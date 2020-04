Μένουμε σπίτι: Beastie Boys, δωρεάν ντοκιμαντέρ και Jumanji για να ξεχάσουμε τον κορονοϊό

Τι κι αν είμαστε σε καραντίνα λόγω κορονοϊού; Συνεχίζουμε να προτείνουμε ταινίες, αλλά και νέες κυκλοφορίες, συγκεντρώνοντας ό,τι νέο ή/και ενδιαφέρον υπάρχει σαν streaming επιλογή διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Γιατί οι αίθουσες είναι προσωρινά κλειστές, όμως το σινεμά δεν σταματά.

Gemini Man

H εντελώς αδικημένη περιπέτεια του μονίμως ανήσυχου και βραβευμένου με 2 Όσκαρ Σκηνοθεσίας, Ανγκ Λι, φέρνει τον Γουίλ Σμιθ αντιμέτωπο όχι μόνο με μια νεότερη βερσιόν του -ψηφιακά επεξεργασμένου- εαυτού του, αλλά και με την ίδια τη βαρύτητα του χρόνου που κυλά δίχως διακρίσεις ή ευαισθησίες. Ατελείωτα cheesy, με επιθετικά σκηνοθετημένη δράση (γυρισμένη για ένα σοκαριστικά λεπτομερές τεχνολογικό φορμάτ που στην πράξη ακόμα δεν υποστηρίζεται καν από τις οθόνες μας) και απρόσμενα φιλοσοφημένο έστω με έναν ‘90s-b-movie τρόπο. Τι καλύτερο για μια Κυριακή βράδυ.

Πού το βρίσκεις: COSMOTE CINEMA 1HD (Κυριακή 26/4, 21.00) και στις streaming και on demand υπηρεσίας της COSMOTE TV.

Jumanji: The Next Level

Μιλώντας για “τι καλύτερο για Κυριακή βράδυ” ας περάσουμε τώρα σε ένα κατεξοχήν “τι καλύτερο για μια Κυριακή μεσημέρι” τύπου μπλοκμπάστερ, το φετινό σίκουελ του “Jumanji” με τον Rock, τον Kevin Hart, την Karen Gillan και τον Jack Black (όλοι σε τρομερά κέφια εκτός από τον Rock που δεν έχει καμιά ιδιαίτερη έμπνευση) να επιστρέφουν ως ψηφιακοί χαρακτήρες στο βιντεοπαιχνίδι Τζουμάντζι όπου παγιδεύεται η ίδια παρέα παιδιών. Οι νέες προσθήκες στο καστ είναι οι Ντάνι Γκλόβερ και Ντάνι Ντε Βίτο (περνάνε κι οι δύο τέλεια) και η φανταστική Ακουαφίνα του πολυβραβευμένου “Farewell”. Ως περιπέτεια την ξεχνάς τελείως, αλλά κυλάει ευχάριστα και το καστ είναι τόσο διασκεδαστικό που δύσκολα περνάς άσχημα.

Πού το βρίσκεις: Google Play

Η φιλμογραφία του Τσάρλι Τσάπλιν

Όλες οι μεγάλου μήκους σκηνοθετικές του Τσάπλιν, από κλασικά του βωβού κινηματογράφου μέχρι μεγαλειώδη αριστουργήματα σαν τον “Κύριο Βερντού” κι από εμβληματικές στιγμές σαν τον “Μεγάλο Δικτάτορα” μέχρι αμφιλεγόμενα ρίσκα που δίχασαν ακραία στην εποχή τους κι επανεκτιμήθηκαν στο πέρασμα των δεκαετιών (“Μια Γυναίκα από το Παρίσι”), παρουσιάζονται στο σύνολό τους μέσα από τη νέα συλλογή της ελληνικής streaming πλατφόρμας Cinobo.

Πού το βρίσκεις: Cinobo

H Μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ

Η πιο πρόσφατη ταινία του Κλιντ Ίστγουντ, για τον φρουρό που έσωσε ζωές στην βομβιστική επίθεση στην Ατλάντα, μετατρέπεται σε μια ματιά-κόλαφο για τα διψασμένα media και για τα γραφειοκρατικά τέρατα που γεννούν και καταναλώνουν ενόχους. Η ταινία ξεφεύγει συχνά σε κορώνες (είτε στο γράψιμο κάποιων χαρακτήρων είτε στα συμπεράσματα που θέλει να σχηματίσει) αλλά αποτελεί σε κάθε περίπτωση άλλο ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στις πρόσφατες κινηματογραφικές αναζητήσεις μοντέρνων ηρώων από τον σκηνοθέτη Ίστγουντ. Αποκάλυψη ο Πολ Γουόλτερ Χάουζερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πού το βρίσκεις: Vodafone TV on demand, Google Play, YouTube

