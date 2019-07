Marvel Studios: Η Νάταλι Πόρτμαν είναι ο νέος Thor

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς - πέραν την ανακοίνωση του Μαρχέσαλα Αλί στον ρόλο του Blade - ήταν η ανακοίνωση πως στο τέταρτο κινηματογραφικό κεφάλαιο του Thor με τίτλο "Thor: Love and Thunder" το θρυλικό σφυρί του θεού του κεραυνού δεν θα κρατά ο Κρις Χέμσγουορθ, αλλά η Νάταλι Πόρτμαν, η οποία μάλιστα βρέθηκε στη σκηνή του Comic-Con και το παρέλαβε.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επιστροφής της στο MCU, η Πόρτμαν έκανε μια ανάρτηση στον προσωπική της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ταινία και δεσμεύτηκε ότι θα "φουσκώσει" για να υποδυθεί την αρκετά γυμνασμένη εκδοχή του θηλυκού Thor. «Θυμηθείτε τη φωτογραφία αυτή για όταν θα γίνω μυώδης» έγραψε:

Υπενθυμίζεται ότι η Πόρτμαν υποδύεται την Τζέιν Φόστερ, την αστροφυσικό από τη Γη που ερωτεύτηκε ο ασγκαρντιανός Thor. Στα κόμικ, η Φόστερ (η οποία εργάζεται αρχικά ως νοσοκόμα και μετά ως γιατρός) κηρύσσεται άξια να κραδαίνει το σφυρί Μγιόλνιρ κατά το storyline "Original Sin", που εκδόθηκε το 2014.

Στην ιστορία αυτή ο Νικ Φιούρι αποκάλυψε ένα μυστικό στον Thor, το οποίο τον κατέστησε "ανάξιο". Μια μυστηριώδης γυναίκα εμφανίζεται φορώντας πανοπλία και περικεφαλαία, η οποία καταφέρνει να σηκώσει το σφυρί και να κηρυχθεί νέος Θορ. Στην πορεία αποκαλύπτεται ότι η γυναίκα αυτή είναι η Τζέιν Φόστερ (η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο στα κόμικ ήταν καρκινοπαθής και είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία).

«Η επιγραφή στο σφυρί του Thor γράφει: 'Όποιος κρατήσει αυτό το σφυρί, εάν αυτός το αξίζει, τότε θα κατέχει τη δύναμη του Thor. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να εκσυγχρονίσουμε αυτή την επιγραφή» είχε δηλώσει τότε ο Will Moss, εκδότης της Marvel. Ο συγγραφέας της ιστορίας Τζέισον Άαρον είχε τονίσει από πλευράς του ότι η Lady Thor - όπως την αποκαλούσαν- δεν πρόκειται για ένα υποκατάστατο του Thor: «Δεν είναι η Γυναίκα-Thor. Δεν είναι η Κυρία Thor. Δεν είναι η Thorita. Αυτή είναι ο Thor. Αυτή είναι ο Thor του σύμπαντος της Marvel. Αλλά δεν θα μοιάζει με κανέναν Thor από αυτούς που έχουμε δει».

Στην τέταρτη ταινία της σειράς, η Portman θα επαναλάβει τον ρόλο της Τζέιν Φόστερ, ενώ στη σκηνοθετική καρέκλα θα καθίσει ο Τάικι Γουαϊτίτι που υπέγραψε και την τρίτη ταινία. Φυσικά, ο Κρις Χέμσγουορθ, αλλά και η Τέσα Τόμσον επιστρέφουν στους ρόλους των Θορ και Βάλκιρι, ενώ οι λεπτομέρειες για το πώς ο χαρακτήρας της Πόρτμαν θα παραλάβει το σφυρί του Θορ παραμένουν άγνωστες. Μάλιστα, οι Χέμσγουορθ και Πόρτμαν θα συμμετέχουν και στη σειρά animation What If...? που ανακοινώθηκε για το κανάλι Disney+.

Η τέταρτη φάση της Marvel περιλαμβάνει τα φιλμ: Black Widow (1η Μαΐου 2020), Eternals (6 Νοεμβρίου 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 Φεβρουαρίου 2021), Doctor Strange and the Multiverse of Madness (7 Μαΐου 2021) και το Thor: Love and Thunder (5 Νοεμβρίου 2021).

Παράλληλα, η εμφάνιση της συνδρομητικής πλατφόρμας Disney+ αναμένεται να φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στον τηλεοπτικό χάρτη, ενώ αναφορικά με το Marvel Cinematic Universe, ανακοινώθηκαν ήδη οι πρώτες 5 σειρές: The Falcon and the Winter Soldier (Αύγουστος 2020), WandaVision (άνοιξη 2021), Loki (άνοιξη 2021), What If...? (Καλοκαίρι 2021) και Hawkeye (τέλη 2021).