Μετά τους Avengers τι; Οι Eternals, η Τζολί και οι νέες κυκλοφορίες στο σύμπαν της Marvel

Περίπου 15 εκατ. δολάρια είναι η απόσταση που χωρίζει την ταινία "Avengers: Endgame" από την ιστορική πρωτιά να καταστεί η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις εισιτηρίων διεθνώς. Την πρωτιά αυτή κρατά μέχρι τώρα το Avatar, πολλοί αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι η ναυαρχίδα της Marvel θα καταφέρει να φτάσει την κορυφή και να ξεπεράσει το έπος του James Cameron (όπως προσπέρασε νωρίτερα τον "Τιτανικό" του και το Star Wars: The Force Awakens).

Η πιο σημαντική απορία που έχουν οι εκατομμύρια θαυμαστές του Marvel Cinematographic Universe (όπως ονομάζεται το κινηματογραφικό σύμπαν των 21 αλληλοσυνδεόμενων ταινιών Marvel που κυκλοφόρησαν από τη Disney μετά το πρώτο Iron Man το 2008) είναι τι θα ακολουθήσει.

Και αυτό γιατί πολλοί από τους αγαπημένους τους ήρωες "αποσύρθηκαν" στο Endgame από την ενεργό δράση, με το στούντιο να μην έχει μέχρι στιγμή προχωρήσει σε αρκετά ικανοποιητικές αποκαλύψεις για το τι μέλλει γενέσθαι. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στο Comic Con του Σαν Ντιέγκο, το Σάββατο 20 Ιουλίου.

Μέχρι τότε ωστόσο συγκεντρώσαμε όσα στοιχεία και ίχνη στοιχείων έχουμε για το τι πιθανώς θα ακολουθήσει για τις δημοφιλείς ομάδες υπερηρώων που κατάφεραν να ανατρέψουν την κινηματογραφική αφήγηση των ταινιών κόμικ (και μη):

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ SPOILERS

Στην τελική μάχη με τον τρελό τιτάνα Thanos, οι Iron Man - Black Widow πέθαναν ηρωικά και ο Captain America αποσύρθηκε λίγες ώρες αργότερα λόγω... ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι οι Avengers έχασαν τα πιο σημαντικά -και ηγετικά - μέλη τους. Πολλοί περίμεναν η Captain Marvel να αναπληρώσει το ηγετικό κενό, ο ρόλος της ωστόσο στο Endgame ήταν αρκετά περιορισμένος και η εξέλιξη της ιστορίας δεν άφησε να εννοηθεί πως ενδεχομένως η ηρωίδα θα εγκατασταθεί στη Γη για να πορευτεί στον δρόμο που χάραξε ο Tony Stark. Πιο πιθανό φαντάζει να της δοθεί ένα δικό της sequel.

Την ασπίδα του Captain America κραδαίνει πλέον ο Falcon (γεγονός που απογοήτευσε αρκετούς θαυμαστές), ο οποίος επίσης δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής ηγετικές ικανότητες. Επομένως με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Avengers εισέρχονται στην επόμενη φάση του MCU "ακέφαλοι" και αποδεκατισμένοι, έχοντας ως ενεργά μέλη την πανίσχυρη Scarlet Witch, τον Bucky (αν δεν επιστρέψει στη Wakanda και τη βουκολική ζωή), τον Hawkeye (αν δεν θελήσει να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο με την οικογένειά του), τον "νοήμονα" Hulk, τον War Machine, τον Dr. Strange (που λειτουργεί καλύτερα μόνος του) και έναν Spider-man που όπως είδαμε στο "Spiderman: Far From Home" έχει πάρει επίσημα τη σκυτάλη για να γίνει ο νέος Iron Man (αν και έχει ακόμα μπροστά του εκατοντάδες μίλια.. ενηλικίωσης).