13th και πολλά ακόμα ντοκιμαντέρ του Netflix

«Για πολλά χρόνια το Netflix έχει επιτρέψει σε δασκάλους να προβάλουν ντοκιμαντέρ στις τάξεις τους αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν με τα σχολεία κλειστά», εξηγεί το Netflix. Επειδή λοιπόν τώρα τα σχολεία είναι κλειστά, αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία μεταφέρεται στα σπίτια μας. Έτσι, προς εξυπηρέτηση της διδακτικής διαδικασίας, το Netflix ξεκλειδώνει μερικά από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ στο YouTube κανάλι του στην Αμερική (διαθέσιμα όμως για προβολή παγκοσμίως), μαζί με πηγές περαιτέρω εκμάθησης. Εδώ βρίσκουμε την πλήρη λίστα, όπου ανάμεσα σε άλλα ξεχωρίζουν το εξαιρετικό “13th” της Άβα ΝτουΒερνέ και οσκαρικά shorts σαν το “White Helmets” και το “Period. End of Sentence.”

Πού τα βρίσκεις: YouTube/NetflixUS

Beastie Boys Story

Ο Σπάικ Τζόνζι σκηνοθετεί ένα “λάιβ” ντοκιμαντέρ πάνω στους Beastie Boys και την παρεϊστικη διαδρομή τους που είχε ως αποτέλεσμα μια μουσική επανάσταση, αφήνοντας τα δύο εναπομείναντα μέλη να διηγηθούν την ιστορία τους. Τόσο της μπάντας, όσο και της φιλίας τους, και άρα και της τραγικής απώλειας εκείνου που χάθηκε νωρίς. 40 χρόνια φιλίας και μουσικής σκηνοθετημένα από έναν φίλο και συνεργάτη της μπάντας σε ένα ντοκιμαντέρ που υπόσχεται να μην αφήσει άνθρωπο ασυγκίνητο.

Πού το βρίσκεις: Apple TV+

Οι μικρού μήκους της Ζακλίν Λέντζου

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεχίζει να παρουσιάζει τις μικρού μήκους δουλειές των ανερχόμενων (ή και πολυβραβευμένων, όπως στην παρούσα περίπτωση) σκηνοθετών που έχουν συμμετάσχει στο πρότζεκτ Meet the Future, στο κανάλι του στο YouTube. Κάθε 3 μέρες ξεκλειδώνει και μια άλλη φιλμογραφία. Σήμερα, και μέχρι τις 25 Απριλίου, το Φεστιβάλ παρουσιάζει στο κοινό τις μικρού μήκους ταινίες της Ζακλίν Λέντζου, “Αλεπού”, “HIWA” και φυσικά το πανέμορφο, απίστευτα τρυφερό “Έκτορ Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς” που βραβεύτηκε στις προπέρσινες Κάννες.

Πού τις βρίσκεις: YouTube/TIFF

Streamάρουν επίσης

Spaces #2. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αναθέτει σε 7 αναγνωρισμένους και πολυβραβευμένους σκηνοθέτες του παγκόσμιου στερεώματος (απο τον Ζία Ζάνγκε στον Τζον Κάρολ Λιντς) να γυρίσουν από ένα μικρού μήκους φιλμάκι. Τώρα. Από τα σπίτια τους. (YouTube/TIFF)

Night Moves. Οικολογικό θρίλερ φτιαγμένο με τις μοναδικές ευαισθησίες της σπουδαίας Κέλι Ράιχαρντ (που φέτος θα ακουστεί πολύ με το επερχόμενο “First Cow”) με πρωταγωνιστή τον Τζέσι Άιζενμπεργκ. (Mubi)

A Quiet Passion. Εξαιρετική βιογραφία της Έμιλι Ντίκινσον από τον σπουδαίο Τέρενς Ντέιβις, με πρωταγωνίστρια τη Σύνθια Νίξον. (ΕΡΤ WebTV)

Voyage of Time. Ντοκιμαντέρ του Τέρενς Μάλικ για τη γένεση του κόσμου. Ξεπήδησε ως σπίθα από το “Δέντρο της Ζωής”, φτάνοντας στο σήμερα. Αφήγηση Κέιτ Μπλάνσετ. (Cinobo)

Extraction. O Κρις Χέμσγουορθ πρωταγωνιστεί ως μισθοφόρος που μπλέκει σε αποστολή σωτηρίας του γιου ενός εγκληματία. Γλυκιά, ανοιξιάτική straight-to-Netflix μπλοκμπαστεριά. (Netflix)

Ταινιοθήκη στο σπίτι, Κύκλος ΙΙ. Η Ταινιοθήκη συνεχίζει τον κύκλο δωρεάν προβολών σπάνιων ελληνικών ταινιών, περνώντας στην μεταπολεμική περίοδο με έργα σαν τον “Δράκο”, φτάνοντας μέχρι και τη μεταπολίτευση. Κάθε ταινία θα βρίσκεται online για 3 μέρες. (Ταινιοθήκη)

Selah and the Spades. Ταινία ενηλικίωσης από το περσινό Σάντανς, χωρίς κάποιο συνταρακτικό buzz αλλά με συμφωνία κυκλοφορίας από το Amazon Prime. Παίζει ο Τζαρέλ Ζερόμ του “When They See Us”. (Prime Video)