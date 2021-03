"Μικρά Όμορφα Άλογα": Έρχεται σε ψηφιακή μορφή σε Δαναό και Έλλη

Έπειτα από μια σειρά επιτυχημένες προβολές σε Ασία, Ευρώπη, Β. Αμερική αλλά και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα Μικρά Όμορφα Άλογα, η νέα μεγάλου μήκους ταινία του Μιχάλη Κωνσταντάτου είναι έτοιμη να συναντήσει το κοινό της σε όλη την Ελλάδα.

Με τις αίθουσες να παραμένουν κλειστές, η εταιρεία διανομής Feelgood σε συνεργασία με τους συντελεστές της ταινίας και τους κινηματογράφους Δαναός και Έλλη προχωρούν σε μια ψηφιακή απομίμηση της φυσικής κινηματογραφικής εξόδου. Με σλόγκαν το «Ανοίξτε τα κλειστά σινεμά στο σπίτι σας»* συνεχίζουν τη συζήτηση για την ανάγκη στήριξης του κινηματογραφικού κλάδου που έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα από την πανδημία. Από την Πέμπτη 18 Μαρτίου λοιπόν τα Μικρά Όμορφα Άλογα δίνουν ραντεβού στις ψηφιακές αίθουσες Έλλη και Δαναό, εκεί όπου υπό άλλες συνθήκες θα παίζονταν κανονικά.

Η ταινία

Εφτά χρόνια μετά το πολυβραβευμένο ντεμπούτο του “Luton”, ο Μιχάλης Κωνσταντάτος επιστρέφει με ένα βραδυφλεγές, ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ «για όσα δε λέγονται, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν. Όσα δεν πρόκειται ποτέ να ειπωθούν αλλά βρίσκονται πάντα εκεί για όποιον θέλει να τα δει». Μέσα από την ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού σε μια κρίσιμη καμπή της κοινής του πορείας, τα Μικρά Όμορφα Άλογα διηγούνται μια ιστορία για μεγάλες προσδοκίες και ματαιώσεις, τη λαχτάρα για συντροφικότητα και αποδοχή αλλά και τα ψέματα που κατασκευάζουμε χωρίς ν’ αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τα ίδια εκείνα που μπορούν να μας καταστρέψουν.

Σύνοψη

Μετά από μία απότομη αλλαγή στη ζωή τους, η Αλίκη και ο Πέτρος βρίσκουν πρόσκαιρο καταφύγιο σε μια μικρή παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη μαζί με τον μικρό τους γιο, Παναγιώτη. Και οι δύο έχουν βρει προσωρινές δουλειές, μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου να επιστρέψουν γρήγορα και μόνιμα στην Αθήνα. Η Αλίκη όμως αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το σχέδιο τους δεν λειτουργεί ή ακόμα χειρότερα ότι μπορεί καν να μην υπάρχει. Ο Πέτρος αντιλαμβάνεται την συναισθηματική απομάκρυνσή της ως μια σιωπηρή αποδοκιμασία για αυτά που δεν μπορεί να της προσφέρει. Η απόσταση ανάμεσά τους μεγαλώνει επικίνδυνα κι οι δυο τους κινδυνεύουν να παγιδευτούν σε έναν ιστό από ψέματα που οι ίδιοι έπλεξαν.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Γιώτα Αργυροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας (Horsefly Productions), Βελγίου (A Private View) και Γερμανίας (Fabian Massah), με την υποστήριξη των Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Eurimages, The Belgian Federal Government’s Tax Shelter Programme, ΕΡΤ, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας EKOME, και Creative Europe Programme – Media.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Τι άνθρωποι γινόμαστε όταν καλούμαστε να αλλάξουμε; Οι βίαιες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, ο τρόπος που συμβαίνουν και o αντίκτυπος τους, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μου. Διάφορες συνθήκες ωθούν πολλές φορές τους ανθρώπους σε μια νέα άγνωστη κατάσταση, συνήθως απρόθυμα αλλά και αναπόφευκτα, καλούνται να αφήσουν το σπίτι, την χώρα τους, να μείνουν χωρίς δουλειά, χωρίς οικονομική ευχέρεια, χωρίς κάποιον που αγαπούν. Διαθέτουμε άραγε τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουμε μια εντελώς άγνωστη πραγματικότητα; Και πώς τελικά την διαχειριζόμαστε; Στα Μικρά Όμορφα Άλογα, οι ήρωες αναζητούν τη νέα τους ταυτότητα. Η πορεία τους προς αυτή πολλές φορές μοιάζει σχεδόν με ένα είδος υπαρξιακού θρίλερ, το οποίο δεν βασίζεται στο παραδοσιακό ερώτημα του «ποιος είναι ο δολοφόνος;», αλλά εστιάζει περισσότερο στην τρομακτική, άγνωστη πραγματικότητα των ανθρώπων, σε μια αντιπαράθεση με τον εαυτό τους και πώς τελικά είναι ικανοί αντιμετωπίσουν την αλήθεια τους - ή όχι.