Οι μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις της Marvel μιλούν για κάποιες "άτιτλες" ταινίες που έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν σε βάθος τριετίας και πιθανώς κάποια από αυτές να εισαγάγει μια νέα ομάδα Avengers. Μέχρις ότου γίνει αυτό ωστόσο, ας δούμε ποιες ταινίες θα κυκλοφορήσουν όπως και να έχει:

Guardians of the Galaxy 3

Η Disney αποφάσισε να παραβλέψει -εκ των υστέρων - τον ντόρο που προκάλεσαν κάποια άστοχα tweets του James Gunn να ανακαλέσει την προσωρινή απόλυσή του και να τον φέρει πίσω στην καρέκλα του σκηνοθέτη του τρίτου κεφαλαίου των Φυλάκων του Γαλαξία. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι το GOTG 3 θα λαμβάνει χώρα μετά το Avengers: Endgame, άρα πιθανότατα αυτό σημαίνει και την επιστροφή του Κρις Χέμσγουορθ στον ρόλο του Thor (σ.σ.: το συμβόλαιο του ηθοποιού με τη Marvel έχει λήξει), δεδομένου ότι στο Endgame ο Thor επιλέγει να ταξιδέψει στον γαλαξία παρέα με τους Guardians. Επίσης σίγουρη φαίνεται και η επιστροφή της Gamora / Ζόι Σαλντάνα, η τύχη της οποίας αγνοείται μετά το Endgame.

Black Widow

Μπορεί η Natasha Romanoff να πέθανε πρώτη στο Endgame, αυτό δε σημαίνει όμως το τέλος της κινηματογραφικής καριέρας της ηρωίδας: Τα γυρίσματα για τη solo ταινία της Black Widow είναι σε πλήρη εξέλιξη και από τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο έχουμε δει ότι:

- Θα διαδραματίζεται ως επί το πλείστον στο παρελθόν και θα εισαγάγει στο MCU τους δημοφιλείς στους κόμικ φαν ήρωες Yelena Belova και τον "κακό" Taskmaster

- Θα φτάνει μέχρι λίγο πριν τα γεγονότα του Avengers 1 και 2 που σημαίνει ότι πιθανότατα να δούμε κάποιους αγαπημένους ήρωες (ο Hawekeye μοιάζει σίγουρη επιλογή).

The Eternals

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη στην επόμενη φάση του MCU να είναι οι Eternals. Πρόκειται για ένα εξ ολοκλήρου νέο κεφάλαιο στο MCU, για το οποίο η Marvel τρέχει να εξασφαλίσει ηχηρά ονόματα. Μέχρι στιγμής φέρονται να έχουν υπογράψει η Αντζελίνα Τζολί (πιθανότατα για τον ρόλο της Sersi), η Σάλμα Χάγιεκ, ο Ρίτσαρντ Μάντεν (γνωστός για την ερμηνεία του ως Ρομπ Σταρκ στο Game of Thrones) ο κωμικός Κουμάλ Νανγιάνι και ο Μα Ντονγκ-σοκ. Νεότερες πληροφορίες θέλουν την Eleven από το Stranger Things Μίλι Μπόμπι Μπράουν να είναι η νέα προσθήκη στο καστ.

Ποιοι είναι όμως οι Eternals; Η εν λόγω ομάδα των ηρώων - θεών είναι δημιούργημα του Jack Kirby και πρωτοεμφανίστηκε στα κόμικ το 1976: Το storyline τους ξεκινά πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια, με την εμφάνιση των Celestials στον κόσμο μας. Πρόκειται για μια ομάδα από τις πιο παλιές οντότητες του σύμπαντος...

Οι Celestials επισκέφτηκαν τη Γη και άρχισαν να κάνουν πειράματα στο ανθρώπινο είδος που ακόμα βρισκόταν στο στάδιο του Νεάντερνταλ. Στα πλαίσια αυτών των πειραμάτων, οι Celestials δημιούργησαν τη φυλή των Eternals. Παρότι τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά μοιάζουν με αυτά των ανθρώπων, οι Eternals μπορούν να ζήσουν αιώνια (αν και δεν είναι εντελώς αθάνατοι). Επίσης δεν αναπαράγονται με την ίδια ευκολία, γι’ αυτό και ο αριθμός τους παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα. Παράλληλα όμως με τους Eternals, οι Celestials δημιούργησαν και τους Deviants, μια φυλή με ασταθή γενετικά χαρακτηριστικά και παραμορφωμένη στα όρια της τερατογένεσης, και οι Eternals παρέμειναν στη Γη σαν φύλακες για να την προστατεύουν από τους φριχτούς Deviants.

