οι Anthony Mackie και Sebastian Stan θα κάνουν ένα δυναμικό δίδυμο επιστρέφοντας στους ρόλους των Falcon και Winter Soldier, ενώ μαζί τους θα συμπρωταγωνιστήσει ο Daniel Bruhl. Το The Falcon and the Winter Soldier θα κάνει πρεμιέρα τον Χειμώνα του 2020 στο Disney+.

Blade

Πιθανότατα η μεγαλύτερη έκπληξη από το panel της Marvel Studios στο SDCC 2019 είναι ο νέος Blade με τον οσκαρικό Mahersala Ali στον ομώνυμο ρόλο.

Hawkeye

Άλλη μια φημολογούμενη σειρά του Disney+ που έγινε επίσημα γνωστή είναι το Hawkeye με πρωταγωνιστή φυσικά τον Jeremy Renner. Σε αυτή θα γνωρίσουμε την Kate Bishop, την οποία θα μαθητεύσει ο Hawkeye. Θα κάνει πρεμιέρα στην υπηρεσία τον χειμώνα του 2021.

What If...?

Τέλος, η Marvel Studios ανακοίνωσε το "WHAT IF...?" την πρώτη σειρά κινουμένων σχεδίων που θα αποτελεί κομμάτι του MCU. Εδώ ο Jeffrey Wright (Westworld) θα δανείσει τη φωνή του στον Watcher, ενώ δεκάδες ακόμη ηθοποιοί του MCU θα επιστρέψουν για να δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες τους. Το What If? θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2021 στο Disney Plus.