Έγραψαν για την ταινία

«Ο Κωνσταντάτος σκηνοθετεί με αυτοπεποίθηση…Οι δύο πρωταγωνιστές του ακολουθούν με δυνατές ερμηνείες: η Αργυροπούλου με την ικανότητα της να εκφράζει βαθιά απογοήτευση με ένα μόνο βλέμμα και ο Λάλος αποστασιοποιημένος αλλά αδιαμφισβήτητα δυσαρεστημένος …Ένας γάμος στην κόψη του ξυραφιού, μια ταινία έτοιμη να εκραγεί σαν ωρολογιακή βόμβα»

Screen Daily

«Βραθυφλεγής και αληθινή, τρομακτική όσο τα καλογυαλισμένα ψέματα της ποπ κουλτούρας»

Filmfestivals.com

«O Κωνσταντάτος δημιουργεί ένα καλοσχεδιασμένο δοκίμιο για την εξέλιξη του Δυτικού Πολιτισμού στη χιλιετία μας. Το Μικρά Όμορφα Άλογα πρέπει να το δείτε».

Screenmancer

«Εκτελεσμένο με κλινική ακρίβεια από ένα εξαιρετικό καστ. Η φωτογραφία του Γιάννη Φώτου είναι ευφυής, αποφασιστική και σαρδόνια»

Variety

«Συγκινητικό, οξυδερκές και συναισθηματικά φορτισμένο»

Sight and Sound

Βιογραφικό Σκηνοθέτη

Σπούδασε Σκηνοθεσία στη σχολή Σταυράκου και Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Από το 2001 έχει σκηνοθετήσει ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους, διαφηµιστικά, πολιτιστικές εκποµπές, σίριαλ, µουσικά video clip, video-installations για δηµόσιους χώρους και θεατρικές παραστάσεις ως συνιδρυτής και σκηνοθέτης της θεατρικής οµάδας «blindspot». Έχει γράψει και σκηνοθετήσει δύο ταινίες µικρού µήκους που βραβεύτηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Two Times Now & Only Forever. Το Luton, η πρώτη µεγάλου µήκους ταινία του, έκανε την παγκόσµια πρεµιέρα της στο επίσηµο διαγωνιστικό πρόγραµµα NEW DIRECTORS του San Sebastian το 2013 και κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας στο BFI London Film Festival, στο διαγωνιστικό του Stockholm International Film Festival και Copenhagen CPX, Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη, Νύχτες Πρεµιέρας, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας και τη διάκριση CPH:PIX Award – Honorable Mention.

Συντελεστές:

Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Γιώτα Αργυροπούλου, Δημήτρης Λάλος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αλέξανδρος Καραμούζης, Θάλεια Παπακώστα, Κώστας Ανταλόπουλος, Θανάσης Νάκος, Κατερίνα Διδασκάλου, Κώστας Λάσκος, Βίκυ Παπαδοπούλου, Αντώνης Μυριάγκος, Δημήτρης Καταλειφός.

Σενάριο/σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος / παραγωγός: Γιώργος Τσούργιαννης / συμπαραγωγοί: Dries Phlypo, Jean-Claude Van Rijckeghem, Fabian Massah, Elie Meirovitz / διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου GSC / μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης ACE, Μυρτώ Καρρά / μουσική: Liesa Van Der Aa/ Ήχος: Γιάννης Αντύπας / σχεδιασμός ήχου: Jan Schermer, Casting directors: Χριστίνα Ακζώτη Alex Kelly σκηνικά: Δανάη Ελευσινιώτη / κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα / μακιγιάζ: Κυριακή Μελίδου / παραγωγή: Horsefly Productions / σε συμπαραγωγή με: A Private View, Massah Film, EΡΤ, EZ Films / με την υποστήριξη του: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Eurimages, The Belgian Federal Government’s Tax Shelter Programme, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, Συνεργάτες Παραγωγοί: Peter Warnier - Wild At Art, Νίκος Μούτσελος – Δύο Τριάντα Πέντε, Blind Spot, Φώτης Φώτου, View Studio