Μιλάμε κοινώς για θεϊκές οντότητες, που μάλλον θα αλληλεπιδράσουν με τους Guardians, δεδομένων των διαγαλαξιακών περιπετειών των δεύτερων. Ως προς τις δυνάμεις τους, όλοι είναι υπερβολικά δυνατοί, άτρωτοι, μπορούν να πετούν και να διαμορφώνουν με το μυαλό τους την ύλη (άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλοι σε μικρότερο).

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι η ταινία για τους Eternals θα εστιάζει στους Sersi και Ikaris και τη μεταξύ τους σχέση. Η Sersi (Τζολί)είναι η πιο δυνατή μεταξύ των Eternals και η πιο μυστηριώδης. Ο δε Ikaris (πιθανώς θα τον υποδυθεί ο Μάντεν) είναι ένας δεινός πολεμιστής, οι περιπέτειες του οποίου κρατούν από την αρχαιότητα. Έχει πολεμήσει μέχρι και στην αρχαία Ελλάδα (ανάμεσα στους αντιπάλους του και ένας Deviant που έμοιαζε με Μινώταυρο...)

Fan-art που απεικονίζει την Αντζελίνα Τζολί ως Σέρσι

Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν στην ταινία θα εμφανιστεί και ο Thanos, δεδομένου ότι στα κόμικ ο ετεροθαλής αδερφός του τιτάνα αποδεικνύεται ότι είναι στην πραγματικότητα ένας Eternal εν ονόματι Eros (καμία σχέση με τον Έλληνα θεό του έρωτα).

Στους Eternals επίσης φημολογείται ότι θα εισαχθεί και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ήρωας του MCU, για τον οποίο η παραγωγή αναζητά έναν ομοφυλόφιλο ηθοποιό. Δημοσιεύματα θέλουν ο ήρωας αυτός να είναι ο Ηρακλής, ο γνωστός ήρωας της αρχαιότητας όπως έχει παρουσιαστεί στα κόμικ της Marvel, ωστόσο η φημολογία αυτή δεν έχει επαληθευτεί.

Η Chloe Zhao έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας και το σενάριο υπογράφουν οι Matthew και Ryan Firpo.

Doctor Strange 2

Ο πρόεδρος της Marvel Κέβιν Φάιγκι επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας το sequel του Dr. Strange. Πέραν της επιστροφής του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ελάχιστα είναι γνωστά για την ταινία, την υπόθεση καθώς και για το πότε εξελίσσεται.

Black Panther 2

Η επιστροφή του Τ'Τσάλα ήταν αναμενόμενη, όπως αναμενόμενη φαντάζει και η ανάθεση της σκηνοθεσίας στον Ράιαν Γκούγκλερ, που έκανε εξαιρετική δουλειά στο πρώτο κεφάλαιο του Black Panther. Άγνωστη παραμένει η υπόθεση του Black Panther 2, αν και πιθανώς θα εξελίσσεται μετά το Endgame.

Shang Chi

Η έκπληξη στις ανακοινώσεις της Marvel είναι η solo ταινία του Shang Chi, ενός ήρωα που εμφανίστηκε το 1975 ως μάστερ του Κουγνκ Φου. Ο ήρωας έχει έντονα στοιχεία από Bruce Lee και συνδυάζει την κινεζική ατμόσφαιρα και νοοτροπία περί πολεμικών τεχνών με το αμερικανικό χιούμορ (και διαλόγους που θυμίζουν κάτι από Τζέιμς Μποντ ή Σέρλοκ Χολμς). Ο Shang Chi όταν δημιουργήθηκε ήταν απλά εξπέρ σε διάφορα είδη πολεμικών τεχνών. Στα νεότερα χρόνια - και όταν ο ήρωας γίνεται μέλος των Avengers - ο ήρωας αποκτά τη δύναμη να δημιουργεί πολλά "αντίγραφα" του εαυτού του.

