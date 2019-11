Ο Μάθιου ΜακKόναχι πιθανώς θα παίξει τον Two-Face στη νέα ταινία Μπάτμαν

Στο διαδίκτυο οργιάζουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες ότι ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι θα υποδυθεί έναν από τους πιο γνωστούς και πιο τραγικούς "κακούς" των κόμικ, τον Two-Face (ελληνιστί "Διπρόσωπος") στη νέα ταινία "Batman" με πρωταγωνιστή στον ομώνυμο ρόλο τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Εκτός του ΜακΚόναχι, οι παραγωγοί της ταινίας εξετάζουν και τον Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Η ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ματ Ριβς φαίνεται πως αναζητά μεγάλα ονόματα και ιδιαίτερα ικανούς ηθοποιούς να πλαισιώσουν τον Πάτινσον. Ο ταλαντούχος Τζόνα Χιλ φημολογείτο έντονα ότι θα συμμετείχε στο φιλμ (είτε στον ρόλο του Riddler είτε του Hugo Strange), ωστόσο οι συζητήσεις απέβησαν άκαρπες. Σε αυτό ίσως έπαιξε ρόλο, σύμφωνα με τις φήμες, ότι ο Χιλ ζήτησε μεγαλύτερη -ακόμη και διπλάσια- αμοιβή από αυτή του Πάτινσον. Τον ρόλο του Riddler πήρε τελικώς ο Πολ Ντέινο (There will be blood). Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο Ζόι Κράβιτζ, κόρη του δημοφιλούς και επιτυχημένου ροκ σταρ Λένι Κράβιτζ, θα ερμηνεύσει την Catwoman, ενώ για τον ρόλο του επιθεωρητή Γκόρντον υπέγραψε ο Τζέφρι Ράιτ.

Εάν ο ΜακΚόναχι επιλεγεί για τον ρόλο, θα είναι ο τρίτος κατά σειρά ηθοποιός που θα ερμηνεύσει τον Χάρβει Ντεντ / Two-Face στη μεγάλη οθόνη. Πρώτος τον υποδύθηκε ο Τόμι Λι Τζόουνς στην ταινία "Batman Forever" του Τζόελ Σουμάχερ το 1995:

Ακολούθησε ο Άαρον Έκχαρτ, ο οποίος φόρεσε το κοστούμι του χαρακτήρα στην τριλογία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον Σκοτεινό Ιππότη και συγκεκριμένα στην ταινία "The Dark Knight" (2008):

Ο Ριβς έχει δηλώσει ότι η ταινία "The Batman" δεν θα καταπιαστεί με το ξεκίνημα της ζωής του Σκοτεινού Ιππότη, όπως οι προηγούμενες μεταφορές, αλλά θα τον παρουσιάσει ιδιαίτερα ενεργό σε νεαρή ηλικία. Η διάθεση του νέου φιλμ θα είναι περισσότερο νουάρ μυστηρίου με τον Μπάτμαν σε ρόλο ντετέκτιβ, δίνοντας έμφαση στο μυαλό και την καρδιά του χαρακτήρα. Ο σκηνοθέτης επίσης δήλωσε πως η νέα ταινία θα φέρει έμπνευση από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Έχει γίνει γνωστό πως η ταινία θα βασιστεί σε πρωτότυπο υλικό και δεν θα έχει άμεση σχέση με το σύμπαν της DC που έχουμε δει μέχρι τώρα, κάτι που πιθανότατα προϊδεάζει μια ξεχωριστή εκδοχή του σκοτεινού ιππότη της Gotham, σε παρόμοιο ύφος με εκείνη του φετινού Τζόκερ. Ως προς την πλοκή, αυτή θα θυμίζει αστυνομικό θρίλερ με τον Μπάτμαν να ψάχνει να βρει στο Άσυλο Άρκαμ τον ένοχο μιας δολοφονίας. Ανάμεσα στους υπόπτους είναι η Catwoman, o Riddler, o Penguin, ο Two-Face, o Firefly και ο Mad Hatter.

Η ταινία «The Batman» πρόκειται να ξεκινήσει γυρίσματα στις αρχές του 2020, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Ιουνίου του 2021.