Ο παράγοντας X-men και οι Fantastic Four

Πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι η Marvel ίσως ρίχνει όλα τα "χαρτιά" της (και λεφτά της) στην εισαγωγή στο MCU των δύο πιο δημοφιλών υπερηρωικών ομάδων των κόμικ: Των X-men και των Fantastic Four.

Έχοντας "κλείσει" μια συμφωνία πολλών εκατ. δολαρίων με την 21st Century Fox για να πάρει πίσω τα κινηματογραφικά δικαιώματα των εν λόγω ηρώων, το πιο σίγουρο είναι ότι η τέταρτη φάση του MCU θα επικεντρωθεί στο να εμφανιστούν - ή καλύτερα να συγκρουστούν - οι ομάδες αυτές και να αναπτυχθούν νέες συμμαχίες σε event ανάλογα του μεγέθους του snap...

Οι X-men πρωτοεμφανίστηκαν το 1963 ως μια ομάδα εφήβων που γεννήθηκαν με υπερδυνάμεις και πάλευαν για την αποδοχή τους από τους ανθρώπους (είτε παλεύοντας ενάντια σε όμοιους τους μεταλλαγμένους, που είχαν την άποψη ότι έπρεπε να κυριαρχήσουν στη Γη, είτε παλεύοντας με ανθρώπους που θεωρούσαν ότι αποτελούν απειλή για την ανθρωπότητα). Η ανάγκη ειρηνικής αποδοχής έχει "μπολιάσει" τους εν λόγω ήρωες, επομένως μοιάζει απίθανο να μην παλεύουν για τις ίδιες αξίες στο MCU. Επομένως είναι ιδιαίτερα πιθανό η Marvel να ακολουθήσει τη λογική της ταινίας Captain America 3: Civil War και οι νέοι Avengers να πρέπει να "σώσουν" τον κόσμο από την απειλή των μεταλλαγμένων, και συγκεκριμένα των υπερμάχων τους, X-men.

Στα κόμικ μια από τις πιο γνωστές μεταλλαγμένες είναι η Scarlet Witch, άρα η παρουσία της ίσως να είναι αυτή που θα πυροδοτήσει την όλη σύγκρουση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Scarlet Witch έχει τη δυνατότητα αν θέλει να αλλάζει τις πιθανότητες, κοινώς να αλλάζει την πραγματικότητα. Στη θρυλική πια ιστορία των κόμικ "House of M", η ηρωίδα σε μια στιγμή έντονης συγκινησιακής φόρτισης ψέλλισε τρεις λέξεις (No more mutants) και κατάφερε με αυτές να αλλάξει την πραγματικότητα και να εξαλείψει το 70% των μεταλλαγμένων. Κοινώς μπορεί να κάνει ότι έκανε ο Thanos χωρίς να χρειάζεται τα πετράδια της αιωνιότητας...

Ίσως άρα η εισαγωγή των X-men να αποτελέσουν το μεγαλύτερο σε κλίμακα event του MCU που θα δούμε ποτέ (τουλάχιστον μετά τα Infinity War και Endgame). Στη σύγκρουση Avengers - X-men θα μπορούσαν να πάρουν θέση (ή ακόμα και να δώσουν λύση) οι Fantastic Four, αν η Marvel δεν επιλέξει να τους εισαγάγει σε δική τους ταινία.

Φήμες λένε ότι για τους ρόλους του Mister Fantastic και της Invisible Woman η Marvel κοιτά το ζευγάρι ηθοποιών Τζον Κραζίνσκι και Έμιλι Μπλαντ (που είναι παντρεμένοι και στη ζωή). Όσο για τους X-men οι θεωρίες των φαν οργιάζουν με σίγουρη την επιθυμία όλων να επιστρέψει ο Χιου Τζάκμαν στον ρόλο του Wolverine (κάτι που φαντάζει αντικειμενικά αδύνατο).